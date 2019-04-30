走入緬甸山野建行！三天兩夜滿是異國風土人情
kalaw健行3天2夜的啟始點通常由kalaw開始，緬甸的kalaw以前可是英國人殖民時知名的避暑勝地呢!不過我們前一天從浦甘坐夜巴，到kalaw時已是半夜，是真的有點太冷了!如果一下車想瞇一下待天亮再健行，建議提早預約訂房Winner hotel，位置相當好，長途夜巴下車的位子就在飯店前!!!可直接進去補眠。如果沒有先訂房，當你搭夜車，半夜2點多抵達kalaw時會很冷，一下車就有眾多掮客，有很大機率會帶你去住Golden Lily Guest House，實在冷得受不了，Min也被掮客帶進去入住，只能說Golden Lily的價錢符合她的品質(2人雙人房小睡5小時左右14,000mmk)，畢竟也只是小睡一晚而已，含簡單早餐(2個煎餅和茶或水或咖啡)，這間評價在google似乎不是太好2.8顆星而已，我覺得以價錢來說堪小睡一晚!!畢竟2人一晚才14,000mmk約台幣270元，小瞇一下是還可以囉~有預算的話，建議住一晚winner hotel，即長途巴士在kalaw的下車點，位置極佳，下車後立馬無縫補眠。我們沒事先訂房，臨時一下公車走進去winner hotel想要睡一晚沒房了QQwinner hotel地址:Pyi Taung Su Road, Kalaw, Southern Shan State, 11221 Kalaw, 緬甸Kalaw市區即有許多健行公司，販售kalaw至inle lake的健行行程，如不放心可以選擇請嚮導帶路，kalaw市區很小，在市中心pagoda附近就一堆tour公司可以當場報名，如果請旅店老闆幫忙報名，通常比直接跟tour公司訂再貴一些。
比較tripadvisor上前幾名格勞kalaw trekking tour公司行程基本上大同小異(Ko min、A1 trekking及ever smile)與自助價格如下表：(2017年資訊)
第一列為總報價，打勾表示總報價含此項服務，有些服務是要另外收費的，ex:包包運送、茵萊湖船接駁費。報團時建議「包包運送費用」、「接駁到娘水鎮的船費」要仔細看，茵萊湖門票通常是不含在團費內的，須要自己另外繳交，有的有包含，有的沒包含，船費一般來說都是算包一艘船的費用，通常一艘船包一天約15~20USD之間。如果平常在臺灣即有在爬山，跟看最新gps習慣，有完善登山健行裝備，個人覺得是可以省下這筆費用的，2人總花費一覽如下:2017/12/5格勞健行第一天 https://goo.gl/Ux3wxpKalaw-Kyauk Su village(Danu tribe) | 19 km1.健行午餐(泡麵*2+炒米粉+咖啡)3300 mmk2.健行晚餐住宿(OMA住宿及兩餐)10000 mmk2017/12/6格勞健行第二天 https://goo.gl/QEe9CEKyauk Su ----Nan taing---Hti to --- Pattu (PaO) village | 20 km1.買水500 mmk2.午餐(shan noodle*2+荷包蛋*2+啤酒+炒麵)4000 mmk3.健行住宿_晚餐_早餐15000 mmk2017/12/7格勞健行第三天->順遊In Dein村落千塔寺->夕陽乘船前往Inle lake旁娘水鎮 https://bit.ly/2FcRoULPattu(Pao)---Hti Tein---Kyauk Su---Nan Yote----Indein | 20 km1.從大馬路坐機車到indein village 10000 mmk2.茵萊湖門票42800 mmk3.午餐(禪麵*2+湯麵+荷包蛋*2+雪碧*2)9000 mmk4.