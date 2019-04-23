走向珠穆朗馬---PART3 島峰攀登篇

2019-04-23 15:39 健行筆記 健行筆記三條魚Fish Tri



3/31 漫漫長路也有盡頭，終於要抵達裂隙區，那也說明山頂不遠了。每個人對於高海拔的反應不同，我可以很明顯感覺土豆在過了大約五千七以上時，行動能力大幅下降許多。

雖然前夜大雪，我們沿路都採在雪上，但冰爪是用在冰上的，並非有雪就適合穿，尤其是覆蓋松雪的碎石和石板地形更不適合。因此我們仍然直到將要踏上終年積雪的大雪波之前，我們才準備穿冰爪。這時土豆已經連穿冰爪的力氣都沒有，他一路碎碎念，我擔心他會放棄，但幸好他在怎麼唸，都從未說出放棄的字眼。我試著看後面隊員的頭燈，卻發現後幾個都是其他隊伍的人，IVY和小何被好幾隊狠狠超越，已經不知道淪落何方。

今年的裂隙與去年相比是面目全非，我很驚訝原來財相隔一年可以有如此大差異的變化。去年那個挑戰我們膽量的，五個鋁梯接在一起才能通過的大裂隙不見了，或許因為季節甚早，大裂隙沒有出現，但小裂隙變多了，有的一跨就過，有些則是必須小心通過瘦長雪橋。長梯子還是有，但是從橫向變成直上，對於身為警消的隊員來說，這跟爬救災的梯子比或許還短上不少，根本難不倒。

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渡過所有裂隙，島峰最後一個難關聳立眼前，200米的冰壁。我遠遠的看過去，發現路線也跟去年完全不一樣，今年的路線前半段簡單，但後半段竟然近乎垂直，中間還有小OVER(岩壁外傾)。我看到許多攀登者和嚮導卡在中間塞車。我們第一個隊員，紅衣小男孩登頂的消息已經傳到我耳中，組長我想應該正在中途努力。我停在冰壁下休息，對我來說登頂不是我的目的，我只是來陪伴和確認每一個隊員的情況，於是我讓土豆單獨跟他麼嚮導繼續前進，而我等待後面的隊員。

雖然太陽已經升起，但天氣還是有點霧，因此還是無法全然感受陽光的溫暖，不小心睡著幾次都被冷醒。我看到一個法國隊員也在此休息，他的背包露出結冰的水帶吸管，於是和他搭訕了一下。「你第一次攀登六千多米的山峰嗎?」我問他「是的。」「我想也是」我指指他結冰的吸管，而他不好意思地笑笑。「經驗嘛。」「你需要喝水嗎?我有。」「真的嗎?」他一聽到眼睛馬上放光，看起來是渴了一路了，我趕緊把我的保溫瓶拿給他。 而後我們聊了一下，他覺得他自己上不去了，於是留在這裡等他的隊友。我鼓勵他試試，他卻問我怎麼不上去。我指了指上方塞車的狀況，說其實已經登過頂了，我只是來陪伴我的隊員，所以應該不需要上去跟著塞吧。他一屁股坐在雪地上休息，我趕緊阻止他，「你不會冷嗎?」，邊說邊把Hanchor背包後面的短墊背板抽出來攤開讓他坐，他一臉驚奇說「你怎麼什麼都有阿?」。害我有點小得意，要偷懶，東西當然要準備齊阿，竟然忘了順便介紹一下這個為實用而設計的台灣品牌。

看相遠方，有兩個小藍點從雪坡後面慢慢出現。我興奮地站起來，那個是IVY~!由於IVY在去年跟我去雲南哈巴雪山雪訓，因為天候的因素沒能登頂5396的海拔，我加倍希望她這次能夠成功登頂。她打從出發開始，速度就非常緩慢，許多隊伍不斷超越她，原本擔心在行徑更高海拔之後，會像土豆一樣，速度更大幅下降。但從現在的步伐看起來，IVY是一致的慢。應該是鮮少有停下來休息，因此可以在八點左右度過所有裂隙，出現在這片大雪坡。她走到我面前時大約是八點半，我所在的位置海拔大約是5965公尺，走到這裡就代表只剩下島峰登頂的最後兩百米冰壁難關。

