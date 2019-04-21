美哉! 熊野古道-中邊路(38.5 km)

2019-04-21 21:30 健行筆記 健行筆記Seal Tseng



不敢說自己對於登山很在行，但是我還算蠻能走的(挺胸)! 只要不是瞬間短距離陡上，應該都還稱得上是隻小蛟龍 ( 有女生這樣稱自己的嗎?)XDD

簡介

Source: http://art.ifeng.com/2016/0509/2877529.shtml

參拜之路

詳情可以參考熊野古道官網 。

熊野古道路線，而熊野速玉大社（新宮市）、熊野那智大社（那智勝浦町）、熊野本宮大社（田邊市），這三大神社被稱為熊野三山。

中邊路-38.5 KM

旅伴心心念念著熊野古道好幾年，第一次我們選擇走「中邊路」。前晚先抵達田邊市(左下-紀伊田邊)，分兩天走完中邊路。

最後規劃 :

第一天「潼尻王子」-->「近露王子」13 km ； 第二天「近露王子」-->「熊野本宮大社」25.5 KM。2天走完全程共 38.5 km。

一開始看見38.5 km這個數字時人都傻了，甚懷疑第二天走得完嗎??(抖) 總之，還是硬著頭皮上路了!

熊野古道-中邊路 / Source: http://www.tb-kumano.jp/ch/kumanokodo/

Day 0 紀伊田邊

從大阪出發到田邊市，起初還很不能適應晚上 7 點多街上就空無一人，但久了倒也喜愛這樣的恬靜閒適，畢竟此區還不像大阪京都那樣的繁華，可以少些閒雜遊客 XDD。田邊市我們住在 ICHIE CAFE，一個日式風格的小町屋，價格非常平實，還附有店內手做的戚風蛋糕+咖啡當早餐。老闆娘人很好(事實上我一直覺得她天然呆)，因為我們得借放行李，要到大後天才會回來。偏她當天又不在田邊，就『天真無邪』的告訴我們門鎖密碼，叫我們自己進店裡拿!! 怎麼會有這麼相信人的老闆娘啊!!!! (應該是台灣人在日本做人很成功?!) 我們到現在還不時會用信件聯絡 :)

Day 1 潼尻王子 - 近露王子 13 KM

這天天氣陰，一早我們先從田邊觀光中心搭客運前往「熊野古道館」。在古道館有販售「熊野古道中边路押印帳」(100日圓) ，持本冊蒐集王子印章可再申請完步證明書。「潼尻王子」登山口則在「熊野古道館」對面，須注意的是滝尻王子的雜貨店是最後一個購買飲料和乾糧的地方，可以先採買再上山。初見熊野古道上的「王子」其實並非我們想像的王子! 而是意指「神社」。小知識 - 何謂「王子 おうじ」?

在參拜熊野的途中,有許多被稱為王子社的神社，每間隔兩公里便會出現。這些神社被稱為熊野九十九王子,是為了連接人們參拜熊野御子神的艱苦的信仰之道而建立的。

王子社據說是提供參拜者和貴族歇腳、休息的地方。有時為了解除長途旅行的疲勞,也在這裡舉行和歌會等活動。同時也是祈禱參拜熊野之地的旅途安全的地方。

九十九王子不是指實際上九十九這個數字,而是用九十九這個數字來表示「數量之多」。

「潼尻王子」旁就有世界遺產紀念碑「熊野古道」似乎並非亞洲旅客的熱門景點 (非常好!!) ，沿路的旅伴多是外國人，除了幾組澳洲來的登山客外，台灣人應該只有我們兩隻。跟一個澳洲伯伯聊天，問他是自己一個人來嗎? 伯伯說他老婆跟其他朋友都是直接坐小巴到會合點等他，只有他自己要爬完中邊路。所以若是沒體力爬完全程，又想一覽古道風光，也可以考慮搭小巴的方式選點下車參觀。途中經過某神社發現可愛的守護獸!! 日本神社前的守護獸同樣是一左一右各一隻，但幾乎都是面對門右邊那隻咧嘴笑，左邊那隻嘴巴是微笑。感覺上日本的守護獸都帶點「個性or人性」，即便是狐狸、獅子或老虎形象的守護獸，卻一點都不嚴肅，反倒想去拍拍牠的頭。

