走向珠穆朗瑪─Part8 馬卡魯高地營 還是不忘喝口珍珠奶茶！

2019-05-10 15:43 健行筆記 健行筆記三條魚Fish Tri



血氧，以往我都不是太在意，畢竟血氧高不代表身體就醫定沒問題，而血氧低也不代表就高山症了，大家都知道這只能當一個參考值。因此在之前的行程，只有身體不舒服，又加上血氧低的人，才會特別引起我注意。而我自己，則很少把血氧機拿出來玩。“我在爬洛子的時候，每個海拔的血氧變化如何？”當這一趟出發，與島峰隊員在健行的時候被問到這個問題。才想到我離開基地營後一次都沒量，所以老實說自己也不知道，但這確實是個有趣的問題，才決定從這趟開始關注一下血氧，當一個紀錄。也因此發現，雖然是個參考值，但如果每天看下來，其實也可以反映出身體狀況。

(低地營水源)在走健行的時候，我大部分的血氧都是九十以上，心跳隨海拔從八十幾到九十幾。我與立瀾大哥剛抵達低地營(海拔約4700公尺)那天，我的血氧92，心跳98接近100。立瀾大哥驚訝我的心跳怎麼如此之快，而我告訴他，我在平地的心跳大約七十幾，因此九十幾相當於增加二十。如同他們在平地心跳五十幾，增加二十大概七十幾。所以照比例來說，應該還在正常範圍。我的心跳速度，的確不太像個有在運動的人，最主要的原因，我認為應該與我低血壓有關。還記得當我在上EMT(緊急救護)課程的時候，當收縮壓低於90的時候，可稱為危急個案，當下我們學員們互量血壓，我當場就低九十，害的同學不知所措。我才告訴他，其實這是我平常的血壓，大致上處於收縮壓90上下/舒張壓60上下的範圍。

(俯瞰低地營)

4/23整晚好眠，一早起來心裡只有”高地營”，滿心期待要出發。唯韌一臉不情願，他認為我們可以在低地營多適應一天再上去(大部分人都會在低地營多休息一天)，我們還有時間。但不知道為什麼，我心裡總有時間的壓力，因為我知道在短短的五月份裡面，必須登頂兩座八千米高山。如果刪去不佳的天候，事實上也不能說有絕對充裕的時間拉鍊，尤其登頂的時間是需要我們準備好等待機會，而不是機會等待我們。好吧，老實說當然還是有其他任性理由…其一，就是因為元植和阿果已經上去了，我就想跟上去。任性理由之二，因為大本營的廚房可以讓我為所欲為，而我已經準備了一些奇奇怪怪食材，準備搗亂了。就連一項保守的立瀾大哥也覺得他狀況良好，可以往上走，看著我們兩個期待的表情，唯韌也只好同意了。

(讓我狂流鼻涕的小山丘展望)

早上九點半左右，立瀾大哥覺得自己腳程慢，和他的雪巴---小巴桑先出發了，我則是拖著唯韌跑到旁邊小山丘照相。記得立瀾大哥跟我說，爬坡會流汗，叫我別穿太多。結果我忽略了我們兩個的體質差別，我被風吹的汗一滴沒留，鼻涕倒是狂流不少。沒想到看是豔陽高照的天氣，風卻不小。而”風”，是我在山上最怕的天氣因子，這是殺傷力最強大，可以讓任何類型天氣都變成具有威脅環境的因子。只好從小山丘上掛著兩條鼻涕，逃命似的下來，地形一有遮蔽，風被阻擋，瞬間溫暖了許多。

(低地營出發照)

十點半我與唯韌出發，前往高地營。高地營與低地營相差海拔一千公尺，如果放在台灣百岳，例如池有山登山口-三叉營地，兩個小時就可以走完了。如果放在一樣海拔的慕士塔格峰BC-C1，四小時以內也走完了。因此我一開始沒有把這段路很放在心上，直到我們走了兩個多小時，也相遇了立瀾大哥，回顧來時路，起伏數段，皆已相抵；遙望未來路，亂石散落冰河谷，一望見底。我們在凌亂的石堆中爬升跳下，累積的海拔沒有千也不知破幾百了。但走了這麼遠，一看高度計不過上升了200公尺？再遠望這往後的路，根本看不見坡度抬升？請問這海拔該上升的一千公尺是詐騙嗎？

咱心裡清楚，山沒再騙人的，該上升的1000公尺，遲早要還。如果我們沿著這冰河谷走了這麼久只上升200公尺，接下來的路程也看不出海拔抬升，那麼代表還有800公尺會在我們看不見的轉彎後，短距離急速陡升。我們邊討論不禁邊冒冷汗，難怪唯韌一直嫌這條路遠，難怪所有健行MBC的人，不會考慮走到高地營。這路是真的遠，遠到你會複習三字經，遠到你會埋怨詐騙，遠又不上升海拔就算了，這一路都是大亂石，石頭又不穩固，上上下下搖搖擺擺。整路都在訓練腿部肌肉。而這所謂海拔一千的距離，只有到路線的最後五分之一，才一次大放送，陡好陡滿。