從indein去娘水船票(遇到馬來西亞人分擔船費)10000mmk(約8USD)2人3D2N總花費計算:(幣值:緬幣kyat/mmk)3300+10000+500+4000+15000+10000+9000=51800kyats1人3D2N花費:51800/2=25900kyats=20USD(USD:kyats=1:1350)沿途步道明顯，且很多都是牛車可以走的，有的甚至機車貨車都可以通過，大概步道寬度都有陽明山擎天崗這麼寬，風景景緻以農村、菜田景象為主，既然景象是以農村景色為主，選擇季節變成要考慮的因素之一，乾旱時看的的景色就是灰灰黃黃一片，11月至2月是較理想的季節，近來緬甸越來越觀光化，加上此次沿路皆可看到大陸貨車，如果喜歡大山大水風景的，可以再多考慮一下。高度落差大約在900m至1600之間，距離總長約60km，每天約走20km。此次就是按照wikiloc的gpx檔走沒有另外報團或請嚮導，下載好後的gpx檔匯入手機中"maps.me" app，沿路照maps.me上的gpx軌跡走。wikiloc下載gpx路徑檔參考網站如下:https://www.wikiloc.com/wikiloc/find.do?q=kalaw+inlehttps://www.wikiloc.com/hiking-trails/kalaw-to-inle-lake-inthein-21153651於手機上的maps.me畫面如下:(務必要再出發前查看有無更新的路徑檔，有些很舊路線都變了)一.氣候選擇12月至隔年1月為最佳屬涼爽的乾季，11月是雨季剛結束，11月是稻米開始收割的月份一片欣欣向榮，此時辣椒也陸陸續續收成囉；5-10月夏天的雨季需考慮雨後的泥濘是否可以接受?下雨後的土地可是會變成泥漿狀的；2月雖是降雨較少的季節，但農田有可能已收割完畢，地上有燒過痕跡，一片禿黃土地。上圖為kalaw climate格勞氣候平均年報表資料來源: https://goo.gl/WRmcdQ Data from the OpenStreetMap project縱軸欄位依序為平均溫度、最低溫度和最高溫度(℃)、平均溫度、最低溫度和最高溫度(℉)、降雨量(mm)橫軸欄位為1月至12月二.穿著日夜溫差極大，洋蔥式穿著為佳。白天超級熱穿短袖短褲防曬帽。入夜後和清晨又變很冷，襪子、刷毛外套、防風防水外套穿上。民宅有棉被，所以不用自己帶睡袋囉!棉被一件不夠暖的話，還可以蓋2件，這種棉被超有復古感的，以前小時候去阿嬤家住時，也都是蓋這種厚重型的棉被，蓋起來會有明顯份量壓在身上。真心推薦給喜歡安靜旅遊的朋友們，如果看膩了大山大水，偶爾轉換一下視覺感受也是挺好的。格勞kalaw山區網路時有時無，從不管是私事抑或是公事，資訊爆炸訊息總是999up的現實生活中逃離，獲得暫時心靈的放鬆。格勞kalaw晚上天空的星星很迷人、很安靜，視線不會被高聳入天的鋼鐵水泥大樓擋住，更沒有所謂的城市光當背景，從kalaw到in lake間不妨用走的代替公車享受鄉野風光囉!kalaw trekking2天或3天抑或4天很值得體驗一下。三.kalaw健行日記[第一天]Kalaw-Kyauk Su village(Danu tribe) | 19 km一早從kalaw出發，照著gps走十分炎熱，沿途可以看到許多農作物，跟以往的健行感受完全不一樣，有別於瑞士、尼泊爾、臺灣百岳的磅礡氣勢大山，也跟一般中級山森林蓊鬱的感覺不同。上圖為格勞kalaw市區往山區移動時，經過的鐵路。有些人也會選擇坐鐵路到kalaw喔!12月的格勞kalaw大白天天氣就是這麼好!!完全沒有雲，超級曬!!可以看到紅紅綠綠梯田，一格一格切割著山丘。往Kyauk Su village移動的路上，都有小攤販販賣餅乾和水，甚至也有販賣熱食，我們在路邊叫了麵來當午餐吃。泡麵+蛋+青菜還不錯呦!麵攤老闆略懂英文，我們跟老闆詢問了之後幾天要住宿該怎麼說?老闆幫我們寫上了緬文，便於在路途中直接給人看紙條，或是直接用比動作的。
