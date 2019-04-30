走入緬甸山野建行！三天兩夜滿是異國風土人情

2019-04-30 16:28 健行筆記 健行筆記Min153



kalaw健行3天2夜的啟始點通常由kalaw開始，緬甸的kalaw以前可是英國人殖民時知名的避暑勝地呢!不過我們前一天從浦甘坐夜巴，到kalaw時已是半夜，是真的有點太冷了!如果一下車想瞇一下待天亮再健行，建議提早預約訂房Winner hotel，位置相當好，長途夜巴下車的位子就在飯店前!!!可直接進去補眠。如果沒有先訂房，當你搭夜車，半夜2點多抵達kalaw時會很冷，一下車就有眾多掮客，有很大機率會帶你去住Golden Lily Guest House，實在冷得受不了，Min也被掮客帶進去入住，只能說Golden Lily的價錢符合她的品質(2人雙人房小睡5小時左右14,000mmk)，畢竟也只是小睡一晚而已，含簡單早餐(2個煎餅和茶或水或咖啡)，這間評價在google似乎不是太好2.8顆星而已，我覺得以價錢來說堪小睡一晚!!畢竟2人一晚才14,000mmk約台幣270元，小瞇一下是還可以囉~有預算的話，建議住一晚winner hotel，即長途巴士在kalaw的下車點，位置極佳，下車後立馬無縫補眠。我們沒事先訂房，臨時一下公車走進去winner hotel想要睡一晚沒房了QQwinner hotel地址:Pyi Taung Su Road, Kalaw, Southern Shan State, 11221 Kalaw, 緬甸Kalaw市區即有許多健行公司，販售kalaw至inle lake的健行行程，如不放心可以選擇請嚮導帶路，kalaw市區很小，在市中心pagoda附近就一堆tour公司可以當場報名，如果請旅店老闆幫忙報名，通常比直接跟tour公司訂再貴一些。

比較tripadvisor上前幾名格勞kalaw trekking tour公司行程基本上大同小異(Ko min、A1 trekking及ever smile)與自助價格如下表：(2017年資訊)

第一列為總報價，打勾表示總報價含此項服務，有些服務是要另外收費的，ex:包包運送、茵萊湖船接駁費。報團時建議「包包運送費用」、「接駁到娘水鎮的船費」要仔細看，茵萊湖門票通常是不含在團費內的，須要自己另外繳交，有的有包含，有的沒包含，船費一般來說都是算包一艘船的費用，通常一艘船包一天約15~20USD之間。如果平常在臺灣即有在爬山，跟看最新gps習慣，有完善登山健行裝備，個人覺得是可以省下這筆費用的，2人總花費一覽如下:2017/12/5格勞健行第一天 https://goo.gl/Ux3wxpKalaw-Kyauk Su village(Danu tribe) | 19 km1.健行午餐(泡麵*2+炒米粉+咖啡)3300 mmk2.健行晚餐住宿(OMA住宿及兩餐)10000 mmk2017/12/6格勞健行第二天 https://goo.gl/QEe9CEKyauk Su ----Nan taing---Hti to --- Pattu (PaO) village | 20 km1.買水500 mmk2.午餐(shan noodle*2+荷包蛋*2+啤酒+炒麵)4000 mmk3.健行住宿_晚餐_早餐15000 mmk2017/12/7格勞健行第三天->順遊In Dein村落千塔寺->夕陽乘船前往Inle lake旁娘水鎮 https://bit.ly/2FcRoULPattu(Pao)---Hti Tein---Kyauk Su---Nan Yote----Indein | 20 km1.從大馬路坐機車到indein village 10000 mmk2.茵萊湖門票42800 mmk3.午餐(禪麵*2+湯麵+荷包蛋*2+雪碧*2)9000 mmk4.