極限登峰台灣版！ 登山家呂忠翰無氧登頂共5座巨峰

2019-05-16 09:56 健行筆記 健行筆記編輯部



今年5月15日，台灣有3位頂尖的登山家在同一天登頂世界第五高的馬卡魯峰（海拔8,485公尺），分別是詹喬愉（岳界人稱三條魚）、張元植、呂忠翰（阿果）。這一次的成功登頂，不只是將首次將台灣人的足跡登上馬卡魯峰之外，對於登山家呂忠翰來說，更創下個人攀登生涯中，第5座以「無氧氣瓶補給」登頂的八千米巨峰。

（圖／呂忠翰臉書） 分享 facebook

世界上共有14座超過海拔8,000 公尺的山，岳界慣稱八千米巨峰。在海拔3,000公尺，也就是台灣大家熟知的百岳高度，含氧量約為平地的70%，而到了海拔8,000公尺，含氧量則為平地的30％，因此許多登山家選擇額外攜帶氧氣瓶，甚至是聘請當地的協作專門以人工運送氧氣瓶補給的方式來攀登八千米巨峰。基於此客觀條件，在全球14座八千米巨峰攀登界中，登山家可以根據自身情況選擇以有氧或是無氧的方式的攀登，而是否使用氧氣瓶對於登頂的含義也不同。

K2峰，為今年呂忠翰（阿果）、張元植終極攀登目標。呂忠翰（阿果）攝於布羅德峰基地營（圖／呂忠翰） 分享 facebook

健行筆記的編輯曾在去年親訪呂忠翰，「我想做的，是把視野、把更多的攀登故事帶回來台灣。」生性低調、謙遜的呂忠翰（阿果）是這麼說的。而關於無氧攀登的選擇，或許聽起來是一個風險較高的行為，但是對於呂忠翰（阿果）而言，他同時也是一個相當保守的登山家。他的攀登風格是盡可能的將風險因素掌握在自己的手中，而唯有在握有超過70%的勝算，他才會繼續嘗試攀登。因此，除了平時不斷鍛鍊體能與攀登技術，並進入國立體育大學的低氧模擬室訓練之外，能夠嘗試無氧攀登關鍵在於，呂忠翰（阿果）已累積20年的攀登經歷，他能精準掌握自己生理與心理狀態。為了保險起見，此次攀登馬卡魯峰時，張元植、呂忠翰（阿果）隊伍中亦有攜帶氧氣瓶備用，最終呂忠翰（阿果）仍然選擇無氧攀登。

影／1分鐘短片（健行筆記）

呂忠翰（阿果）攀登經歷

1983年8月5日出生於台灣彰化，現職全人中學戶外冒險教育老師，除了每年夏天的個人攀登之外，一年當中更多的時間致力在推動冒險教育。以下五座八千米巨峰皆創下台灣首登，且都是以無人工補給氧氣的形式登頂記錄。

1. 迦舒布魯II峰（Gasherbrum II）

全球排名：第13高峰，海拔8,035公尺

登頂時間：2013年7月17日

同時登頂隊友：黃文辰

2. 布羅德峰（Broad Peak）

全球排名：第12高峰，海拔8,051公尺

登頂時間：2014年07月24日

同時登頂隊友：張元植、黃文辰

影／2014年，呂忠翰、張元植、黃文辰一同登頂布羅德峰，歡喜唱著滅火器名曲「島嶼天光」。

3. 馬納斯魯峰（Manaslu）

全球排名：第8高峰，海拔8,163公尺

登頂時間：2017年09月26日

攀登隊友：張元植

4. 南迦帕巴峰（Nanga Parbat）

全球排名：第9高峰，海拔8,126公尺

登頂時間：2018年07月09日

（圖／呂忠翰臉書） 分享 facebook

5. 馬卡魯峰（Makalu）

全球排名：第5高峰，海拔8,485公尺

登頂時間：2019年05月15日

同時登頂隊友：張元植

左為呂忠翰（阿果）、右為張元植，兩人為全人中學的學長學弟，也一同攀登多座八千米巨峰（圖／呂忠翰臉書） 分享 facebook

根據群眾募資粉絲專頁K2 Project回報之攀登戰況，5月14日時，張元植、呂忠翰已在約海拔7,500公尺處等待最佳登頂時機，15日上午順利登頂後，15日晚上仍在第四營（約為海拔7,700-7,800公尺）休息。

（圖片來源：satori adventures） 分享 facebook

雖然這趟馬卡魯峰登頂成功，不過能夠平安下山、全身而退更是可貴，以呂忠翰（阿果）來說，在海拔超過7,000公尺處以無氧氣補給的狀態下停留已超過2天以上，預計16日能再下徹至基地營。目前仍靜候呂忠翰（阿果）與同行隊友張元植平安下撤至基地營的消息。

今年張元植、呂忠翰（阿果）的終極攀登目標也非馬卡魯峰，而是難度更勝一疇的K2峰（海拔8,611公尺），預計將在六月期間嘗試攻頂。想關注即時攀登戰況，請關注K2 Project。

「截至今日，台灣尚未有成功登頂 K2 的紀錄。以台灣戰後登山運動的能力與技術水準而言，元植與果果應算是有史以來最強勁的攀登者。K2 遠征並不是一項尋常的任務，上世紀美國、英國、日本、波蘭、法國、韓國、俄羅斯⋯⋯都是以國家隊的規格，組成龐大的後勤補給與分段攻堅隊伍達成登頂任務。」＿＿＿引用自群眾募資平台K2 Project

「K2 Project傳來第一場捷報，但也必須跟大家說：離目標仍有距離。雖然群募行動跋涉這一段距離遠比元植、阿果攀上雪峰容易，但，它——終究還是一段距離，我們需要更多援手，才能讓他們的奮鬥，逼近成功的邊緣！跟朋友們說說馬卡魯的故事，今天是台灣快樂的一天！」＿＿＿引用自臉書粉絲頁 K2 Project

攀登八千米級巨峰，不僅是體力的考驗，財務更是一大壓力，扣除個人食宿與雜支部分，當地的攀登費用、簽證、攀登申請許可、基地營建置、背負協作、高地協作...等費用即超過3百萬台幣。今年網路上由社會趨勢觀察家詹偉雄發起群眾募資K2 Project，邀請大家以實際的行動參與這場讓台灣人躍上國際攀登舞台的攀登計畫。勇敢ㄟ台灣郎！

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