親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山旅攝影
山友分享
海外健行

不平和的天安門：生而為人的選擇

中華郵政案 賀陳旦：胡扯一個名義，骨子裡是護航廠商

極限登峰台灣版！ 登山家呂忠翰無氧登頂共5座巨峰

2019-05-16 09:56健行筆記 健行筆記編輯部

今年5月15日，台灣有3位頂尖的登山家在同一天登頂世界第五高的馬卡魯峰（海拔8,485公尺），分別是詹喬愉（岳界人稱三條魚）、張元植、呂忠翰（阿果）。這一次的成功登頂，不只是將首次將台灣人的足跡登上馬卡魯峰之外，對於登山家呂忠翰來說，更創下個人攀登生涯中，第5座以「無氧氣瓶補給」登頂的八千米巨峰。

（圖／呂忠翰臉書）
（圖／呂忠翰臉書）
分享

世界上共有14座超過海拔8,000 公尺的山，岳界慣稱八千米巨峰。在海拔3,000公尺，也就是台灣大家熟知的百岳高度，含氧量約為平地的70%，而到了海拔8,000公尺，含氧量則為平地的30％，因此許多登山家選擇額外攜帶氧氣瓶，甚至是聘請當地的協作專門以人工運送氧氣瓶補給的方式來攀登八千米巨峰。基於此客觀條件，在全球14座八千米巨峰攀登界中，登山家可以根據自身情況選擇以有氧或是無氧的方式的攀登，而是否使用氧氣瓶對於登頂的含義也不同。

K2峰，為今年呂忠翰（阿果）、張元植終極攀登目標。呂忠翰（阿果）攝於布羅德峰基地...
K2峰，為今年呂忠翰（阿果）、張元植終極攀登目標。呂忠翰（阿果）攝於布羅德峰基地營（圖／呂忠翰）
分享

健行筆記的編輯曾在去年親訪呂忠翰，「我想做的，是把視野、把更多的攀登故事帶回來台灣。」生性低調、謙遜的呂忠翰（阿果）是這麼說的。而關於無氧攀登的選擇，或許聽起來是一個風險較高的行為，但是對於呂忠翰（阿果）而言，他同時也是一個相當保守的登山家。他的攀登風格是盡可能的將風險因素掌握在自己的手中，而唯有在握有超過70%的勝算，他才會繼續嘗試攀登。因此，除了平時不斷鍛鍊體能與攀登技術，並進入國立體育大學的低氧模擬室訓練之外，能夠嘗試無氧攀登關鍵在於，呂忠翰（阿果）已累積20年的攀登經歷，他能精準掌握自己生理與心理狀態。為了保險起見，此次攀登馬卡魯峰時，張元植、呂忠翰（阿果）隊伍中亦有攜帶氧氣瓶備用，最終呂忠翰（阿果）仍然選擇無氧攀登。

影／1分鐘短片（健行筆記）

呂忠翰（阿果）攀登經歷

1983年8月5日出生於台灣彰化，現職全人中學戶外冒險教育老師，除了每年夏天的個人攀登之外，一年當中更多的時間致力在推動冒險教育。以下五座八千米巨峰皆創下台灣首登，且都是以無人工補給氧氣的形式登頂記錄。

1. 迦舒布魯II峰（Gasherbrum II）

全球排名：第13高峰，海拔8,035公尺

登頂時間：2013年7月17日

同時登頂隊友：黃文辰

2. 布羅德峰（Broad Peak）

全球排名：第12高峰，海拔8,051公尺

登頂時間：2014年07月24日

同時登頂隊友：張元植、黃文辰

影／2014年，呂忠翰、張元植、黃文辰一同登頂布羅德峰，歡喜唱著滅火器名曲「島嶼天光」。

3. 馬納斯魯峰（Manaslu）

全球排名：第8高峰，海拔8,163公尺

登頂時間：2017年09月26日

攀登隊友：張元植

4. 南迦帕巴峰（Nanga Parbat）

全球排名：第9高峰，海拔8,126公尺

登頂時間：2018年07月09日

（圖／呂忠翰臉書）
（圖／呂忠翰臉書）
分享

5. 馬卡魯峰（Makalu）

全球排名：第5高峰，海拔8,485公尺

登頂時間：2019年05月15日

同時登頂隊友：張元植

左為呂忠翰（阿果）、右為張元植，兩人為全人中學的學長學弟，也一同攀登多座八千米巨...
左為呂忠翰（阿果）、右為張元植，兩人為全人中學的學長學弟，也一同攀登多座八千米巨峰（圖／呂忠翰臉書）
分享

根據群眾募資粉絲專頁K2 Project回報之攀登戰況，5月14日時，張元植、呂忠翰已在約海拔7,500公尺處等待最佳登頂時機，15日上午順利登頂後，15日晚上仍在第四營（約為海拔7,700-7,800公尺）休息。