第一天路上有很大片的辣椒田，也可以看到很多人正在採收辣椒。滿滿的辣椒啊!!!!~我也路上拔了一根邊走邊吃，超提神的，有辣!姑且稱之為"緬甸的嘉明湖"第一天傍晚時路邊有許多小和尚在玩踢足球，急著趕快到住宿地，沒有加入一起玩足球，住宿關鍵字發音是"Oma"(麵店老闆告訴我們的)，一到Kyauk Su village，遇人我們就喊Oma，路邊阿北秒懂，比了個睡覺手勢，跟我們指了方向並領著我們前往Oma家。太陽一下山就變得很冷，速速穿上外套，準備吃飯。山上住宿沒有城鎮鬧區好，但是不用背帳篷睡袋，就有遮風蔽雨的地方睡，還有晚餐早餐可以吃，超棒的阿，2個人的健行晚餐早餐和住宿才10,000mmk，我很滿足。上圖是Oma為我們準備的燭光晚餐，還算豐盛有菜、有飯、有蛋還有炸薯條，飯後飲料還有紅豆湯和茶。上圖是Oma家睡覺的床鋪，不用自己背睡袋喔，暖度是夠的，不過濕氣感覺有點重，棉被也似乎有些塵蹣，皮膚容易過敏的，還是建議自備睡袋睡墊囉!從Oma家窗戶往外照相。Oma本人和她爸爸，是用炭火煮的早餐呦，Oma手藝很好，火候控制很好，緬甸似乎很習慣就坐在地板上煮食。從Oma家陽台看出去，清晨時有雲海可以看喔!!!Oma家的鍋碗瓢盆，沒有烘碗機，就直接拿出來曬太陽囉~Oma家也有在兼雜貨店，很有小時候那種柑仔店的感覺。吃完早餐準備繼續往下個村落走啦!!![第二天]Kyauk Su ---- Nan Taing--- Hti to --- Pattu (PaO) village | 20 km吃完早餐從Oma家出發，滿滿的辣椒田及雲海，農忙活動也早已開始路還算平坦喔!連四輪車都可以開過去。路還算平坦喔!連四輪車都可以開過去。翻過一小山丘開始會看到柏油路和民宅，就到了吃午餐的地方，民宅前也是在曬著辣椒。走到Nan Taing村落約莫中午11點多，實在熱得不得了，在這用餐了約2小時，我們點了shan noodle*2+荷包蛋*2+啤酒+炒麵總和也才4,000kyat。吃飽喝足再度上路，喝了很多水飲料於是想上廁所，但是店家不給借廁所，健行期間也無公廁，所以常常是用遮陽傘在長很高的草或樹旁上廁所。下午這段路很常看到牛車經過，這不是臺灣好幾十年前才看得到的景色嗎?!?!下午日正當中非常的曬水一定要帶夠，途中經過一正在蓋的房屋，緬甸鄉野間常常見到此種建築，最上面是斜斜的屋頂，中間是竹編的通常只有單層微透光，下層則是水泥。竹編編法又可分為人字編和井字編相當講究。下午須經過一小溪流，因為我們去時是乾季無法玩水水不夠多，雨季去的話就可以玩水洗腳囉!溪流不用光腳橫渡可高繞。快到Pattu (PaO) village 時會到一片大梯田，收割後稻草疊成一堆一堆，不知道為何走到這時讓我想起花東那片綠色蓊蓊鬱鬱的稻浪。走到這時也差不多下午5點了，肩膀痠了，腳也痠了，跑去稻草堆上玩，在很小時候的記憶裡，外婆家菜園也有這樣的時候讓Min玩，後來回台北住後，就不曾這樣玩了，當下玩的是記憶中的草堆，記憶中玩耍完阿公阿嬤還會呼喊著吃晚餐囉!!!路途上一個媽媽手上拎著便當水壺帶了她小孩準備回家，正巧跟我們目的地一致。這裡的人們日出而作，日落而息，這幾天我的作息也被調成見到陽光即開始走路，太陽下山吃晚餐和睡覺，規律的不得了。下午只看到零零星星的牛車，一到太陽下山時間，牛牛戰隊出現了，全部都是要回Pattu (PaO) village 的，從沒看過這樣龐大的陣容，很是驚奇，到了Pao家家戶戶至少一頭牛阿!!牛既是交通工具，同時也是寵物。民宿主人為我們準備的晚餐之一是菸?!?!我們不吸菸，不是很懂是不是這裡飯後都要來根菸今日晚餐有點慘，不過很感恩了，茶、泡麵、薯條、荷包蛋、蝦餅和飯。蝦餅和飯!!趕快吃一吃睡覺休息，明天最後一天健行啦~~~~[第三天]Pao village---順遊In Dein村落千塔寺---夕陽乘船前往Inle lake旁娘水鎮今天的健行有很長一段路其實是走在大馬路旁的，我們不太想走這段馬路曬太陽，看到雜貨店前停了一臺送貨車，比手畫腳問阿北可不可以載我們一程到In Dein，阿北居然也聽得懂，於是阿北的機車就雙載2個背包包的成人，而且阿北還單手下坡off-road騎摩托車，路上風景很漂亮，但是Min不敢拿出手機來拍照XD嚇的不要不要的，第一次看到摩托車單手OFF-ROAD,阿北另一手忙著喬他的帽子角度。