從indein去娘水船票(遇到馬來西亞人分擔船費)10000mmk(約8USD)2人3D2N總花費計算:(幣值:緬幣kyat/mmk)3300+10000+500+4000+15000+10000+9000=51800kyats1人3D2N花費:51800/2=25900kyats=20USD(USD:kyats=1:1350)沿途步道明顯，且很多都是牛車可以走的，有的甚至機車貨車都可以通過，大概步道寬度都有陽明山擎天崗這麼寬，風景景緻以農村、菜田景象為主，既然景象是以農村景色為主，選擇季節變成要考慮的因素之一，乾旱時看的的景色就是灰灰黃黃一片，11月至2月是較理想的季節，近來緬甸越來越觀光化，加上此次沿路皆可看到大陸貨車，如果喜歡大山大水風景的，可以再多考慮一下。高度落差大約在900m至1600之間，距離總長約60km，每天約走20km。此次就是按照wikiloc的gpx檔走沒有另外報團或請嚮導，下載好後的gpx檔匯入手機中"maps.me" app，沿路照maps.me上的gpx軌跡走。wikiloc下載gpx路徑檔參考網站如下:https://www.wikiloc.com/wikiloc/find.do?q=kalaw+inlehttps://www.wikiloc.com/hiking-trails/kalaw-to-inle-lake-inthein-21153651於手機上的maps.me畫面如下:(務必要再出發前查看有無更新的路徑檔，有些很舊路線都變了) 一.氣候 選擇12月至隔年1月為最佳屬涼爽的乾季，11月是雨季剛結束，11月是稻米開始收割的月份一片欣欣向榮，此時辣椒也陸陸續續收成囉；5-10月夏天的雨季需考慮雨後的泥濘是否可以接受?下雨後的土地可是會變成泥漿狀的；2月雖是降雨較少的季節，但農田有可能已收割完畢，地上有燒過痕跡，一片禿黃土地。 上圖為kalaw climate格勞氣候平均年報表資料來源: https://goo.gl/WRmcdQ Data from the OpenStreetMap project縱軸欄位依序為平均溫度、最低溫度和最高溫度(℃)、平均溫度、最低溫度和最高溫度(℉)、降雨量(mm)橫軸欄位為1月至12月二.穿著日夜溫差極大，洋蔥式穿著為佳。白天超級熱穿短袖短褲防曬帽。入夜後和清晨又變很冷，襪子、刷毛外套、防風防水外套穿上。民宅有棉被，所以不用自己帶睡袋囉!棉被一件不夠暖的話，還可以蓋2件，這種棉被超有復古感的，以前小時候去阿嬤家住時，也都是蓋這種厚重型的棉被，蓋起來會有明顯份量壓在身上。 真心推薦給喜歡安靜旅遊的朋友們，如果看膩了大山大水，偶爾轉換一下視覺感受也是挺好的。格勞kalaw山區網路時有時無，從不管是私事抑或是公事，資訊爆炸訊息總是999up的現實生活中逃離，獲得暫時心靈的放鬆。格勞kalaw晚上天空的星星很迷人、很安靜，視線不會被高聳入天的鋼鐵水泥大樓擋住，更沒有所謂的城市光當背景，從kalaw到in lake間不妨用走的代替公車享受鄉野風光囉!kalaw trekking2天或3天抑或4天很值得體驗一下。三.kalaw健行日記[第一天]Kalaw-Kyauk Su village(Danu tribe) | 19 km一早從kalaw出發，照著gps走十分炎熱，沿途可以看到許多農作物，跟以往的健行感受完全不一樣，有別於瑞士、尼泊爾、臺灣百岳的磅礡氣勢大山，也跟一般中級山森林蓊鬱的感覺不同。 上圖為格勞kalaw市區往山區移動時，經過的鐵路。有些人也會選擇坐鐵路到kalaw喔!12月的格勞kalaw大白天天氣就是這麼好!!完全沒有雲，超級曬!!可以看到紅紅綠綠梯田，一格一格切割著山丘。 往Kyauk Su village移動的路上，都有小攤販販賣餅乾和水，甚至也有販賣熱食，我們在路邊叫了麵來當午餐吃。泡麵+蛋+青菜還不錯呦! 麵攤老闆略懂英文，我們跟老闆詢問了之後幾天要住宿該怎麼說?老闆幫我們寫上了緬文，便於在路途中直接給人看紙條，或是直接用比動作的。

