走入緬甸山野建行!三天兩夜滿是異國風土人情

kalaw健行3天2夜的啟始點通常由kalaw開始,緬甸的kalaw以前可是英國人殖民時知名的避暑勝地呢!不過我們前一天從浦甘坐夜巴,到kalaw時已是半夜,是真的有點太冷了!如果一下車想瞇一下待天亮再健行,建議提早預約訂房Winner hotel,位置相當好,長途夜巴下車的位子就在飯店前!!!可直接進去補眠。如果沒有先訂房,當你搭夜車,半夜2點多抵達kalaw時會很冷,一下車就有眾多掮客,有很大機率會帶你去住Golden Lily Guest House,實在冷得受不了,Min也被掮客帶進去入住,只能說Golden Lily的價錢符合她的品質(2人雙人房小睡5小時左右14,000mmk),畢竟也只是小睡一晚而已,含簡單早餐(2個煎餅和茶或水或咖啡),這間評價在google似乎不是太好2.8顆星而已,我覺得以價錢來說堪小睡一晚!!畢竟2人一晚才14,000mmk約台幣270元,小瞇一下是還可以囉~有預算的話,建議住一晚winner hotel,即長途巴士在kalaw的下車點,位置極佳,下車後立馬無縫補眠。我們沒事先訂房,臨時一下公車走進去winner hotel想要睡一晚沒房了QQwinner hotel地址:Pyi Taung Su Road, Kalaw, Southern Shan State, 11221 Kalaw, 緬甸Kalaw市區即有許多健行公司,販售kalaw至inle lake的健行行程,如不放心可以選擇請嚮導帶路,kalaw市區很小,在市中心pagoda附近就一堆tour公司可以當場報名,如果請旅店老闆幫忙報名,通常比直接跟tour公司訂再貴一些。

比較tripadvisor上前幾名格勞kalaw trekking tour公司行程基本上大同小異(Ko min、A1 trekking及ever smile)與自助價格如下表:(2017年資訊)

第一列為總報價,打勾表示總報價含此項服務,有些服務是要另外收費的,ex:包包運送、茵萊湖船接駁費。報團時建議「包包運送費用」、「接駁到娘水鎮的船費」要仔細看,茵萊湖門票通常是不含在團費內的,須要自己另外繳交,有的有包含,有的沒包含,船費一般來說都是算包一艘船的費用,通常一艘船包一天約15~20USD之間。如果平常在臺灣即有在爬山,跟看最新gps習慣,有完善登山健行裝備,個人覺得是可以省下這筆費用的,2人總花費一覽如下:2017/12/5格勞健行第一天 https://goo.gl/Ux3wxpKalaw-Kyauk Su village(Danu tribe) | 19 km1.健行午餐(泡麵*2+炒米粉+咖啡)3300 mmk2.健行晚餐住宿(OMA住宿及兩餐)10000 mmk2017/12/6格勞健行第二天 https://goo.gl/QEe9CEKyauk Su ----Nan taing---Hti to --- Pattu (PaO) village | 20 km1.買水500 mmk2.午餐(shan noodle*2+荷包蛋*2+啤酒+炒麵)4000 mmk3.健行住宿_晚餐_早餐15000 mmk2017/12/7格勞健行第三天->順遊In Dein村落千塔寺->夕陽乘船前往Inle lake旁娘水鎮 https://bit.ly/2FcRoULPattu(Pao)---Hti Tein---Kyauk Su---Nan Yote----Indein | 20 km1.從大馬路坐機車到indein village 10000 mmk2.茵萊湖門票42800 mmk3.午餐(禪麵*2+湯麵+荷包蛋*2+雪碧*2)9000 mmk4.