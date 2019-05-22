走～我們去[冰島]健行 - Landmannalaugar

[ 走～我們去健行 ] by Alashi 阿拉喜寫於2015年08月26日Reykjavík - Landmannalaugar

今天是抵達冰島的第三天，8/27（三）早上9點15分，現在的我正舒服裹在溫暖的睡袋裡，周圍交談聲、收拾裝備的聲音此起彼落，帳篷外下著微微的冰雨，氣溫只有五度不到。彩色山脈上覆蓋的冰雪似乎比昨天抵達時更多了一些。

我們從首都雷克雅維克出發，在中途換了四輪傳動的巴士，一路顛簸搖晃至此，路況極差，行李好幾次從架上掉下來，害我一直在噴裝備，我又必須再一次放空，讓上半身隨著公車自然地上上下下左右左右擺動，以免失守，好幾次我感覺到水位已經滿到肺部以上，ㄧ觸即發的狀態，讓我想起了2014在北北印山岳裡的印度甩尾。

望著一路如同異世界的遍地死寂，我在心裡暗自慶幸，幸好我們最後決定搭巴士前往。

這裏是Landmannalaugar，發音很像「嘛的嘛納拉喀」（舌頭都要打結了），最有名的是色彩繽紛的彩色火山，非常適合健行露營。我們即將進行總長約55公里，行程約四天的健行，每天都要跋涉5個多小時。

我們很自動地在凌晨6點不到睜開眼睛，連鬧鐘都睡得比我們晚，四周仍然是靜悄悄的一片，天色才剛剛亮起，連朝陽都躲在厚厚的烏雲後面。

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我們踩在藍白拖上，走過木頭棧道，穿越白色花朵恣意遍佈的翠綠色濕原，來到了著名的野溪溫泉，就在營區後面不到500公尺的地方，電影「冰島嘻遊記」的最後邂逅的場景就是在這裡拍攝的。

我們有備而來換上了泳衣，一踩進溪冰沁刺骨從腳底湧上，感覺心臟都要停止了，過了一會兒，終於習慣了水溫。溪裡頭冷暖流交雜，越靠近水流處，溫度約高，已經用燙來形容了，橫躺在水裡，腳是燙的，腦袋是冰涼的，讓我不禁想起冬天裡的料羅灣。

望著眼前的美景，我如釋重負，還好有來親自走這一遭，對照於前兩天的萬念俱灰，手足無措，一切痛苦恍如隔世掉了所有禦寒裝備，站在異鄉陌生的街頭上發抖，不知道該怎麼辦；手機突然關機，連絡不上當地的朋友接待；打氣筒壞去，步行好幾公里，沿路問人，終於找到戶外用品大賣場（還是市區最貴的一間），買了一隻台灣3倍價錢的立式打氣桶。幸好有當地華人朋友的幫助，讓我們安然渡過所有挫折，才深刻體悟「出外靠朋友」箇中含義。昨晚我夢見了彩色極光，綠色紫色紅色摻雜，七彩斑斕，正當我望著窗外看得出神時，一個陌生聲音卻撥我冷水說「那不是極光，那只是玻璃的反射而已」我很堅定地告訴他「我相信眼前所看見就是極光沒錯！」，沒多久我就清醒了，眼前是熟悉的淡藍色帳篷。雖然曾經痛苦不堪，但是我們一定會走到最後，我是如此地相信著。

一早組辛拉麵虛應虛應。

留一點熱湯給我～

甜麵包是我們在冰島最喜歡的乾糧，吃到甜食，一天再怎麼辛苦騎乘都值得了

恣意遍佈的羊鬍子草

支線任務，單日往返行程，可以爬上Landmannalaugar這一帶的制高點。

連溪水都是彩色的

本文出自於 Alashi 2015年冰島旅行網誌：https://reurl.cc/zXA7y✍️歡迎追蹤 ig [ jessie_x_alashi ]https://www.instagram.com/jessie_x_alashi/FB臉書粉絲專頁：Jessie x Alashi Cycling Illustration https://m.facebook.com/cyclingworldtour/阿拉喜單車環球工作室 https://www.facebook.com/AlashiBike2WorldStudio/