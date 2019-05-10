親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山旅攝影
山友分享
海外健行

國造潛艦為何採用低階技術？戰略考量 絕非常人想像

飯後上酒店集體接受性招待？調查局前鎮站爆醜聞

【紐西蘭/北島】東加里洛國家公園Tongariro Alpine Crossing

2019-05-10 07:30健行筆記 健行筆記Anka San

這是今年二月在紐西蘭北島的東加里洛國家公園健行拍的影片，從影片裡面可以看到這健行過程中的風景，也可以看到紐西蘭的天氣變化得有多快。影片https://www.youtube.com/watch?v=RWcpahBBHm8&t=1s

IMG_7222.jpeg
東加里洛國家公園的Red Crater （點選圖片可連結至YouTube看影片）
這天早上我出發時，其實天氣還算晴朗，後來走到中途時，突然整片大霧，霧到連遠處的山路都被遮蔽，差點讓我以為今天無法看到Mount Doom的真實模樣了（Mount Doom是魔戒裡面那座末日火山啊！這次就是為了這座山而去的），還好的是，當我登頂到最高點時，整個雲霧剛好散開，而從高處剛好就可以往下望到山底的三座火山湖，三座火山湖因為不同的沉澱物以及陽光照射的角度，而呈現了不同的藍色或藍綠色，是非常美的湖色。
giphy.gif
末日火山 Mount Doom
至於如何去東加里洛國家公園呢？很簡單，首先，就先想辦法到達National Park，沒錯，National Park就是這個東加里洛國家公園巴士站的名字。基本上這裡雖然是小村落，但也是紐西蘭巴士會停留的大站，但似乎也有人會選擇搭乘火車到這邊就是了。而整個影片走的是Tongariro Alpine Crossing，詳細路線會經過的地點是：Mangatepopo carpark H1120M - (1.5hr) - Soda Springs - (1hr) - South Crater H1660M - (1hr) - Red Crater H1886M - (3KM, 1hr20min, Summit Tongariro 1967m) - (30min) - Blue Lake(A cold acidic lake) - (1hr) - Ketetahi Hut - (2hr) - Ketetahi Carpark H760Mmap2.png這裡常見的健行路線1. 原路來回從Mangatepopo carpark出發，走到Red Crater後，從高處欣賞完火口湖就原路回去。通常會這樣走的人，多半是因為腳力比較沒那麼好，或者是因為自行開車的關係，所以才必須走回原路。2. Tongariro Alpine Crossing（也就是地圖上半部的路線部分）跟影片一樣，這整段距離為19.4Km，不登頂旁邊的火山的話，約需健行7-8hr。若是含登頂 Mt. Tongariro的話，距離則為21.4KM，就得需要再增加2hr的健行時間。大多數的人來到這裡，都是走Tongariro Alpine Crossing，是一條Ａ進Ｂ出的路線，也就是進入的登山口與最後走出來的登山口是不同的。又加上國家公園有限制，他登山口旁的停車場只允許暫停幾小時（有點忘記實際是幾小時了，記得好像只能約4、5小時），所以除非想原路來回，否則多數人都會選擇搭乘Shuttle到登山口Mangatepopo carpark，然後走到Ketetahi Carpark後，再搭乘接駁車回住宿的地方。因為接駁車的時間是固定的，所以若是想要登頂火山的話，腳程就得特別快，但你看完影片的話就會知道了，這裡天氣變化得非常快。當天我去健行時，其實本來也有考慮登山火山的，可是後來整片大霧瀰漫，連登頂的山路在哪，都幾乎看不出來，於是我當天就放棄登頂了，反正上去了也沒風景XD。根據我認識的背包山友提供的資訊，他說由於天氣變化太大，如果想登頂，其實反而是走環狀路線，到國家公園內紮營，隔天一早再走，才會比較有機會的。3. Ｏ型路線Tongariro Northern Circuit也就是除了Tongariro Alpine Crossing外，還會多走了一段南邊的路線，整段為43.1KM，若都不休息，約共需走18小時。多數人如果要走這條路線，大概都會計劃三天或四天的時間。而這條路線可以紮營，也有山屋，在旺季登山時，要住山屋必須要先行預約。我因為沒走過這段，無法提供山屋的資訊，有興趣的人可以再上國家公園網站研究一下，國家公園的網站中也有行程計畫的範例可以參考喔。國家公園網站：https://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-go/central-north-island/places/tongariro-national-park/things-to-do/tracks/tongariro-northern-circuit/map.png至於交通接駁的部分在National Park這個村莊有很多個接駁巴士站，只要事先跟巴士公司預訂好，到巴士的搭乘時間時，到站牌等即可。巴士司機會根據你預訂的姓名點名，讓你上車，搭乘時間約30分鐘。回程的班次則不需要預約，出了登山口後，只要有你預約的巴士公司的車在，你即可搭乘。但要注意的是，巴士最後一班只在日落前，所以一定要提早回登山口，以免搭不到車。但網路上也曾經看過有人不小心錯過最後一班車，這時可以打電話回旅館，或給巴士公司，他會請你多付一筆錢、再去載你，當然是盡量不要發生這種事比較好啦～畢竟這邊荒郊野外的 XD另外，其實在國家公園內有好幾間營業的shuttle，個人覺得因為搭乘路程不長，所以服務品質應該是相去不遠。不過，舉例來說下面這間巴士公司，https://tongarirocrossingshuttles.co.nz/tongariro-alpine-crossing/他的來回車資為40紐元（我印象中每家巴士公司價錢都差不多），但其實在Bookme上也可以找到他的訂購網頁，我當時是透過Bookme訂購的，只需花費38紐元，所以即使公司有訂票的網站，還是可以嘗試到Bookme上找看看是不是有便宜的唷。最後附上從Red Crater往下望時會看到的照片，這裡真的風景非常特殊，很像異世界的感覺，非常推薦大家到這邊走一趟～ :D