石頭的堆疊藝術

一路上除了偶而的氣喘吁吁外，會發現許多奇妙的堆疊石頭。可能作為路標用、可能作為裝飾用、可能作為紀念用。石頭們維持著一種妙不可言的平衡。我也擺了一個自己的石頭臉譜，但光是找類似形狀的石頭就耗了不少時間，不禁想:這些人到底是有多閒啊?? XDD但也多謝他們，一路上一點都不無聊 !!

一路上的王子跡皆有立牌，旁邊則有供人蓋印的小台，山友們可以視情況稍做休息。沿路不時還可看見英/日文的古老傳說說明，例如「三體月傳說」 : 相傳古人在11月23日登高野山時曾看到三個月亮，因此村民每年都於該日上山拜見。還有可愛的「牛馬童子像」，皆為孤獨的朝聖之旅增添幾許趣味。爬山健行，無論與自己相識的朋友，或是緣分巧遇的陌生人，因為各自體力與速度掌控的不同，遇到閒聊幾句，或是各自趕路，對我來說都有種若即若離的舒適感。在中邊路上，大多數時間都被包覆在蓊鬱而高聳入天的針葉樹林間，踏著樹根，大石頭或木橋前進，行走於「熊野古道」就像是孤獨的修行，卻也更貼近「朝聖」的本質，縱然有時「前不見古人，後不見來者」，大部分時候卻頗能獨享那份悠然自得。

過了牛馬童子，第一天的13 km 也近尾聲。從上午9點起登到下午4點抵達「近露王子」，走了近 7小時呢…。「近露王子」擁有熊野山區難得一見的平原，因此在此處也凝聚成小型聚落，前往落腳民宿的途中，還經過當地的 なかへち美術館。一天的勞累實在也沒閒情逸致欣賞藝術作品了，我們迅速採買、做完晚餐、速速洗洗睡，是個即便睡在硬梆梆的褟褟米臥鋪上，也能酣然入睡的夜晚。

Day 2 近露王子 — 熊野本宮大社 25.5 KM

由於第二天得走25.5 km，我們不得不半夜起床、清晨出發。早起的回報，就是美如畫的山中村景，我們站在空無一人的省道上靜靜觀賞著眼前的山中景象，其中一座山被稱做「少女的寢顏」，果如其名，讓人不捨轉移視線。

遠處的山頭上還有積雪，好美!晨霧漸開。清晨的陽光，從樹林縫隙間偷偷滲進古道。今天如 ICHIE CAFE 老闆娘所說的--是個大好晴天，昨日的疲憊盡除，心情也因此雀躍不已吶!

四季，神奇地被收納於熊野古道這充滿靈性的區域。我是4月份去的，但是一路上卻遇到觸膚即溶的細雪、碧綠如蔭的針葉林、嬌嫩欲滴的古櫻花樹、與赤紅如夏的楓葉。很幸運熊野古道給我這樣的禮物，讓我能如數家珍地將這些影像悉心收進口袋!!

光看，就覺得好涼爽的青苔洗手台原以為，熊野古道整條都在山中行走，然近幾十年由於腹地開發，已經有產業道路進入山區連接熊野三山的三座神社，因此古道實際上是與鋪了柏油的產業道路相互交錯的，唯有「中邊路」與「小邊路」相對保留了較多熊野古道的原始風貌。有時似乎瞬間回到人間，但轉眼鑽進古道，又像進入了另一個神靈時空，也是頗有趣味。

當逐漸看見人跡，也知道是熊野古道快要結束的時候。路旁正好有小賣店賣著手工布朗尼與溫泉咖啡，我們坐下並歇歇腳，縱然不捨，還是要好好把握最後與熊野古道相處的時光。隨後將邁向終點-熊野本宮大社。