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第一天路上有很大片的辣椒田，也可以看到很多人正在採收辣椒。 滿滿的辣椒啊!!!!~我也路上拔了一根邊走邊吃，超提神的，有辣! 姑且稱之為"緬甸的嘉明湖" 第一天傍晚時路邊有許多小和尚在玩踢足球，急著趕快到住宿地，沒有加入一起玩足球，住宿關鍵字發音是"Oma"(麵店老闆告訴我們的)，一到Kyauk Su village，遇人我們就喊Oma，路邊阿北秒懂，比了個睡覺手勢，跟我們指了方向並領著我們前往Oma家。太陽一下山就變得很冷，速速穿上外套，準備吃飯。山上住宿沒有城鎮鬧區好，但是不用背帳篷睡袋，就有遮風蔽雨的地方睡，還有晚餐早餐可以吃，超棒的阿，2個人的健行晚餐早餐和住宿才10,000mmk，我很滿足。 上圖是Oma為我們準備的燭光晚餐，還算豐盛有菜、有飯、有蛋還有炸薯條，飯後飲料還有紅豆湯和茶。 上圖是Oma家睡覺的床鋪，不用自己背睡袋喔，暖度是夠的，不過濕氣感覺有點重，棉被也似乎有些塵蹣，皮膚容易過敏的，還是建議自備睡袋睡墊囉! 從Oma家窗戶往外照相。 Oma本人和她爸爸，是用炭火煮的早餐呦，Oma手藝很好，火候控制很好，緬甸似乎很習慣就坐在地板上煮食。 從Oma家陽台看出去，清晨時有雲海可以看喔!!! Oma家的鍋碗瓢盆，沒有烘碗機，就直接拿出來曬太陽囉~ Oma家也有在兼雜貨店，很有小時候那種柑仔店的感覺。吃完早餐準備繼續往下個村落走啦!!! [第二天]Kyauk Su ---- Nan Taing--- Hti to --- Pattu (PaO) village | 20 km吃完早餐從Oma家出發，滿滿的辣椒田及雲海，農忙活動也早已開始路還算平坦喔!連四輪車都可以開過去。 路還算平坦喔!連四輪車都可以開過去。 翻過一小山丘開始會看到柏油路和民宅，就到了吃午餐的地方，民宅前也是在曬著辣椒。走到Nan Taing村落約莫中午11點多，實在熱得不得了，在這用餐了約2小時， 我們點了shan noodle*2+荷包蛋*2+啤酒+炒麵總和也才4,000kyat。吃飽喝足再度上路，喝了很多水飲料於是想上廁所，但是店家不給借廁所，健行期間也無公廁，所以常常是用遮陽傘在長很高的草或樹旁上廁所。 下午這段路很常看到牛車經過，這不是臺灣好幾十年前才看得到的景色嗎?!?! 下午日正當中非常的曬水一定要帶夠，途中經過一正在蓋的房屋，緬甸鄉野間常常見到此種建築，最上面是斜斜的屋頂，中間是竹編的通常只有單層微透光，下層則是水泥。竹編編法又可分為人字編和井字編相當講究。 下午須經過一小溪流，因為我們去時是乾季無法玩水水不夠多，雨季去的話就可以玩水洗腳囉!溪流不用光腳橫渡可高繞。 快到Pattu (PaO) village 時會到一片大梯田，收割後稻草疊成一堆一堆，不知道為何走到這時讓我想起花東那片綠色蓊蓊鬱鬱的稻浪。 走到這時也差不多下午5點了，肩膀痠了，腳也痠了，跑去稻草堆上玩，在很小時候的記憶裡，外婆家菜園也有這樣的時候讓Min玩，後來回台北住後，就不曾這樣玩了，當下玩的是記憶中的草堆，記憶中玩耍完阿公阿嬤還會呼喊著吃晚餐囉!!! 路途上一個媽媽手上拎著便當水壺帶了她小孩準備回家，正巧跟我們目的地一致。這裡的人們日出而作，日落而息，這幾天我的作息也被調成見到陽光即開始走路，太陽下山吃晚餐和睡覺，規律的不得了。 下午只看到零零星星的牛車，一到太陽下山時間，牛牛戰隊出現了，全部都是要回Pattu (PaO) village 的，從沒看過這樣龐大的陣容，很是驚奇，到了Pao家家戶戶至少一頭牛阿!!牛既是交通工具，同時也是寵物。 民宿主人為我們準備的晚餐之一是菸?!?!我們不吸菸，不是很懂是不是這裡飯後都要來根菸 今日晚餐有點慘，不過很感恩了，茶、泡麵、薯條、荷包蛋、蝦餅和飯。 蝦餅和飯!! 趕快吃一吃睡覺休息，明天最後一天健行啦~~~~[第三天]Pao village---順遊In Dein村落千塔寺---夕陽乘船前往Inle lake旁娘水鎮 今天的健行有很長一段路其實是走在大馬路旁的，我們不太想走這段馬路曬太陽，看到雜貨店前停了一臺送貨車，比手畫腳問阿北可不可以載我們一程到In Dein，阿北居然也聽得懂，於是阿北的機車就雙載2個背包包的成人，而且阿北還單手下坡off-road騎摩托車，路上風景很漂亮，但是Min不敢拿出手機來拍照XD嚇的不要不要的，第一次看到摩托車單手OFF-ROAD,阿北另一手忙著喬他的帽子角度。