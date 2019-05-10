【紐西蘭/北島】東加里洛國家公園Tongariro Alpine Crossing

2019-05-10 07:30 健行筆記 健行筆記Anka San



這是今年二月在紐西蘭北島的東加里洛國家公園健行拍的影片，從影片裡面可以看到這健行過程中的風景，也可以看到紐西蘭的天氣變化得有多快。 影片 https://www.youtube.com/watch?v=RWcpahBBHm8&t=1s

東加里洛國家公園的Red Crater （點選圖片可連結至YouTube看影片）

末日火山 Mount Doom

這裡常見的健行路線

至於交通接駁的部分

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