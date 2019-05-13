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從台灣百岳到海外攀登—實戰篇(上)

2019-05-13 13:55健行筆記 健行筆記Ark Ro

前情提要：1.從台灣百岳到海外技術攀登—前導篇2.從台灣百岳到海外技術攀登—訓練篇[2/19 出發日]在桃園機場拿到歐都納贊助的攻頂包與外套， 大家套了起來，搭上大包小包的裝備袋，要出發了!“歐都納8k6攀登隊” 在大學畢業後已少有這種隊伍出行的感覺， 興奮、擔心、期待、緊張，各種心情交雜， “好，那就大家東西拿一拿準備掛行李登機囉” 展哥(計畫/課程負責人/領隊)一脈平穩的口氣說道， 縱共十五天的行程， 預計四天的雙橋溝(高度約3000M)， 先做高度適應與冰攀訓練，七天的實戰雪隆包攀登，中間三天的交通，一天成都整備，我們出發了!

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——出發前的大合照，大家披上相同的外衣，這十五天的旅程這十三個人將繫在一起。

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——成都雙流機場，沒幾個小時就抵達，運氣好的是華航罷工剛好結束。

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——繩伴暨營伴士庭，大家在台灣爬山都還算有經驗但雪地終究還是未知。

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——非常直接的廁所，就矗立在公路的兩旁，收費一元不是問題，問題是剛下飛機大家身上完全沒有零錢啊。
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——另一直接的廁所，繳了錢才知道到附近餐廳用餐可以免費使用。
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——轉小巴，進雙橋溝後大家的行李塞滿了整個車廂。
3b4892e141f6bd87d6b4bd67b7b96ee1.jpg——大包小包的裝備，每人一袋誰也跑不了。
抵達雙橋溝。民宿藏族爺爺來接我們，烤房、料理、裝飾等等⋯一切都很新奇! 吃飽喝足後睡上一覺準備接連幾日的訓練， 前兩日重點落在冰斧冰爪的熟悉於信任， 法式、德式、混合步行進，各種步伐的複習， 後兩日則是操練踢冰、揮斧與不同的冰攀姿勢與架繩TopRope上攀。
——非常親切的藏族爺爺。
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——民宿的烤房，小小的空間聚集了大家，靠在一起隨意聊聊，身體心靈都溫暖了。
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——掛滿著三層肉，負五、六度的低溫，烤房外就是天然的冰箱了。
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——非常的重油、重辣，菜色接近但口味大相徑庭阿!
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——開車路上巧遇犛牛，很自然的就慢慢靠邊也，不著急是這裡的默契吧。
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——沿路的景致打開了感官，初次抵達雙橋溝猶如進大觀園。
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——前往冰攀地點往往都須徒步半小時至一小時。
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——徒步的地形就是河谷。
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——今年暖冬，走了好一會才遇見冰川，大家紛紛換上冰爪。
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——完全沒接觸過冰，只是個三米的地形，就須花一段時間通過。
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——先鋒架繩，剛開始先於緩坡來練習動作。
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——各式冰斧，把把皆有個性，入冰、重心、施力等感受度差異很大。
混合著周遭的高山，
身在當地有種與世隔絕的感覺，
幾天後就是要朝向這樣的目標攀登上去，
就覺得不可思議，
真的可以嗎?
其實自己也好奇。
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——周遭雪山景致。
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——伴著藍天，前四天的天氣普遍都不錯，希望運氣別在這就用光了。
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——回民宿路上，冬季為淡季，車少人少，寧靜。
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——回民宿路上，冬季為淡季，車少人少，寧靜。
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——巧遇撿柴火的奶奶。
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——另一冰攀處，每前往一條練習路線就像是探訪好友一般。
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——每處的冰況都不一樣，在技術之前的判斷是最基本要認知的，弔詭的是這也是最需要經驗來學習。[準備攀登 ]拉車至山腳下的民宿約花了6個小時Check in完畢後，集合來分配公裝，我是負責攝影，器材重量約2.5kg，打包完實際背負重量約21kg， “首兩天為接近路線，走至大海子約16小時，架設基地營， 中間四天為實際攀登，末一天下撤。” 大家簡單再Review一次行程確認無誤後，各自洗洗睡，接下來就是隔日的攀登了!