先談「大齋原」

「大齋原」是熊野本宮大社最初的社址。其最初的位置在熊野川、音無川、岩田川三條河川交匯的洲地上，這個洲地稱為「大齋原」，面積據說是目前本宮大社的數倍大，高達一萬一千坪以上，境內有許多神社建物，是古時極為神聖的地方。左圖為資料館內的古畫翻拍，可以清楚看見大社原址位於三條河流的交叉口間。江戶時期若想進入參拜，需涉水前往，音無川沾濕衣物而去，洗盡汙穢，代表淨身完畢踏入聖殿。可惜在明治22年(西元1889年)，洪水襲來，淹沒本宮大社，大多數建築損毀喪失，逃過一劫的四座神社因害怕河水再度襲擊，遷移到離舊址500公尺遠，需爬上158階石階才能抵達的高地，即熊野本宮大社現址。現在的大齋原僅剩山林與兩座小小的石造神社。平成12年(西元2000年)，日本最大的鳥居( 高約33.9公尺 / 寬約42公尺) 被鞏立在大齋原中，象徵日本一切的原點。

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Source : 欣傳媒 and Seal

由於熊野古道-中邊路終點，是連至熊野本宮大社的後頭。因此實際上我們是先抵達本宮大社，走下158階石階後才看見「大齋原」。

因這裡地位崇高，神殿入口處繫有粗大的注連繩，中央也會裝飾當年生肖繪馬。今年是狗年，繪馬上繪製了日本國狗-阿柴 或是 秋田? 其實我分不太出來 XDD，唯一最顯眼的就是那捲捲的尾巴吧!

過了大門，在洪水中逃過一劫的四個神社即座落其中。整體配色為大地色系，古老的茅草屋頂搭配金碧輝煌的裝飾，與一般我們印象中的日本神社(多為紅色系)不同，多了幾許莊嚴肅穆的感受。

神殿參拜區其實貼有告示不能拍照攝影，但…..很多人(包含日本人)都在拍，只好入境隨俗 ORZ…說到烏鴉，因其聲音粗啞又愛吃垃圾，多半被視為不祥之物。但熊野三山中到處可見有「三隻腳的烏鴉」， 三隻腳分別代表著「智、仁、勇」或「天、地、人」。牠另外的名字是八咫烏（やたがらす)，在熊野地區被視為神明的使者，在日本神話中，更有描繪八咫烏為神武天皇從熊野國到大和國的故事，也被認為太陽的化身。今年，還恰巧是本宮大社 2050 周年祭(天啊!! 超古老)，因此周邊會有不同時節的慶祝祭典，當然也提供古裝租借，讓旅客得以遙想古人行走於熊野古道的感覺。

這兩張都是海報翻拍本宮大社對面，是車站與「世界遺產 熊野本宮館」。若想前往田邊市，或是湯峰溫泉可在這邊搭乘客運。順道一提，若時間夠的話建議好好參觀「世界遺產 熊野本宮館」，內部提供許多熊野古道的豐富歷史，大齋原古畫也是在此翻拍的。其中很有趣的是，館內有介紹熊野古道的「鬼怪」。我們這次走的中邊路應該要遇到「歌女」才是，但不知是否歌女過於害羞? 我沒遇到她，倒是有遇到啄木鳥 XDD

到湯峰溫泉煮溫泉蛋，非常美味我們是規劃在熊野多待一天順便泡溫泉，爬完山後泡溫泉絕對是洗淨身心恢復疲勞的絕佳選擇!!湯峰溫泉還因つぼ湯(壺湯) 而著名，也是日本最古老的公共浴場。據說壺湯的溫泉水會依據陽光照射程度一日間變換七種顏色，但是由於壺湯的使用方式(每1~3人一組、每組人使用30分鐘)，所以很難見識到其顏色轉換的瞬間。但更重要的是，這邊有口溫泉井，可以自己煮超美味的溫泉蛋啊！（旁邊的餐廳小賣店有賣生雞蛋）