【紐西蘭/北島】東加里洛國家公園Tongariro Alpine Crossing
2019-05-10 07:30健行筆記 健行筆記Anka San
這是今年二月在紐西蘭北島的東加里洛國家公園健行拍的影片，從影片裡面可以看到這健行過程中的風景，也可以看到紐西蘭的天氣變化得有多快。影片https://www.youtube.com/watch?v=RWcpahBBHm8&t=1s
|東加里洛國家公園的Red Crater （點選圖片可連結至YouTube看影片）
這天早上我出發時，其實天氣還算晴朗，後來走到中途時，突然整片大霧，霧到連遠處的山路都被遮蔽，差點讓我以為今天無法看到Mount Doom的真實模樣了（Mount Doom是魔戒裡面那座末日火山啊！這次就是為了這座山而去的），還好的是，當我登頂到最高點時，整個雲霧剛好散開，而從高處剛好就可以往下望到山底的三座火山湖，三座火山湖因為不同的沉澱物以及陽光照射的角度，而呈現了不同的藍色或藍綠色，是非常美的湖色。
|末日火山 Mount Doom
至於如何去東加里洛國家公園呢？很簡單，首先，就先想辦法到達National Park，沒錯，National Park就是這個東加里洛國家公園巴士站的名字。基本上這裡雖然是小村落，但也是紐西蘭巴士會停留的大站，但似乎也有人會選擇搭乘火車到這邊就是了。而整個影片走的是Tongariro Alpine Crossing，詳細路線會經過的地點是：Mangatepopo carpark H1120M - (1.5hr) - Soda Springs - (1hr) - South Crater H1660M - (1hr) - Red Crater H1886M - (3KM, 1hr20min, Summit Tongariro 1967m) - (30min) - Blue Lake(A cold acidic lake) - (1hr) - Ketetahi Hut - (2hr) - Ketetahi Carpark H760M這裡常見的健行路線1. 原路來回
從Mangatepopo carpark出發，走到Red Crater後，從高處欣賞完火口湖就原路回去。通常會這樣走的人，多半是因為腳力比較沒那麼好，或者是因為自行開車的關係，所以才必須走回原路。2. Tongariro Alpine Crossing（也就是地圖上半部的路線部分）
跟影片一樣，這整段距離為19.4Km，不登頂旁邊的火山的話，約需健行7-8hr。若是含登頂 Mt. Tongariro的話，距離則為21.4KM，就得需要再增加2hr的健行時間。大多數的人來到這裡，都是走Tongariro Alpine Crossing，是一條Ａ進Ｂ出的路線，也就是進入的登山
口與最後走出來的登山口是不同的。又加上國家公園有限制，他登山口旁的停車場只允許暫停幾小時（有點忘記實際是幾小時了，記得好像只能約4、5小時），所以除非想原路來回，否則多數人都會選擇搭乘Shuttle到登山口Mangatepopo carpark，然後走到Ketetahi Carpark後，再搭乘接駁車回住宿的地方。因為接駁車的時間是固定的，所以若是想要登頂火山的話，腳程就得特別快，但你看完影片的話就會知道了，這裡天氣變化得非常快。當天我去健行時，其實本來也有考慮登山火山的，可是後來整片大霧瀰漫，連登頂的山路在哪，都幾乎看不出來，於是我當天就放棄登頂了，反正上去了也沒風景XD。根據我認識的背包山友提供的資訊，他說由於天氣變化太大，如果想登頂，其實反而是走環狀路線，到國家公園內紮營，隔天一早再走，才會比較有機會的。3. Ｏ型路線Tongariro Northern Circuit
也就是除了Tongariro Alpine Crossing外，還會多走了一段南邊的路線，整段為43.1KM，若都不休息，約共需走18小時。多數人如果要走這條路線，大概都會計劃三天或四天的時間。而這條路線可以紮營，也有山屋，在旺季登山時，要住山屋必須要先行預約。我因為沒走過這段，無法提供山屋的資訊，有興趣的人可以再上國家公園網站研究一下，國家公園的網站中也有行程計畫的範例可以參考喔。國家公園網站：https://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-go/central-north-island/places/tongariro-national-park/things-to-do/tracks/tongariro-northern-circuit/至於交通接駁的部分
在National Park這個村莊有很多個接駁巴士站，只要事先跟巴士公司預訂好，到巴士的搭乘時間時，到站牌等即可。巴士司機會根據你預訂的姓名點名，讓你上車，搭乘時間約30分鐘。回程的班次則不需要預約，出了登山口後，只要有你預約的巴士公司的車在，你即可搭乘。但要注意的是，巴士最後一班只在日落前，所以一定要提早回登山口，以免搭不到車。但網路上也曾經看過有人不小心錯過最後一班車，這時可以打電話回旅館，或給巴士公司，他會請你多付一筆錢、再去載你，當然是盡量不要發生這種事比較好啦～畢竟這邊荒郊野外的 XD另外，其實在國家公園內有好幾間營業的shuttle，個人覺得因為搭乘路程不長，所以服務品質應該是相去不遠。不過，舉例來說下面這間巴士公司，https://tongarirocrossingshuttles.co.nz/tongariro-alpine-crossing/
他的來回車資為40紐元（我印象中每家巴士公司價錢都差不多），但其實在Bookme上也可以找到他的訂購網頁，我當時是透過Bookme訂購的，只需花費38紐元，所以即使公司有訂票的網站，還是可以嘗試到Bookme上找看看是不是有便宜的唷。最後
附上從Red Crater往下望時會看到的照片，這裡真的風景非常特殊，很像異世界的感覺，非常推薦大家到這邊走一趟～ :D
原文出處：https://ankakasan.blogspot.com/2019/05/tongariro-alpine-crossing.html
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