也因為早上這段路有一大部分坐摩托車下來，讓我們抵達In Dein VILLAGE的時間比預定提早到了，大約中午時候到，如果用走路下來，通常已經是下午3~4點了，順遊In-dein Pagoda的時間會變得很緊。吃飽午餐後，把較重行李寄放在餐廳，下午我們就去遊覽 In-dein Pagoda 茵丹古城佛塔，In-dein Pagoda 這裡的佛塔跟浦甘的佛塔非常不一樣，In-dein是被樹環繞的密集小佛塔，古佛塔的縫隙可能還看的到樹木的根莖，古木夾雜著佛塔十分特別，讓人想起吳哥窟的塔普倫寺，吳哥窟的佔地很廣、樹很高大，緬甸In-dein Pagoda是縮小版的塔普倫寺感覺，我們去時也有看到當地人正在翻修舊佛塔，把新的搭上去，有些還上了新的金色漆，地板鋪上磁磚，這種古今佛塔共存的畫面還滿衝擊的，新的可能跟舊的不完全一樣，只能說要來要趁早，不知道何時會翻新到沒有古味了!茵萊湖地區滿多這種密集的佛塔建築，例如:Shwe Inn Tain Pagoda（瑞因泰佛塔）和Kakku Pagodas（卡古塔林），因為 In-dein Pagoda就在健行路上而已，我們就只選了In-dein Pagoda參觀，In-dein Pagoda沒人看管，基本上就是隨意參觀，其他兩個通常是要包車而且規定必須請當地嚮導帶參觀。參觀完佛塔後，因為我們不是從娘水包船來回In Dein，船家們幾乎很少做單趟從In Dein到娘水生意的，等了好多艘船都是人家團體包好船來回的，從娘水包船含 In-dein Pagoda一天來回行情價約25,000mmk，有沒有包含In-dein Pagoda，價錢有差喔!因為In-dein Pagoda距離娘水比較遠，通常須要比較高的價錢或小費。好險後來遇到2個馬來西亞人也從娘水包船過來，我們就問他是否可搭載一程，船東不願意，好險是這兩位好心人幫我們說話，於是我們就上船了，因為他們早上就開始跑遊船行程了，ex: 水上市場、藝品店、鐵工廠、造紙廠、菸草廠、寺廟 。載完我們之後，他們行程只剩下跳貓寺(2018我們去時已經沒跳貓了)，我們塞了10,000mmk給馬來西亞人，他們本來不收，但是我們覺得很不好意思。一路往娘水鎮路上，遠遠有看到經典畫面「穿著longyi單腳補魚的畫面」，茵萊湖越來越觀光化，看到這個畫面通常是要收費的!以下是第三天健行及順遊In-dein Pagoda的照片:山屋主人幫我們準備的早餐，餅乾、咖啡沖泡包，我們覺得好像有點吃不飽，又請主人幫我們家顆荷包蛋，他們家阿弟還特地騎摩托車去村子裡買，感恩!! 還吃的到熱騰騰的煎荷包蛋，既滿足又感恩! 主人家養的牛，看他們的相處過程，有點像寵物又像是同事的感覺。牛是重要資產! 我們昨天就睡在神明下面 村落裡有間學校 一路上沒什麼遮蔽，相當曝曬。 單手騎摩托車off-road雙載我們下山的神人阿北!!一路上阿北就是風吹亂了帽子，為了喬帽子角度，一直單手騎車 神人阿北與他的神車! 午餐隨便進了一間smile restaurant，肚子很餓，點了超多東西吃的，先填飽肚子再來去逛佛塔。 in dein這裡的碼頭，逛完佛塔群後就是要來這搭船去娘水 開始有攤販，進入佛塔群入口 成群的in dein pagoda 古今交錯的pagoda，較前面的較舊，後面越到中間被翻新還塗了金漆，金光閃閃。 地板還鋪了磁磚呢!跟大都市裡的佛塔感覺不太出差異，小小的pagoda排列的很密集，數大就是美。 最喜歡就是這個pagoda了，樹的根莖跟pagoda交纏在一起，有一點吳哥窟知名塔普倫寺的感覺，這是一個需要累積多少年才能看到的畫面阿~ 搭船回去時剛好是夕陽時分，很美 魚夫單腳灑網捕魚畫面只能遠遠遠的看 茵萊湖夕陽時分風很大喔，穿短袖會冷，娘水鎮的馬頭車水馬龍好不熱鬧阿，走了三天健行，可以好好洗個熱水澡啦~呦乎!!謝謝大家耐心看完，若有問題可以留言。喜歡我的文章也可以幫我分享喔！有興趣可以追蹤我的粉專 ：https://www.facebook.com/153min/