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淚推！史上第一 台灣人登頂世界第5高峰

2019-05-15 17:45健行筆記 健行筆記編輯部

今年4月，三位台灣頂尖登山家詹喬愉（岳界人稱三條魚）、張元植、呂忠翰（阿果）陸續前往尼泊爾，準備攀登世界第五高峰－馬卡魯峰（Makalu）。今日接獲來自尼泊爾當地的消息，三位登山家皆在5月15日成功登頂馬卡魯峰（海拔8,485公尺），這是台灣人史上第一次登上馬卡魯峰，其中登山家詹喬愉更是第一位登頂的台灣女性。此舉不只讓關注已久的山友們欣喜無比，更將台灣人的海外遠征攀登活動推向一個嶄新的紀元。

三位登山家於馬卡魯峰低地低地營會合（圖／詹喬愉）
三位登山家於馬卡魯峰低地低地營會合（圖／詹喬愉）
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世界上一共有14座海拔超過8,000公尺的山峰，岳界稱之為「八千米巨峰」，分別位於喜馬拉雅山脈與喀喇崑崙山脈之上，而第五高峰的馬卡魯位於喜馬拉雅山脈，中國與尼泊爾的邊界。

這三位頂尖的台灣登山家，本趟遠征目標雖然不相同，但是都一同選定馬卡魯峰作為「暖身」，讓身體適應在極端高海拔時，低含氧量的狀態。今年夏天，登山家張元植、呂忠翰（阿果）的終極攀登目標為世界第二高峰－K2峰（海拔8,611公尺），登山家詹喬愉的目標則是攀登世界最高峰－聖母峰（海拔8,848公尺）。本次攀登計畫中，張元植與呂忠翰（阿果）為同一個攀登隊伍，而詹喬愉則為另一個攀登隊伍，今天三人碰巧同一天登頂，登山圈眾多好友相當開心。不過，以這種極限攀登的山岳等級來說，登頂僅只是成功的一半，目前三人仍在下山途中，下山途中仍充滿變數，包含下攀陡峭地形、冰河裂隙、極端天氣...等不確定因素，待三人皆平安下山後，才算是任務圓滿。

登山家小簡介

正妹登山家 詹喬愉/三條魚

攀登經歷：洛子峰首位登頂女性/世界第4高峰、馬納斯魯峰首位登頂女性/世界第8高峰...等多次海外遠征

職業：高山嚮導、海外攀登嚮導、攀岩教練、山域搜救訓練官、民間山難搜救隊

粉絲專頁：詹喬愉 - 三條魚Tri Fish

（圖／取自詹喬愉臉書）
（圖／取自詹喬愉臉書
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新生代登山家 張元植

攀登經歷：布羅德峰台灣首登/世界第12高峰、Denali/北美第一高峰登頂、阿空加瓜/南美洲最高峰登頂、海外遠征多座山峰、全球技術攀登多座山峰

職業：高山嚮導、攀岩教練

（圖/取自張元植臉書）
（圖/取自張元植臉書
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樂天派登山家 呂忠翰/阿果

攀登經歷：布羅德峰台灣首登/世界第12高峰、南迦帕巴峰台灣首登/世界第9高峰、迦舒布魯II峰/世界第13高峰、馬納斯魯峰/世界第4高峰...等多座海外攀登經歷

職業：現職全人中學冒險教育老師

（圖／取自呂果果臉書）
（圖／取自呂果果臉書
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關注即時攀登狀態： K2 Project K2, We 2

以行動支持登山家：http://bit.ly/2ILrs2J

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