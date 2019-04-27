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以為自己還很勇？ 因這件事...他們沒出社會就存第一桶「精」

2019尼泊爾EBC健行＋島峰攀登-1_關於這次旅程

2019-04-27 07:59健行筆記 健行筆記小品

全球超過8,000米的高山共有14座，而尼泊爾境內就佔了8座，來到尼泊爾健行，放眼望去盡是6、7000米以上的高山圍繞，仗著位於喜馬拉雅山南側的優勢，景色的壯麗得天獨厚，吸引全球的徒步愛好者爭相前往，每到登山旺季，山屋甚至會有一位難求的情形發生，登山至今4年，終於有機會踏上EBC+Gokyo+Island Peak共計20天的行程，決定第一次的尼泊爾健行，一定要不浪費的走好走滿~。

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熱鬧的Namche Bazar (3450m)，有裝備店、咖啡廳、郵局、換匯、理髮店、還有沙龍可以做spa按摩！

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D3，Namche Bazar適應日，前往Khumjung路上看到的聖母峰(中)及洛子峰(右)。

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D6，大雪過後的Dingboche (4343m)。

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D6，Chukung (4730m)，左起我、阿紘、我們的Poter Guide Gorkha Tamang，背景是Ama Dablam (6856m)。比較詢價過幾間當地登山公司，最後決定請3年前帶過阿紘市區觀光的當地嚮導Lama幫忙安排，由於Lama本身也有在帶健行，溝通的過程非常清晰順利，他原本建議我們，如果沒有到過高海拔(4、5000公尺)健行，為了有更多的適應時間以避免高山症，最好順時針走：Gokyo-Chola Pass-EBC-Island Peak，觀察過幾篇網誌，這也是大部分會去攀登島峰(6189m)的人選擇的行程安排方式，阿紘3年前就爬過島峰，而我2017年爬過的中國四川四姑娘山二峰(5276m)，就是我到過的最高海拔。幾經思考，最後我們選擇了逆時針的走法：先去攀登島峰！47119a85e78bf974881b1e902655b4cb.jpgD7，Island Peak Base Camp (5076m)。

d4fb0ad5061e9d2f848cc4e4f4219dab.jpgＤ8，Island Peak High Camp (5436m)。

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D9，Island Peak (6189m)。

會這樣決定，主要是評估自己的體力和適應力，應該是後者比較佔優勢，因為平常就有在爬台灣百岳，而且3/20去尼泊爾之前，2月初年假期間走了7天的南二段縱走，2月底又去雪山翠池山屋(3520m)窩了2天，已經有一定的適應力。Lama也說，順走的缺點就是很多人到最後未能登頂，因為他們走這麼一大圈都已經把體力耗盡了！而且經過這麼長的天數，要都不生病，維持健康直到島峰攀登也是一件不容易的事，事實上，即使只走EBC，也有不少人會在半途因身體不適而下徹。

e6099b293681ea2c8f3822cb8b849883.jpgD10，雪融後的Dingboche (4343m)。

fc5a837cf47a0f24473682980f502d13.jpgD10，Chukung to Lobuche。

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D11，Gorakshep (5140m)，最後面上面有雲的山頭，就是世界之巔聖母峰。我們選擇健行的3月下旬到4月初，幾乎下午或傍晚都會變天，常常下起雪來，本來黃土的健行路，隔日一早便鋪了一層白地毯，在海拔接近5000m左右(有時超過5000m，如Ｇorakshep、島峰基地營與高地營)，每天到了山屋，就如同進到冷凍庫，不戴手套，10幾20秒的時間，手就跟冰棒一樣冰了！每晚的氣溫可能逼近-10度，早上起來窗戶已經結了一層霜，放在房間裡的礦泉水，有一部分也結了冰，開始健行時，鼻涕鼻水更是流不止息，老實說，真是冷的難受。

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D12，大雪過後的Gorakshep (5140m)，直升機是來載人直接回Lukla的，這裡的直升機比起救援大多是mountain taxi，一天頭上可能飛過20幾台。

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D12，大雪過後的Gorakshep (5140m)。怎麼樣的人可以來尼泊爾健行呢？一路上，我看到大約20幾歲的年輕人也遇到超過80歲的台灣長輩，60以上的歐美人士也不在少數，所以只要喜愛戶外活動，平常有在維持體力的人(尤其是年輕人)，做好充足準備，我覺得都不是太困難的事，其實來到這裡，不生病，就是最大的體力(真心話，再強，一病也是難好了)！至於島峰攀登，還是要有足夠的登山及雪地經驗，網路上看到一些百岳經驗豐富的隊伍，不少人爬到中途放棄，或是爬完體力透支而多留基地營一晚等等，讓我更是戰戰兢兢，畢竟，這也是我第一次攀登需要技術裝備的雪峰。

ps.在尼泊爾6000m以下都算健行(trekking)，攀爬6000m以上的山峰要另外申請，稱為攀登(Climbing)。

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D12，Gorakshep to Lobuche。

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D14，Chola Pass (5360m)。

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D15，Ngozumpa Glacier。

20天行程的前後，我們還留了3個整天作為預備天，以防健行起(終)點Lukla機場的小飛機因天氣因素延誤，這次行程中遇到幾組台灣人，都有碰到飛機延誤的情形，有的人因此花400美金改搭直昇機，有的人則是多待1天隔日再到機場報到，而我們非常幸運，健行第一天和最後一天都是好天氣，小飛機按時起降，讓我們多了不少時間可以市區觀光，加德滿都、巴德崗、帕坦一併納入這次的行程內。d6004eef477062e99ba4b31ad220bdb6.jpg

被譽為世界最危險機場之一的Lukla Airport(丹增希拉蕊機場)，跑到只有短短約460米，4/14回到台灣就聽到一早後面那台飛機起飛時滑出跑道出事了，造成3死5傷的意外，當天還剛好是尼泊爾的新年...以下是這次行程大略的規劃：

  • 團員：2人
  • 建行期間Poter Guide：1人
  • 3/20：台北-加德滿都
  • 3/21：市區觀光(加德滿都3大廟)
  • 3/22~4/10：島峰攀登＋健行(EBC-Chola Pass-Gokyo)
  • 4/11~4/13：市區觀光(加德滿都、巴德崗、帕坦)
  • 4/13~4/14：加德滿都-台北

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Bouddha (加德滿都的博拿佛塔)，尼泊爾有80%的人都信印度教，信藏傳佛教只有12%，然而健行路上處處看得到五色經幡飄揚，村落、健行路上也時常看到佛塔。

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巴德崗杜巴廣場精緻的木雕藝術，加德滿都、巴德崗、帕坦等3個杜巴廣場(即皇宮廣場)都可以看到令人嘆完觀止的木雕藝術，如果說高山是尼泊爾的自然珍寶，那杜巴廣場就是尼泊爾的人文國寶了！可惜2015年尼泊爾大地震震毀了大多數的古蹟皇宮，目前很多都在維修重建中。行程的細節和更多照片，待有時間再分享了！（待續）

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