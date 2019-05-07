走向珠穆朗瑪---Part7 馬卡魯低地營

2019-05-07 21:30 健行筆記 健行筆記三條魚Fish Tri



4/23 就像是被一個黑洞吸入了另一個時空，掉入了另一個世界，眨眼間斷了與這個世界的聯繫，但卻連結起了另一個世界。

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(右邊山頭為Makalu)

我看著眼前揚起大面吹雪，被陽光照的發光的馬卡魯峰(Makalu)，腦中還沒反應過來，我不是還正在埋怨著被困在那無聊的盧卡拉嗎？不是正還划著手機準備查看留言嗎？怎麼下一個轉眼，所有向外的聯繫全部消失，機場、咖啡廳和健行客也全部消失。眼前只剩下冰河灰色的岩石、白色的雪、以及泛藍的冰。

我看著那光滑冰冷、散發神聖光芒的馬卡魯山頂從我眼前慢慢接近，變得清晰，而後又漸漸升高，漸漸隱到山肩之後，直到我降落到祂的腳邊。

我還來不及跟台灣關心我的大家報備最新動態，昨天才發了最新的一篇文章，是告訴大家被困在盧卡拉第十天之久，怎麼這第十一天早上，我竟然站在馬卡魯山腳下蜿蜒的山谷裡？

受困盧卡拉，原先是因為感冒不願意上升高度，而後原先預計要從海拔4410的丁波切飛越稜線前往馬卡魯大本營的飛行路線，也因為連續一周糟糕的天氣狀況，專業的飛行員建議之下，我們準備改變飛行路線計畫從盧卡拉起飛。就連原本已經到丁波切的隊友---立瀾大哥也得回到盧卡拉跟我們會合，這倒是便宜了原本就頼在盧卡拉的我。

(空拍盧卡拉機場)

然而縱使盧卡拉海拔較低，依然好幾天水氣充足、雲霧繚繞，每日都有突發的短暫暴雨，這樣的天候讓直升機無法冒險起飛。尤其飛往馬卡魯大本營需要越過高聳結冰的稜線，可不像飛往聖母峰大本營(EBC)那樣沿著山谷而入即可。我、去年和我一起登頂洛子的印度隊員-碧昂卡、拿美國護照的中國隊員-立瀾大哥，原本對於到底何時可以飛成，都不太敢抱著期待。沒想到昨夜一場大雨後，積在稜線上的雲層消散，清晨五點都還白牆一片，五點半一過，白霧散去，竟然看見對面清晰的山稜。 唯韌的大堂哥明瑪(Mingma)，是直升機公司的老闆，趕緊叫唯韌把我們三人弄到機場，今天絕對飛得成，而且我們必須把握時間。於是乎在又興奮、又措手不及的情況之下，我們被推上直升機出發。

記得我此趟出發前來尼泊爾的時候，還是早春呢，天氣尚寒，連熱門的EBC健行路線都行人寥寥。怎麼這一起飛，我竟然看見了腳下滿山杜鵑綻放。美，但讓我驚覺的是時間流逝，當杜鵑盛開的海拔漸高，也就代表攀登的季節漸末了。˙

碧昂卡（印度隊員）如同去年一樣比所有隊員都晚到，完全沒有高度適應的情況下 ，唯韌不敢讓她直接降落海拔4700公尺左右的低地營，而是把她放在海拔僅三千多的前兩個村莊，再讓她慢慢步行上來。

我與立瀾大哥則是照計劃降落馬卡魯低地營。所謂低地營，指的是海拔較低的大本營。馬卡魯有兩個大本營，較低的這個是健行MBC指標性的終點，是攀登馬卡魯的起點，海拔僅4700公尺不到，有大約三間極簡陋的茶屋（Tea house），和外面下大雪裏面下小雪的少數房間。當然是不可能足夠讓所有攀登者與協作住宿，於是外頭帳篷不少。

(在低地營與元元果果合照)