（圖片來源：satori adventures）
（圖片來源：satori adventures
分享

雖然這趟馬卡魯峰登頂成功，不過能夠平安下山、全身而退更是可貴，以呂忠翰（阿果）來說，在海拔超過7,000公尺處以無氧氣補給的狀態下停留已超過2天以上，預計16日能再下徹至基地營。目前仍靜候呂忠翰（阿果）與同行隊友張元植平安下撤至基地營的消息。

今年張元植、呂忠翰（阿果）的終極攀登目標也非馬卡魯峰，而是難度更勝一疇的K2峰（海拔8,611公尺），預計將在六月期間嘗試攻頂。想關注即時攀登戰況，請關注K2 Project

「截至今日，台灣尚未有成功登頂 K2 的紀錄。以台灣戰後登山運動的能力與技術水準而言，元植與果果應算是有史以來最強勁的攀登者。K2 遠征並不是一項尋常的任務，上世紀美國、英國、日本、波蘭、法國、韓國、俄羅斯⋯⋯都是以國家隊的規格，組成龐大的後勤補給與分段攻堅隊伍達成登頂任務。」＿＿＿引用自群眾募資平台K2 Project

「K2 Project傳來第一場捷報，但也必須跟大家說：離目標仍有距離。雖然群募行動跋涉這一段距離遠比元植、阿果攀上雪峰容易，但，它——終究還是一段距離，我們需要更多援手，才能讓他們的奮鬥，逼近成功的邊緣！跟朋友們說說馬卡魯的故事，今天是台灣快樂的一天！」＿＿＿引用自臉書粉絲頁 K2 Project

攀登八千米級巨峰，不僅是體力的考驗，財務更是一大壓力，扣除個人食宿與雜支部分，當地的攀登費用、簽證、攀登申請許可、基地營建置、背負協作、高地協作...等費用即超過3百萬台幣。今年網路上由社會趨勢觀察家詹偉雄發起群眾募資K2 Project，邀請大家以實際的行動參與這場讓台灣人躍上國際攀登舞台的攀登計畫。勇敢ㄟ台灣郎！

相關新聞：

淚推！史上第一 台灣人登頂世界第5高峰

登山

相關新聞

淚推！史上第一 台灣人登頂世界第5高峰

2019-05-15 17:45

從台灣百岳到海外攀登—實戰篇(上)

2019-05-13 13:55

日本百名山／那幸福的一天 「荒島岳」雪季爬山

2019-04-03 08:55

海外健行！去香港「大嶼鳳凰山」看日出

2019-02-12 20:00

聖母峰基地營EBC健行紀錄 (上) 紅色聖母峰

2019-02-05 21:00

跟著莫名去旅行：蘭嶼生態攝影之旅

2019-01-24 09:00

東京健行趣！高尾山「紅葉狩」一路吃吃喝喝

2018-12-16 23:00

四川色達健行趣 意外踏上佛國的境土

2018-12-02 21:00

日本山友的夢想「槍穗高縱走」 一山入魂 一步懸命

2018-11-04 08:59

走向珠穆朗瑪─Part8 馬卡魯高地營　還是不忘喝口珍珠奶茶！

2019-05-10 15:43

【紐西蘭/北島】東加里洛國家公園Tongariro Alpine Crossing

2019-05-10 07:30

走向珠穆朗瑪---Part7 馬卡魯低地營

2019-05-07 21:30

走入緬甸山野建行！三天兩夜滿是異國風土人情

2019-04-30 16:28

2019尼泊爾EBC健行＋島峰攀登-1_關於這次旅程

2019-04-27 07:59

走向珠穆朗馬---PART3 島峰攀登篇

2019-04-23 15:39

美哉! 熊野古道-中邊路(38.5 km)

2019-04-21 21:30

【海外山旅影片】飛驒古川森林漫步，「你的名字」氣多若宮神社！

2019-04-11 15:20

走向珠穆朗瑪---Pary2島峰上篇

2019-04-10 19:00

世界第三大「越南恆恩洞」浪漫美好又難忘的洞穴旅行

2019-04-05 21:30

聖母峰基地營EBC健行紀錄 (下) 翡翠聖湖Gokyo

2019-04-05 16:30

MT. KINABALU沙巴神山攻略

2019-03-31 22:30

走向珠穆朗瑪 PART1

2019-03-30 08:30

【海外山旅】日本新穗高纜車一覽中部山岳 02 健行篇

2019-03-21 21:30

尼泊爾ABC健行Day 2 - 兩座山頭的考驗

2019-03-21 08:25

【海外山旅】日本新穗高纜車一覽中部山岳－交通篇

2019-03-19 08:25

上帝的花園　高亞國家公園健行記

2019-03-15 14:55

哈巴雪山x初級雪訓

2019-03-08 21:30

【尼泊爾 藍塘-4】 登頂 (最終回)