從indein去娘水船票(遇到馬來西亞人分擔船費)10000mmk(約8USD)2人3D2N總花費計算:(幣值:緬幣kyat/mmk)3300+10000+500+4000+15000+10000+9000=51800kyats1人3D2N花費:51800/2=25900kyats=20USD(USD:kyats=1:1350)沿途步道明顯,且很多都是牛車可以走的,有的甚至機車貨車都可以通過,大概步道寬度都有陽明山擎天崗這麼寬,風景景緻以農村、菜田景象為主,既然景象是以農村景色為主,選擇季節變成要考慮的因素之一,乾旱時看的的景色就是灰灰黃黃一片,11月至2月是較理想的季節,近來緬甸越來越觀光化,加上此次沿路皆可看到大陸貨車,如果喜歡大山大水風景的,可以再多考慮一下。高度落差大約在900m至1600之間,距離總長約60km,每天約走20km。此次就是按照wikiloc的gpx檔走沒有另外報團或請嚮導,下載好後的gpx檔匯入手機中"maps.me" app,沿路照maps.me上的gpx軌跡走。wikiloc下載gpx路徑檔參考網站如下:https://www.wikiloc.com/wikiloc/find.do?q=kalaw+inlehttps://www.wikiloc.com/hiking-trails/kalaw-to-inle-lake-inthein-21153651於手機上的maps.me畫面如下:(務必要再出發前查看有無更新的路徑檔,有些很舊路線都變了) 一.氣候 選擇12月至隔年1月為最佳屬涼爽的乾季,11月是雨季剛結束,11月是稻米開始收割的月份一片欣欣向榮,此時辣椒也陸陸續續收成囉;5-10月夏天的雨季需考慮雨後的泥濘是否可以接受?下雨後的土地可是會變成泥漿狀的;2月雖是降雨較少的季節,但農田有可能已收割完畢,地上有燒過痕跡,一片禿黃土地。 上圖為kalaw climate格勞氣候平均年報表資料來源: https://goo.gl/WRmcdQ Data from the OpenStreetMap project縱軸欄位依序為平均溫度、最低溫度和最高溫度(℃)、平均溫度、最低溫度和最高溫度(℉)、降雨量(mm)橫軸欄位為1月至12月二.穿著日夜溫差極大,洋蔥式穿著為佳。白天超級熱穿短袖短褲防曬帽。入夜後和清晨又變很冷,襪子、刷毛外套、防風防水外套穿上。民宅有棉被,所以不用自己帶睡袋囉!棉被一件不夠暖的話,還可以蓋2件,這種棉被超有復古感的,以前小時候去阿嬤家住時,也都是蓋這種厚重型的棉被,蓋起來會有明顯份量壓在身上。 真心推薦給喜歡安靜旅遊的朋友們,如果看膩了大山大水,偶爾轉換一下視覺感受也是挺好的。格勞kalaw山區網路時有時無,從不管是私事抑或是公事,資訊爆炸訊息總是999up的現實生活中逃離,獲得暫時心靈的放鬆。格勞kalaw晚上天空的星星很迷人、很安靜,視線不會被高聳入天的鋼鐵水泥大樓擋住,更沒有所謂的城市光當背景,從kalaw到in lake間不妨用走的代替公車享受鄉野風光囉!kalaw trekking2天或3天抑或4天很值得體驗一下。三.kalaw健行日記[第一天]Kalaw-Kyauk Su village(Danu tribe) | 19 km一早從kalaw出發,照著gps走十分炎熱,沿途可以看到許多農作物,跟以往的健行感受完全不一樣,有別於瑞士、尼泊爾、臺灣百岳的磅礡氣勢大山,也跟一般中級山森林蓊鬱的感覺不同。 上圖為格勞kalaw市區往山區移動時,經過的鐵路。有些人也會選擇坐鐵路到kalaw喔!12月的格勞kalaw大白天天氣就是這麼好!!完全沒有雲,超級曬!!可以看到紅紅綠綠梯田,一格一格切割著山丘。 往Kyauk Su village移動的路上,都有小攤販販賣餅乾和水,甚至也有販賣熱食,我們在路邊叫了麵來當午餐吃。泡麵+蛋+青菜還不錯呦! 麵攤老闆略懂英文,我們跟老闆詢問了之後幾天要住宿該怎麼說?老闆幫我們寫上了緬文,便於在路途中直接給人看紙條,或是直接用比動作的。