我欣喜地告訴她，她絕對可以登頂。雖然我看得出她非常疲累，但這樣的時間，只要不是過度的停滯，對僅僅兩百米的最後上升是足夠的。我和IVY的雪巴嚮導講了一下話，一方面是鼓勵他盡量能把她帶到頂，一方面是順便了解後面隊員狀況。

通常介於成功邊緣的隊員，登頂成功與否往往會與嚮導做事方式或態度很有關聯。因為這樣體能較弱的隊員，對於嚮導來說是比較大的負擔，但又偏偏不是慢到很明顯無望登頂。這時候嚮導如果有比較負面的評斷(告知不可能登頂等)，或表現出不耐煩，隊員會開始懷疑自己。而懷疑自己會讓動力減弱，疲勞感放大。這時候隊員選擇放棄的機率就會很大。

反之如果嚮導完全沒有表現出退意，全程帶領並鼓勵隊員勇往直前，往往隊員就算筋疲力竭都能有超出預期的表現。因此我也默默祈禱IVY的嚮導不要萌生退意。

我被告知小何已經動用備用氧氣，但仍持續推進。因此IVY繼續前進之後，我遙望遠方等待小何身影。

終於，又看到人影。小何的雪巴看到我之後，快速走來，而小何則是非常虛弱的搖擺緩慢向前，雖然已達平緩的雪坡，看他那擺晃的狀況，我都擔心他還是可能晃進旁邊裂隙。

小何對於海拔的適應一向比其他隊員慢一些，行徑速度上也慢上一些，對於他能夠撐到這裡，我真的是無限佩服他的固執與毅力。他的嚮導跟我說了一下他吸氧的狀況，嚮導看他臉色各方面實在太糟糕，於是拿氧氣出來要他用。正常來說這氧氣是緊急急救備用的，並不能當作是攀登用氧氣，一但使用必須下撤。

在嚮導的眼裡，這個攀登者不但不可能登頂，還已經虛弱到不行了。但小何卻用了五分鐘氧氣便拒絕使用，依然堅持一步步向喪屍一樣的往前邁進。「這個隊員真危險」，我心裡其實偷偷這樣想，這樣堅持不撤退，其實我們戰戰兢兢必須隨時準備面對突發的狀況，是因為仗著有氧氣，和足夠的人手，才敢這樣讓他一試。

小何的嚮導大概是覺得他不可能再走了，到我旁邊之後就把裝備卸下休息。殊不知小何經過我身邊時候，雖然速度極為緩慢，但仍卻沒有停下步伐的意思。

看著他的眼神，我可以感覺他不會輕易放棄。我告訴他，這樣的行徑狀況和時間，是不可能登頂的。他還要繼續嗎？他說”是的”，就算不能登頂，也想看看自己能走到哪。他跟我說他自身感覺還好，就是累。我看了看他的唇色，沒有之前血氧三十幾時那麼可怕，但是我可以想像他現在血氧也一定極低。評估他就算上冰壁，也爬不了幾步，我就答應再讓他試試向前，他的嚮導看到他持續向前非常驚訝，跟我說”他是不可能登頂的!”，我告訴他”我知道，但是讓他試試能走到哪吧。”並且告訴嚮導無論走到哪，時間一到就叫他回頭。 後來小何其實也沒走多遠，在冰壁正下方就決定回頭了，這時候的IVY已經在冰壁正中間，山頂下方約100公尺左右，剩下最後一段垂直的拉繩就可以登頂。拖了這麼久時間，我們第一個登頂的紅衣小男孩卻遲遲沒有下來，可見塞車嚴重。

(隊員登頂照)

