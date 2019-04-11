【海外山旅影片】飛驒古川森林漫步，「你的名字」氣多若宮神社！

2019-04-11 15:20 健行筆記 健行筆記鄭臣 Cheng



飛驒古川森林漫步，氣多若宮神社就是「你的名字」宮水神社原型！ 終於把日本旅行的影片剪出第二支了，上一支跟交通資訊比較有關，這一支就來介紹飛驒古川中我最推薦的景點 一 氣多若宮神社！ 氣多若宮神社被列為觀光景點，最大的原因是「你的名字」，女主角三葉的故鄉「宮水神社」據說是以此地為原型，在電影中可以看到美麗的場景，飛驒古川也看得到。

冬季正是高山飛驒一帶的淡季，我那天去的時候除了一個清掃神社的大叔外，完全沒有人，其實超推大家冬天來的！除了到神社觀光，身為一個戶外旅遊的愛好者，我也往了神社後方少有人走的森林去探險，大概走了 2K 路跡明顯的路，然後到了上面的森林，遇到了野生山羊，超級帥！ 好了，剩下就是影片裡會比較清楚了，來看看本週影片吧！

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【vlog 這裡也可以看】

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前戶外部落客，現職為影像設計，會畫一些插畫、會做一些動畫、會剪片跟攝影，頗喜歡爬山露營和旅遊。之後會在新的粉絲專頁繼續分享登山相關的體驗跟裝備講解，還請大家多多來聊天！