第一天路上有很大片的辣椒田,也可以看到很多人正在採收辣椒。 滿滿的辣椒啊!!!!~我也路上拔了一根邊走邊吃,超提神的,有辣! 姑且稱之為"緬甸的嘉明湖" 第一天傍晚時路邊有許多小和尚在玩踢足球,急著趕快到住宿地,沒有加入一起玩足球,住宿關鍵字發音是"Oma"(麵店老闆告訴我們的),一到Kyauk Su village,遇人我們就喊Oma,路邊阿北秒懂,比了個睡覺手勢,跟我們指了方向並領著我們前往Oma家。太陽一下山就變得很冷,速速穿上外套,準備吃飯。山上住宿沒有城鎮鬧區好,但是不用背帳篷睡袋,就有遮風蔽雨的地方睡,還有晚餐早餐可以吃,超棒的阿,2個人的健行晚餐早餐和住宿才10,000mmk,我很滿足。 上圖是Oma為我們準備的燭光晚餐,還算豐盛有菜、有飯、有蛋還有炸薯條,飯後飲料還有紅豆湯和茶。 上圖是Oma家睡覺的床鋪,不用自己背睡袋喔,暖度是夠的,不過濕氣感覺有點重,棉被也似乎有些塵蹣,皮膚容易過敏的,還是建議自備睡袋睡墊囉! 從Oma家窗戶往外照相。 Oma本人和她爸爸,是用炭火煮的早餐呦,Oma手藝很好,火候控制很好,緬甸似乎很習慣就坐在地板上煮食。 從Oma家陽台看出去,清晨時有雲海可以看喔!!! Oma家的鍋碗瓢盆,沒有烘碗機,就直接拿出來曬太陽囉~ Oma家也有在兼雜貨店,很有小時候那種柑仔店的感覺。吃完早餐準備繼續往下個村落走啦!!! [第二天]Kyauk Su ---- Nan Taing--- Hti to --- Pattu (PaO) village | 20 km吃完早餐從Oma家出發,滿滿的辣椒田及雲海,農忙活動也早已開始路還算平坦喔!連四輪車都可以開過去。 路還算平坦喔!連四輪車都可以開過去。 翻過一小山丘開始會看到柏油路和民宅,就到了吃午餐的地方,民宅前也是在曬著辣椒。走到Nan Taing村落約莫中午11點多,實在熱得不得了,在這用餐了約2小時, 我們點了shan noodle*2+荷包蛋*2+啤酒+炒麵總和也才4,000kyat。吃飽喝足再度上路,喝了很多水飲料於是想上廁所,但是店家不給借廁所,健行期間也無公廁,所以常常是用遮陽傘在長很高的草或樹旁上廁所。 下午這段路很常看到牛車經過,這不是臺灣好幾十年前才看得到的景色嗎?!?! 下午日正當中非常的曬水一定要帶夠,途中經過一正在蓋的房屋,緬甸鄉野間常常見到此種建築,最上面是斜斜的屋頂,中間是竹編的通常只有單層微透光,下層則是水泥。竹編編法又可分為人字編和井字編相當講究。 下午須經過一小溪流,因為我們去時是乾季無法玩水水不夠多,雨季去的話就可以玩水洗腳囉!溪流不用光腳橫渡可高繞。 快到Pattu (PaO) village 時會到一片大梯田,收割後稻草疊成一堆一堆,不知道為何走到這時讓我想起花東那片綠色蓊蓊鬱鬱的稻浪。 走到這時也差不多下午5點了,肩膀痠了,腳也痠了,跑去稻草堆上玩,在很小時候的記憶裡,外婆家菜園也有這樣的時候讓Min玩,後來回台北住後,就不曾這樣玩了,當下玩的是記憶中的草堆,記憶中玩耍完阿公阿嬤還會呼喊著吃晚餐囉!!! 路途上一個媽媽手上拎著便當水壺帶了她小孩準備回家,正巧跟我們目的地一致。這裡的人們日出而作,日落而息,這幾天我的作息也被調成見到陽光即開始走路,太陽下山吃晚餐和睡覺,規律的不得了。 下午只看到零零星星的牛車,一到太陽下山時間,牛牛戰隊出現了,全部都是要回Pattu (PaO) village 的,從沒看過這樣龐大的陣容,很是驚奇,到了Pao家家戶戶至少一頭牛阿!!牛既是交通工具,同時也是寵物。 民宿主人為我們準備的晚餐之一是菸?!?!我們不吸菸,不是很懂是不是這裡飯後都要來根菸 今日晚餐有點慘,不過很感恩了,茶、泡麵、薯條、荷包蛋、蝦餅和飯。 蝦餅和飯!! 趕快吃一吃睡覺休息,明天最後一天健行啦~~~~[第三天]Pao village---順遊In Dein村落千塔寺---夕陽乘船前往Inle lake旁娘水鎮 今天的健行有很長一段路其實是走在大馬路旁的,我們不太想走這段馬路曬太陽,看到雜貨店前停了一臺送貨車,比手畫腳問阿北可不可以載我們一程到In Dein,阿北居然也聽得懂,於是阿北的機車就雙載2個背包包的成人,而且阿北還單手下坡off-road騎摩托車,路上風景很漂亮,但是Min不敢拿出手機來拍照XD嚇的不要不要的,第一次看到摩托車單手OFF-ROAD,阿北另一手忙著喬他的帽子角度。