終於等到紅衣小男孩，他說組長也在下來的途中。他沿路跟我抱怨他只是想在山頂睡覺，結果被嚮導拖下來，還有被嚮導罵確保什麼的…我告訴他，他倒在山頂，搞不好人家以為他高山症。我隨著他們慢慢往下走，也瞄到小何撤退往回走。於是我在換冰爪處等待小何。換冰爪處聚集了各隊伍人休息拖裝備，竟然有好幾個在吐，原來登頂後下山吐的人還不少。

想說我下坡慢，也順便等候面隊員。拖冰爪後我也沒跟著小男孩走，等到小何到，看看他的狀況無礙之後，我慢慢往下移動。這時陽光出來正溫暖，我走一走覺得低頭走路肩緊痠痛，於是不時躺在路上睡覺。

後面跟上一個其他隊的雪巴-沙努，他是與阿果果一起攀登南加巴巴的嚮導，看我倒在路上馬上前來關心，問我是不是頭痛不舒服，還叫我不要在路上睡覺，風吹會頭痛。事實上他不知道，我衣服厚到如同把睡袋穿在身上，陽光照耀下實在溫暖，很難沒有睡意，而且其實我停下來其實也是在等待後方的隊員。但是他真的很關心，為了怕他擔心，只好起身繼續往下走，他帶的客人速度非常緩慢，沒多久就可以在拉開距離，大概看不見他之後，我又倒下來睡覺。一直睡到他再次站在我身旁，關心我是不是真的不舒服….就這樣我沿路大概睡了四五次覺，每一次他都是我的鬧鐘。直到最後他還忍不住跟我說「如果有不舒服要說，像我也會頭痛的阿。」大概是覺得我可能因為面子不敢說，因此先說他自己也會頭痛，我會比較願意講，我感覺到他的貼心，真是好好人一個令人心暖，但是我真的沒有不舒服(除了肩頸痠痛?)，我真的只是想睡覺，而且我所有的隊員，除了紅衣小男孩，一個都還沒看到人阿!

最後快下到坡底，土豆終於跟上了，我很驚訝竟然不是組長。原來組長下山後，也是力氣放盡，反而是海拔降低後的土豆恢復得比較快。

我們的小協作剛好提了熱飲上來找我們，於是我們就坐著喝茶。因為地勢較平緩，沙努讓他的客人稍微先往前走，他也坐下跟我們小聊了一下。這一次他也會跟阿果和元植一起去世界第五高峰馬卡魯，因此我們在馬卡魯還會見面。他告訴我他只剩下三座八千米，其中一座就是馬卡魯。我想這對他來說根本不是難事，看來他若要完成十四座，絕對不會太遙遠。

聊一聊，終於我的隊員們一個個漸漸地出現了。可能登頂真的耗盡大家精力，下山的速度比我預計的慢上許多。看到最後一個下山的IVY身影也出現後，我才起身開始慢慢前往基地營。

當天雖然時間晚了點，所有人也筋疲力盡。但我們還是趕回到曲貢休息，也和下撤到曲貢的沄芳會合。最後IVY竟然就差最後看到她的那100米沒有登頂，當然因為她自己非常疲累以外，也因為嚮導跟她說覺得時間不夠。我比她還失望，當時我有問她要不要陪她一起爬，她怕壓力拒絕了。我說，如果我跟在後面逼著她上去，她一定登頂，沒有時間問題。講一講她也覺得好像有點可惜，有時候放棄就在一念之間。

可惜歸可惜，總之山還在，只要人士平安的，永遠都可以下次再來，這一趟有成功有失敗，但也都變成回憶和話題。所有有攀登的隊員都買了一頂島峰帽子，我們笑稱IVY應該要在標高下面寫-100，而且小何寫-200。直到雪恥的那一天，再把-100槓掉並繡上日期。

(島峰隊員準備要從盧卡拉回加德滿都照~缺少紅衣小男孩)

島峰行算成功告一段落，接下來就是前往丁波切去等待期她EBC健行隊員的到來了~待續…