分享

從Red Crater往下望，可以看到三座火山湖

原文出處：https://ankakasan.blogspot.com/2019/05/tongariro-alpine-crossing.html

國家公園登山紐西蘭
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

日本百名山／那幸福的一天 「荒島岳」雪季爬山

2019-04-03 08:55

海外健行！去香港「大嶼鳳凰山」看日出

2019-02-12 20:00

聖母峰基地營EBC健行紀錄 (上) 紅色聖母峰

2019-02-05 21:00

跟著莫名去旅行：蘭嶼生態攝影之旅

2019-01-24 09:00

東京健行趣！高尾山「紅葉狩」一路吃吃喝喝

2018-12-16 23:00

四川色達健行趣 意外踏上佛國的境土

2018-12-02 21:00

日本山友的夢想「槍穗高縱走」 一山入魂 一步懸命

2018-11-04 08:59

走向珠穆朗瑪---Part7 馬卡魯低地營

2019-05-07 21:30

走入緬甸山野建行！三天兩夜滿是異國風土人情

2019-04-30 16:28

2019尼泊爾EBC健行＋島峰攀登-1_關於這次旅程

2019-04-27 07:59

走向珠穆朗馬---PART3 島峰攀登篇

2019-04-23 15:39

美哉! 熊野古道-中邊路(38.5 km)

2019-04-21 21:30

【海外山旅影片】飛驒古川森林漫步，「你的名字」氣多若宮神社！

2019-04-11 15:20

走向珠穆朗瑪---Pary2島峰上篇

2019-04-10 19:00

世界第三大「越南恆恩洞」浪漫美好又難忘的洞穴旅行

2019-04-05 21:30

聖母峰基地營EBC健行紀錄 (下) 翡翠聖湖Gokyo

2019-04-05 16:30

MT. KINABALU沙巴神山攻略

2019-03-31 22:30

走向珠穆朗瑪 PART1

2019-03-30 08:30

【海外山旅】日本新穗高纜車一覽中部山岳 02 健行篇

2019-03-21 21:30

尼泊爾ABC健行Day 2 - 兩座山頭的考驗

2019-03-21 08:25

【海外山旅】日本新穗高纜車一覽中部山岳－交通篇

2019-03-19 08:25

上帝的花園　高亞國家公園健行記

2019-03-15 14:55

哈巴雪山x初級雪訓

2019-03-08 21:30

【尼泊爾 藍塘-4】 登頂 (最終回)

2019-03-06 07:30

日本百名山／蜜柑奇緣－四国剣山 修驗道之山

2019-02-01 14:55

通過鎖場的試煉！日本七靈山之一 四国石鎚山

2019-01-22 08:25

日光白根山 大O型縱走 - 30歲的日本行

2019-01-21 08:15

【用腳感受】小琉球4.5小時徒步環島

2019-01-14 08:15

春節跑哪兒？ 來去神奇曼谷馬拉松當土豪

2019-01-11 11:16

登山菜鳥朝聖「韓國第一高峰」提著要斷線的意識向前

2018-10-22 08:00

日本百名山／荒煙中的孤寂 拜訪「䧳阿寒岳」活火山

2018-10-15 15:55

智利登山／橫越積雪平原 我的雪地健行初體驗

2018-10-04 11:59

東京郊遊！城市失去吸引力 奧高尾連峰縱走

2018-10-01 07:59

馬來西亞檳城 通往絕美沙灘的熱帶山林健行步道

2018-09-30 08:29

挪威三奇岩之Trolltunga (惡魔之舌、山妖之舌)