——搭上小巴出雙橋溝，準備前往山腳下民宿。
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——每移動一次都像是搬宿舍，當有人嫌重時，立馬會有人接過來，然後喊聲五十收，不 得不說隊友們真是貼心。
——雙橋溝管制處等待大巴，這一趟遇到的游客是寥寥可數。
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——這次幫忙接駁的司機，說著車上皆有裝檢測器計算時間，一定時間到就必須停下熄火 休息，否則將會需要吊扣駕照。
——通中行經小瞭望台，遠方為四姑娘山。
——公路旁層層疊映的稜線。
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——公裝分配，每人分配約2-2.5公斤。
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——入山前最終會議，大家再把行程Review一遍。[2/25 入山]兩天的入山接近行程，實際走了各約8小時，難度在於路徑辨識與如何節省體力，資料皆為夏秋兩季攀登，鮮少有人冬攀。連日大雪地景地貌變化許多，雖有GPX路線但實際還是來回折返找路了多回，日常所需的東西都在21公斤的包包內，必須背負至基地營，有效率的抵達基地營就是這兩天的課題！而另外這一路上跟著一隻小狗狗增添了許多樂趣，但也造成許多問題，就...看下去吧...
——出發!小狗狗也很有默契的一起來拍團照。
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——訂的這間民宿距離較遠，柏油路至少踢了兩公里多⋯
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——七日所需，平均每人背負約20公斤。
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——路旁景色。
——一開始皆是之字上坡。
——第一個休息點小狗狗就發出攻勢。
——小狗狗每一個人都去給他蹭一下。
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——三棚的小店，淡季未開，到BC前一共有七個棚。
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——繼續向前。
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——小狗狗外拍。
——過河處，易錯過，回程時找了好一會兒。
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——繼續向前。
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——體能狀態良好的沅峰與蛙人擔任路跡確認，圖為狗狗們都翹首盼望著沅峰的指引啊。
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——小開闊地。
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——五棚抵達， 是個能遮風避雨的地方，非常誘惑，但今天的目標是七棚。
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——小狗狗停下來就發抖，隊友貼心蓋上件外衣。照片取自沅峰。
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——七棚就是簡易撐起來的庭子，中間可以烤火。
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——也許聽到有人聲，放養的犛牛與野馬就這樣散步在周遭。照片取自士庭。
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——越往上走，溫度與雪就越加肆虐。
——空曠地，在此找路找了好一回。
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——整片山林去了飽和度，最鮮豔的就是我們這群外地客，調色盤中的顏料似的。
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——覺得不對，往往查看GPS時，都已偏離預計路線。
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——開始進入陡坡。
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——陡上。
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——經過志佳陽上雪主的洗禮，這一段還在預計範圍內。
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——規律重複著的小結晶
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——士庭，本次的行程紀錄，每一段都用錄音筆詳實存擋。
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——20kg加上陡上慢慢都把大家的體能榨乾。
下一篇：從台灣百岳到海外技術攀登—實戰篇（下）
上一篇：2.從台灣百岳到海外技術攀登—訓練篇
完整照片於個人IG：Arkro歐都納粉絲團：ATUNAS前進基地營系列文章：1.從台灣百岳到海外技術攀登—前導篇2.從台灣百岳到海外技術攀登—訓練篇3.從台灣百岳到海外技術攀登—實戰篇（上）4.從台灣百岳到海外技術攀登—實戰篇（下）5.從台灣百岳到海外技術攀登—訪談與攀登紀錄片（剪接中
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