果不其然，我們轉彎進入Makalu南向的冰河谷，眼前的冰砌石堆的跟牆一樣，小朋友爬樓梯時間到，我開始一直重複著動作在亂石堆中往上爬。隨著海拔上升，也因下午總變天，風越來越強。我雖然整路都穿著刷毛中層和狗鐵絲雨衣，鴨舌帽內帶有頭巾，外面再用雨衣帽覆蓋擋風，但是依然覺得冷。不禁感嘆穿著短袖T-Shirt的立瀾大哥身體也太強壯了吧，不過這時的他行徑比較慢，已經落到看不見影。

(眼神死之小熊)

該有的標準時間，四小時已過，而我一看高度計，卻還有快六百公尺要上升，也只能放空自己，任命埋頭走了。但我卻明顯感覺到自己狀況越來越差，不知道是因為風還是海拔，我竟然開始頭痛。身體狀況不對，走的越來越辛苦，我很明顯感覺到自己變慢了，唯韌想拉我停下來吃東西，但我卻不想停下來，因為實在太冷了。我感覺就算穿著擋風的雨衣，就算頭有擋風帽覆蓋，強風還是就這樣灌進身體，尤其是頭部。我從來沒有在這個海拔頭痛過，這也是我為什麼敢沒有適應就往上走的原因之一，就上個月在島峰的時候，我也沒有任何不適應。但是現在，我卻很真切的感覺到頭痛，感覺到不舒服。先鋒公司的小雪巴已經早早把行李運送到高地營，並且很貼心的提了熱檸檬紅茶下來找我們。喝了熱熱一杯茶下肚，感覺肚子整個溫暖起來，我請唯韌幫我把我的毛線帽拿出來，把遮陽帽換掉。早該這樣做了，我戴上毛線帽之後，再用雨衣帽蒙上，沒多久頭部開始溫暖起來，很明顯頭痛的感覺下降許多。個體差異為什麼可以這麼大，唯韌何其他小雪巴，根本就只帶薄薄的鴨舌帽，或根本沒有任何頭巾或帽子、沒有手套、穿著慢跑鞋，在風中聊天談笑。我都懷疑我們是不是處在不同空間，難道他們是感覺不到風嗎？就算撇開雪巴這種超強人種不算好了，立瀾大哥也是薄薄鴨舌帽一頂，更扯的是還穿短袖慢慢走…我都已經後悔沒穿羽絨衣走路了。我真的不知道是這些人太非人類，身體太過強壯，還是我自己太虛弱。

換上毛帽之後狀態好很多，下午四點二十，終於翻上最後的一道坡，真正的MAKALU大本營終於在眼前。唯韌眼力好，遠遠就指著元植說，「那是元植」，我其實看不清楚，遠遠的打了招呼後，就趕快躲進我們自己的餐廳帳桌子底下，窩在烤爐旁邊休息。頭還是有點痛，我量了一下血氧79，心跳超過110。竟然沒過80，果然還是可以反映出身體相對狀況。雖然頭痛，我倒是不擔心高山症，基本上只要讓我睡場好覺，馬上就好了。不過後來身體暖起來後，不用等到睡覺，其實就不再頭痛了，血氧也恢復到80~85之間，只是這樣的數值，對我來說還是偏低，而心跳依然快，有時候不禁會想，心跳那麼快，心臟會不會累阿。

(烤烤前面是我最愛的位置)

過了一個多小時，立瀾大哥也到了，我看他終於除了短袖T-Shirt以外又加上了一件薄長袖。沒幾分鐘，元元果果也剛好來到我們營地聊天，大家講起這段路， 都是一個心得”絕對不想再走第二次”，「我跟LAKPA(唯韌)說，我回去的時候，不管等多少天，多少錢，我一定要坐直升機回去，絕對不再走這段路！」立瀾大哥忿忿的說，我與波蘭隊員---瑪吉塔，是本來就注定要飛直升機，因為這裡登頂後我們必須直接轉戰EBC。立瀾大哥考慮跟我們一起飛，可以分攤一段直升機的錢。只是從這麼高海拔飛，加上行李，一台直升機可能最多只能載兩到三人。我們的討論說的元元果果心癢癢的，我們不斷慫恿他們拉幾個隊員下水，一起搭直升機。

元元果果預計隔天4/24就要上去拉鍊，不虧是元元果果，果然精實。我們今日抵達，再怎麼說，明日是不可能上去的。而我們的隊伍25號PUJA儀式(祈福儀式)，再怎麼算都只有26號才有機會開始拉鍊了。至於元元果果他們隊伍的PUJA是在26號，所以他們25號一定要趕回來。我們相約25號晚上再來我們營地吃些好吃的。我的身體狀態，到了晚上就好了，反而是唯韌開始頭痛不舒服。從我跟他爬山的經驗發現，雖然他是雪巴，但他比我還容易頭痛，血氧也總比我低。畢竟雪巴也是人啊，而他非攀登季以外的時間都在加德滿都，反而不像我到處爬山，適應的總是沒有我好。只是雪巴這個物種神奇的地方就是，即使他頭痛，血氧又只有50%，速度還是可以比我快一倍一上，可以負重，可以挖雪工作，可以在負三十度拼命喝冰沙可樂。我有時候要不是知道他的血氧真實情況，要不是我看的到他偷偷在吐，我都很難相信這樣的運動表現是超低血氧的情況。而我當晚只有一個問題，就是我的左腳，只要有長時間行走，或是比較多的運動之後，很容易疼痛，緊縮，尤其在睡覺的時候。常常讓我因此半夜爬起來拉筋。