也因為早上這段路有一大部分坐摩托車下來，讓我們抵達In Dein VILLAGE的時間比預定提早到了，大約中午時候到，如果用走路下來，通常已經是下午3~4點了，順遊In-dein Pagoda的時間會變得很緊。吃飽午餐後，把較重行李寄放在餐廳，下午我們就去遊覽 In-dein Pagoda 茵丹古城佛塔，In-dein Pagoda 這裡的佛塔跟浦甘的佛塔非常不一樣，In-dein是被樹環繞的密集小佛塔，古佛塔的縫隙可能還看的到樹木的根莖，古木夾雜著佛塔十分特別，讓人想起吳哥窟的塔普倫寺，吳哥窟的佔地很廣、樹很高大，緬甸In-dein Pagoda是縮小版的塔普倫寺感覺，我們去時也有看到當地人正在翻修舊佛塔，把新的搭上去，有些還上了新的金色漆，地板鋪上磁磚，這種古今佛塔共存的畫面還滿衝擊的，新的可能跟舊的不完全一樣，只能說要來要趁早，不知道何時會翻新到沒有古味了!茵萊湖地區滿多這種密集的佛塔建築，例如:Shwe Inn Tain Pagoda（瑞因泰佛塔）和Kakku Pagodas（卡古塔林），因為 In-dein Pagoda就在健行路上而已，我們就只選了In-dein Pagoda參觀，In-dein Pagoda沒人看管，基本上就是隨意參觀，其他兩個通常是要包車而且規定必須請當地嚮導帶參觀。參觀完佛塔後，因為我們不是從娘水包船來回In Dein，船家們幾乎很少做單趟從In Dein到娘水生意的，等了好多艘船都是人家團體包好船來回的，從娘水包船含 In-dein Pagoda一天來回行情價約25,000mmk，有沒有包含In-dein Pagoda，價錢有差喔!因為In-dein Pagoda距離娘水比較遠，通常須要比較高的價錢或小費。好險後來遇到2個馬來西亞人也從娘水包船過來，我們就問他是否可搭載一程，船東不願意，好險是這兩位好心人幫我們說話，於是我們就上船了，因為他們早上就開始跑遊船行程了，ex: 水上市場、藝品店、鐵工廠、造紙廠、菸草廠、寺廟 。載完我們之後，他們行程只剩下跳貓寺(2018我們去時已經沒跳貓了)，我們塞了10,000mmk給馬來西亞人，他們本來不收，但是我們覺得很不好意思。一路往娘水鎮路上，遠遠有看到經典畫面「穿著longyi單腳補魚的畫面」，茵萊湖越來越觀光化，看到這個畫面通常是要收費的!以下是第三天健行及順遊In-dein Pagoda的照片:山屋主人幫我們準備的早餐，餅乾、咖啡沖泡包，我們覺得好像有點吃不飽，又請主人幫我們家顆荷包蛋，他們家阿弟還特地騎摩托車去村子裡買，感恩!!還吃的到熱騰騰的煎荷包蛋，既滿足又感恩!主人家養的牛，看他們的相處過程，有點像寵物又像是同事的感覺。牛是重要資產!我們昨天就睡在神明下面村落裡有間學校一路上沒什麼遮蔽，相當曝曬。單手騎摩托車off-road雙載我們下山的神人阿北!!一路上阿北就是風吹亂了帽子，為了喬帽子角度，一直單手騎車神人阿北與他的神車!午餐隨便進了一間smile restaurant，肚子很餓，點了超多東西吃的，先填飽肚子再來去逛佛塔。in dein這裡的碼頭，逛完佛塔群後就是要來這搭船去娘水開始有攤販，進入佛塔群入口成群的in dein pagoda古今交錯的pagoda，較前面的較舊，後面越到中間被翻新還塗了金漆，金光閃閃。地板還鋪了磁磚呢!跟大都市裡的佛塔感覺不太出差異，小小的pagoda排列的很密集，數大就是美。最喜歡就是這個pagoda了，樹的根莖跟pagoda交纏在一起，有一點吳哥窟知名塔普倫寺的感覺，這是一個需要累積多少年才能看到的畫面阿~搭船回去時剛好是夕陽時分，很美魚夫單腳灑網捕魚畫面只能遠遠遠的看茵萊湖夕陽時分風很大喔，穿短袖會冷，娘水鎮的馬頭車水馬龍好不熱鬧阿，走了三天健行，可以好好洗個熱水澡啦~呦乎!!謝謝大家耐心看完，若有問題可以留言。喜歡我的文章也可以幫我分享喔！有興趣可以追蹤我的粉專 ：https://www.facebook.com/153min/
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