2018-09-28 09:30

我們「爬上」世界文化遺產 富士宮線vs御殿場線

2018-09-19 08:14

日本百名山／裏銀座縱走 傲人之姿「鷲羽岳」

2018-09-18 07:25

日本百名山／登上燕岳、表銀座縱走 大天井岳 常念岳

2018-09-16 19:59

日本百名山／攀登北海道第一高峰「旭岳」 穿梭噴煙地獄谷

2018-09-14 09:02
看更多

熱門文章

台灣用走的最美！　阿蓮五虎兄弟雪山北峰之旅

2019-05-06 15:25

苗栗絕佳「賞桐步道」漫步在國道一號的平行空間！

2019-05-02 21:00

喜歡森林，是喜歡它的靜謐

2019-05-04 07:59

在「水漾森林」裡拍浪漫婚紗　濃霧與森林很是夢幻

2019-05-05 21:30

【中央尖山】如何在山上洗碗? 要用什麼洗? 才不會影響生態環境

2019-05-09 08:00

桃園。大溪十一指古道包場賞桐花

2019-05-02 21:30

步道‧部道特派員／台東長濱部落+步道三日小旅行

2019-04-29 11:55

【大甲媽遶境紀錄】北斗奠安宮、彰化天后宮，與神同行340公里旅行！

2019-05-03 08:00

台中谷關「公車X徒步X露營」小旅行　體驗不一樣的步道玩法！

2019-04-22 11:06

老街、生態公園、太平紅橋 遊桃園三坑鐵馬道油桐花徑

2019-05-09 07:24

基隆黃金十稜之首「雷霆峰」登上山頂看港灣美景

2019-05-09 15:23

音樂季露營超好玩！網友推薦５樣前行必知　讓露營更方便

2019-05-01 22:00

綠島「3條休閒步道」山坡、海景的完美結合

2019-04-28 11:23

「豐阿O型縱走」千人洞、水漾森林、眠月線

2019-05-01 15:00

四獸山集滿／虎山、豹山、獅山、象山 半日輕鬆全攻頂

2019-04-17 21:55

走向珠穆朗瑪---Part7 馬卡魯低地營

2019-05-07 21:30

崩山坑古道探訪土地公、石厝遺址、及石砌拱橋

2019-04-25 14:55

【裝備談】火車民宿古道！第一次深度的健行之旅，必備裝備清單！

2019-04-16 20:55

平易近人的親山方式！新北三芝「小觀音山車道」賞花賞景賞生態

2019-04-23 18:47

【健行筆記】爬山健行裝備偏好大對決 結果出爐！

2019-04-27 12:25

九棚∣ 鼻頭草原 八瑤灣真美 揭開神秘面紗瞬間 秘境Ⅱ

2019-04-20 08:00

跟著大甲媽遶境去！新手開車+步行的感動二日行 (下)

2019-04-26 07:59

容易到達的輕鬆步道,后里鳳凰山/觀音山步道

2019-04-10 20:00

與手作步道的溫度，在開著桐花的大坑5-1步道相遇

2019-04-18 07:25

北台灣階梯訓練場！「面天山、向天山步道」石階裝備建議

2019-04-13 22:30

跟著大甲媽遶境去！新手開車+步行的感動二日行 (上)

2019-04-25 22:00

2019尼泊爾EBC健行＋島峰攀登-1_關於這次旅程

2019-04-27 07:59

送自己的大禮！人生第7座百岳「郡大山」雲霧之間美景醉人

2019-04-20 09:00

走在死亡稜線上的夢幻行程：中央尖山縱走北二段

2019-04-18 07:55

基隆七彩漁港、阿根納古味十足

2019-04-14 18:36

串遊鄒族三星「達邦、里佳、山美」　部落x步道特派員探訪記

2019-04-22 21:55

無敵視野！ 竹子尖山俯瞰嘉南平原 [觀音→梅龍步道 O型]

2019-04-17 07:55

草嶺古道大里-大溪線、鹿窟尾山

2019-04-30 08:15

美哉! 熊野古道-中邊路(38.5 km)

2019-04-21 21:30

走入緬甸山野建行！三天兩夜滿是異國風土人情

2019-04-30 16:28

【紐西蘭/北島】東加里洛國家公園Tongariro Alpine Crossing

2019-05-10 07:30

【心得分享】揭開十七歲少女的面紗-松蘿湖

2019-04-11 08:30

流水淙淙 輕鬆好走@十八份水圳步道

2019-04-13 18:07

走向珠穆朗馬---PART3 島峰攀登篇

2019-04-23 15:39

桐花祭　雪染翠綠山林伴隨清新鮮嫩的綠葉

2019-04-26 21:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top