4/24~25隔天一早稱著元元果果還沒出門，我跑去他們的營地串門，他們國際隊伍有來自15個不同國家的人，許多人一進餐廳看到我，跟我打招呼，我都覺得很害羞。因為他們每個人在我看起來都長得差不多，我實在很難記住長相，與他們來自各個國家奇奇怪怪的名字。只有一個心得，我應該要努力研究一下世界地圖，還有各個國家的”英文”名字。因為元元果果還要整理拉鍊的行李裝備，沒串很久我就回自己營地廚房搗亂。回來就看到唯韌躲起來吐，看他不舒服整日讓我覺得有一點自責，畢竟是我要求在沒有適應的情況下直接上到高地營。但說擔心高山症倒是不會，我們都知道自己的身體狀況，再嚴重也不會了，現在要的就是休息。我積極的想來大本營，為的本來就是食物。每個大本營的廚師都知道我超愛在廚房搗亂，而他們也都很配合我的幫我做各種我想要的料理。我們營地其實只有五個攀登者，是小小隊伍。印度隊員碧昂卡還沒走上來呢，今天波蘭隊員瑪吉塔跑出去拉鍊了，下午才會回來營地只剩下我和立瀾大哥，還有一位韓國裔日本人---鄭義明。因此我只需要考慮做亞洲人習慣的食物就好。用壓力鍋燉了紅燒牛肉，又炒了一盤青菜，效果很棒，只是當地的白蘿蔔有點太老，纖維多了點，還有美中不足的就是，我之前要求的日本米還沒送到大本營。當地的尼泊爾米是比較細長，口感硬，吃久了還是會想念台灣米的軟綿，而在尼泊爾能買到比較接近的米，就是日本米了，因此這趟行程在出發前，我就不斷交代唯韌要準備日本米。

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(海拔5700的珍珠奶茶，得用壓力鍋煮)

別說我愛吃，我只是有點挑食罷了。如果一直無限吃西餐、馬鈴薯，我真的無法接受，尤其飲食在登山期間是非常重要的，需要讓自己不斷補充能量。總以為休息日可以做很多事，但時間其實過得很快，廚房已經為了隔天PUJA需要的各種供品和材料忙碌起來，因為PUJA儀式還沒進行，因此大本營的天空少了五色旗，感覺有點不習慣。下午我強迫唯韌到處走走，希望可以幫助他適應，結果他竟然跑到冰塔旁邊爬起岩壁來，弄得膽小的我不敢上不敢下。我知道這些岩壁簡單的不行，但是只要一沒有繩索確保，我的膽子連5.0都不到，趴在岩壁上弄髒了我的羽絨褲…奇怪我不是陪人家出來適應的嗎，怎麼是我這麼狼狽。

終於等到PUJA，大家把重要的攀登裝備都拿出來接受祈福，而這一天是沒有人可以說禁酒的一天，祈福的酒每個人最少都得沾一點。結果才不過兩個小瓶蓋的酒，就讓我倒在帳棚裡睡著了，連我的腳還在帳篷外面都不知道，讓唯韌不斷搖頭說我喝酒實在太危險…

清醒之後我跑去好好洗了澡，衣服倒是懶得洗了。時間過得很快，明天就輪到我們該上去拉鍊了，唯韌原本是希望我們兩個一天走到C1來回就好，但我與立瀾大哥商討著，直接去C2住是否比較有效，畢竟C1跟C2只差了兩百多公尺海拔的距離阿。更何況韓國大哥跟瑪吉塔都已經適應過，接下來他們都必定是要到C2去住的，這樣可以大家一起。老實說我對自己的適應速度還算有信心，畢竟在我以往的經驗裡面，6400公尺的海拔，除了會因為適應與否影響行徑速度，其他就過去經驗而言，還不至於有什麼問題。甚至在登MANASLU的時候，我一次適應都沒有，就直接無氧抵達7800的海拔。雖然MANASLU的難度比MAKALU簡單太多，但至少在海拔上面，我覺得應該狀況不會相差太多。而我看看自己血氧兩天下來依然只有80~85，心跳在110上下，似乎是沒有什麼進步，但我也想不到更多讓自己適應的方式。我提醒自己該回到帳篷拉筋，其實休息日中，”休息”是很應該被正視，很重要的一個工作，放鬆身體也放鬆心情。讓自己處在最優良的狀態。

沒想到隔天要出發，前一晚反而一夜沒睡好，我不知道是什麼原因，是心理壓力呢？還是這已經是感冒前兆。我原本的感冒就不能說完全康復，只是有進步而以。輾轉反側，覺得身體冷，直到快天亮才恍惚睡著，4/26一早起床就隱約覺得有點頭痛，但今天是拉鍊日，得出發了。待續….