2019-03-06 07:30

日本百名山／蜜柑奇緣－四国剣山 修驗道之山

2019-02-01 14:55

通過鎖場的試煉！日本七靈山之一 四国石鎚山

2019-01-22 08:25

日光白根山 大O型縱走 - 30歲的日本行

2019-01-21 08:15

【用腳感受】小琉球4.5小時徒步環島

2019-01-14 08:15

春節跑哪兒？ 來去神奇曼谷馬拉松當土豪

2019-01-11 11:16

登山菜鳥朝聖「韓國第一高峰」提著要斷線的意識向前

2018-10-22 08:00

日本百名山／荒煙中的孤寂 拜訪「䧳阿寒岳」活火山

2018-10-15 15:55

智利登山／橫越積雪平原 我的雪地健行初體驗

2018-10-04 11:59

東京郊遊！城市失去吸引力 奧高尾連峰縱走

2018-10-01 07:59

馬來西亞檳城 通往絕美沙灘的熱帶山林健行步道

2018-09-30 08:29

挪威三奇岩之Trolltunga (惡魔之舌、山妖之舌)

2018-09-28 09:30
看更多

熱門文章

淚推！史上第一 台灣人登頂世界第5高峰

2019-05-15 17:45

登山陽明山「七星池、主峰、南峰」從台北眺望到中央山脈

2019-05-12 21:00

老街、生態公園、太平紅橋 遊桃園三坑鐵馬道油桐花徑

2019-05-09 07:24

極限登峰台灣版！ 登山家呂忠翰無氧登頂共5座巨峰

2019-05-16 09:56

平溪「幼坑古道」的２種風情玩法！白天觀瀑布、晚上賞螢火蟲

2019-05-10 16:30

【中央尖山】如何在山上洗碗? 要用什麼洗? 才不會影響生態環境

2019-05-09 08:00

基隆黃金十稜之首「雷霆峰」登上山頂看港灣美景

2019-05-09 15:23

登上「郡大山稜」名山圍繞！將百岳群峰盡收眼裡

2019-05-13 08:00

台灣用走的最美！　阿蓮五虎兄弟雪山北峰之旅

2019-05-06 15:25

從台灣百岳到海外攀登—實戰篇(上)

2019-05-13 13:55

視野超遼闊！阿朗壹古道輕鬆行

2019-05-11 08:30

喜歡森林，是喜歡它的靜謐

2019-05-04 07:59

苗栗絕佳「賞桐步道」漫步在國道一號的平行空間！

2019-05-02 21:00

芳草碧連天~草山秘境連走

2019-05-14 08:25

3輛大巴123人！大批山友攻「溪頭九連峰縱走」

2019-05-12 08:00

步道‧部道特派員／台東長濱部落+步道三日小旅行

2019-04-29 11:55

【紐西蘭/北島】東加里洛國家公園Tongariro Alpine Crossing

2019-05-10 07:30

在「水漾森林」裡拍浪漫婚紗　濃霧與森林很是夢幻

2019-05-05 21:30

台中谷關「公車X徒步X露營」小旅行　體驗不一樣的步道玩法！

2019-04-22 11:06

【大甲媽遶境紀錄】北斗奠安宮、彰化天后宮，與神同行340公里旅行！

2019-05-03 08:00

平易近人的親山方式！新北三芝「小觀音山車道」賞花賞景賞生態

2019-04-23 18:47

桃園。大溪十一指古道包場賞桐花

2019-05-02 21:30

嘉義「蘭潭筍寮步道、紅毛埤山」適合閤家一同健行

2019-05-14 15:00

網友分享！你的高山症藥隊友可以吃嗎？

2019-05-11 09:30

走向珠穆朗瑪─Part8 馬卡魯高地營　還是不忘喝口珍珠奶茶！

2019-05-10 15:43

走在死亡稜線上的夢幻行程：中央尖山縱走北二段

2019-04-18 07:55

深山猶有讀書聲！斯可巴古道、馬崙山O走

2019-05-15 16:15

四獸山集滿／虎山、豹山、獅山、象山 半日輕鬆全攻頂

2019-04-17 21:55

音樂季露營超好玩！網友推薦５樣前行必知　讓露營更方便

2019-05-01 22:00

綠島「3條休閒步道」山坡、海景的完美結合

2019-04-28 11:23

九棚∣ 鼻頭草原 八瑤灣真美 揭開神秘面紗瞬間 秘境Ⅱ

2019-04-20 08:00

2019尼泊爾EBC健行＋島峰攀登-1_關於這次旅程

2019-04-27 07:59

送自己的大禮！人生第7座百岳「郡大山」雲霧之間美景醉人

2019-04-20 09:00

串遊鄒族三星「達邦、里佳、山美」　部落x步道特派員探訪記

2019-04-22 21:55

【裝備談】火車民宿古道！第一次深度的健行之旅，必備裝備清單！

2019-04-16 20:55

「豐阿O型縱走」千人洞、水漾森林、眠月線

2019-05-01 15:00

【健行筆記】爬山健行裝備偏好大對決 結果出爐！

2019-04-27 12:25

無敵視野！ 竹子尖山俯瞰嘉南平原 [觀音→梅龍步道 O型]

2019-04-17 07:55

美哉! 熊野古道-中邊路(38.5 km)

2019-04-21 21:30

跟著大甲媽遶境去！新手開車+步行的感動二日行 (下)

2019-04-26 07:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top