在我的心目中，並無法真心的視“低地營”為基地營（BC），充其量只能做為營地之下的最後一個村莊，如同EBC之下高拉雪（Gorak she）的存在一般。

這無關有無建築物或是帳篷，對我來說“基地營/大本營”該是個每趟拉練適應的起點與終點，每趟出門會期待回去的地方，你會頼在這裏休息、串門子、洗衣、洗澡、曬日光浴…你會當這兒是這個攀登季的家。

另一個“高地營”相差了海拔1000公尺，從海拔5683公尺的高地營沒走幾步即可以穿梭冰塔之間。

高低兩營地相比，這裏的高地營就是這般的存在，即使因為高營地海拔又稍微高出其他大本營，海拔過高而有隊員休息恢復的疑慮（海拔越高越會讓人體無法正常自我修復，但沒有一個確切數字標準，海拔反應也因人而異），但低地營其實從我們離開之後，沒有隊員打算再下去，基本上完全失去“基地營”存在意義。

我走下直升機，雖然等這一天已久，但當自己像是個小棋子一般被拎起再放入另一個場景，我一時間還無法恢復這巨大變化的茫然。九成的腦子沉浸在剛剛空中望相馬卡魯，美的震撼，像是不小心接上女神目光，如此近距離看見偶像，覺得害羞又捨不得離不開視線。身為世界第五高峰、海拔8463的馬卡魯山形陡峭，冰雪不易留，輕易可以見到大面的岩壁，因此山色也較深。有人説正是因為此山的顏色較深，才有Makalu這名稱的由來，因為馬卡魯，在藏語中為“黑色巨峰”之意，形容它那在強風之下呈裸露狀態的黑色山岩。也有人説，馬卡魯峰的稱謂是來自於梵語詩 - 卡拉Maha-Kala，代表著大惡，也同樣是印度教中至高無上的濕婆神的別稱，她的性情反复無常，時而冷酷無情，時而仁慈善良。

(右邊雲層覆蓋即是馬卡魯主峰)

我僅剩下的一成腦袋瓜，擔心的是還未通知任何人，就這樣進入另一個時空，下次歸來不知何時，不知道親朋好友會不會擔心我。唯韌忙碌著直升機上所有貨物的交代，根本沒空理我，立瀾大哥則是一副無關世俗的飄去照相了，被遺忘在一旁加重我那瞬間陷入孤獨的自我情緒，而我絕對不會承認這是網絡成癮的一點後遺症。幸好這種內心小劇場持續不久，當斷了一個世界的聯繫，也會接起另一個世界的連結。來幫我提裝備的小巴桑（Pasang）跟我説，兩個台灣人還在這裏，想當然他指的是阿果果和元植。我很開心，但出乎意料之外，因此有點跳針「你是説他們“現在”還在這裏嗎？」我一直問他。因為我們飛機延遲了這麼久，我覺得他們倆應該早就去了高地營，小巴桑滿臉問號，我看到遠處人影在帳篷附近，索性亂喊名字看看。

果然是元元果果，這應該算第一次在海外山上遇到，他鄉遇故知，那些同一個世界的元素，彷彿能讓我在這個異世界還有點對家鄉的連結。他們倆健行這幾天，早就把外界拋的乾乾淨淨，就算提到FB近況發展、他們贊助的集資狀況，也已經到如同出家人心境般隨緣。不像我如同穿越空間抵達這兒，一時間好像失落了什麼重要的東西。果果說，是因為等我，所以他們才在這裏還沒離開。雖然覺得是哄小孩的，但有被哄了一下還是很開心。畢竟連我們自己的隊員都等不下去先走了，更何況凡事照該有進度標準而來的元元果果呢。尤其，在高地營要見的機會可多了呢，理智來說，哪裡需要特別等這一天。

不過對我來說，可以飛過來第一天就遇到他們，是bonus（紅利）的緣分，也少一件期待又掛心的事，馬上拍照證明我有遇到兩位偶像。雖然照片無法馬上傳給最期待這一刻的吉祥物閨蜜PanPan，但我只要想像她在我旁邊開心扭動的樣子，心情就整個好起來。當天我們抵達沒多久，元元果果就啟程往高地營出發，我當下好想跟上他們一起出發，但留在這個海拔適應至少一晚，是絕對必要的，只能約定高地營見了。待續…