也因為早上這段路有一大部分坐摩托車下來,讓我們抵達In Dein VILLAGE的時間比預定提早到了,大約中午時候到,如果用走路下來,通常已經是下午3~4點了,順遊In-dein Pagoda的時間會變得很緊。吃飽午餐後,把較重行李寄放在餐廳,下午我們就去遊覽 In-dein Pagoda 茵丹古城佛塔,In-dein Pagoda 這裡的佛塔跟浦甘的佛塔非常不一樣,In-dein是被樹環繞的密集小佛塔,古佛塔的縫隙可能還看的到樹木的根莖,古木夾雜著佛塔十分特別,讓人想起吳哥窟的塔普倫寺,吳哥窟的佔地很廣、樹很高大,緬甸In-dein Pagoda是縮小版的塔普倫寺感覺,我們去時也有看到當地人正在翻修舊佛塔,把新的搭上去,有些還上了新的金色漆,地板鋪上磁磚,這種古今佛塔共存的畫面還滿衝擊的,新的可能跟舊的不完全一樣,只能說要來要趁早,不知道何時會翻新到沒有古味了!茵萊湖地區滿多這種密集的佛塔建築,例如:Shwe Inn Tain Pagoda(瑞因泰佛塔)和Kakku Pagodas(卡古塔林),因為 In-dein Pagoda就在健行路上而已,我們就只選了In-dein Pagoda參觀,In-dein Pagoda沒人看管,基本上就是隨意參觀,其他兩個通常是要包車而且規定必須請當地嚮導帶參觀。參觀完佛塔後,因為我們不是從娘水包船來回In Dein,船家們幾乎很少做單趟從In Dein到娘水生意的,等了好多艘船都是人家團體包好船來回的,從娘水包船含 In-dein Pagoda一天來回行情價約25,000mmk,有沒有包含In-dein Pagoda,價錢有差喔!因為In-dein Pagoda距離娘水比較遠,通常須要比較高的價錢或小費。好險後來遇到2個馬來西亞人也從娘水包船過來,我們就問他是否可搭載一程,船東不願意,好險是這兩位好心人幫我們說話,於是我們就上船了,因為他們早上就開始跑遊船行程了,ex: 水上市場、藝品店、鐵工廠、造紙廠、菸草廠、寺廟 。載完我們之後,他們行程只剩下跳貓寺(2018我們去時已經沒跳貓了),我們塞了10,000mmk給馬來西亞人,他們本來不收,但是我們覺得很不好意思。一路往娘水鎮路上,遠遠有看到經典畫面「穿著longyi單腳補魚的畫面」,茵萊湖越來越觀光化,看到這個畫面通常是要收費的!以下是第三天健行及順遊In-dein Pagoda的照片:山屋主人幫我們準備的早餐,餅乾、咖啡沖泡包,我們覺得好像有點吃不飽,又請主人幫我們家顆荷包蛋,他們家阿弟還特地騎摩托車去村子裡買,感恩!! 還吃的到熱騰騰的煎荷包蛋,既滿足又感恩! 主人家養的牛,看他們的相處過程,有點像寵物又像是同事的感覺。牛是重要資產! 我們昨天就睡在神明下面 村落裡有間學校 一路上沒什麼遮蔽,相當曝曬。 單手騎摩托車off-road雙載我們下山的神人阿北!!一路上阿北就是風吹亂了帽子,為了喬帽子角度,一直單手騎車 神人阿北與他的神車! 午餐隨便進了一間smile restaurant,肚子很餓,點了超多東西吃的,先填飽肚子再來去逛佛塔。 in dein這裡的碼頭,逛完佛塔群後就是要來這搭船去娘水 開始有攤販,進入佛塔群入口 成群的in dein pagoda 古今交錯的pagoda,較前面的較舊,後面越到中間被翻新還塗了金漆,金光閃閃。 地板還鋪了磁磚呢!跟大都市裡的佛塔感覺不太出差異,小小的pagoda排列的很密集,數大就是美。 最喜歡就是這個pagoda了,樹的根莖跟pagoda交纏在一起,有一點吳哥窟知名塔普倫寺的感覺,這是一個需要累積多少年才能看到的畫面阿~ 搭船回去時剛好是夕陽時分,很美 魚夫單腳灑網捕魚畫面只能遠遠遠的看 茵萊湖夕陽時分風很大喔,穿短袖會冷,娘水鎮的馬頭車水馬龍好不熱鬧阿,走了三天健行,可以好好洗個熱水澡啦~呦乎!!謝謝大家耐心看完,若有問題可以留言。喜歡我的文章也可以幫我分享喔!有興趣可以追蹤我的粉專 :https://www.facebook.com/153min/