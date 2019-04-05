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世界第三大「越南恆恩洞」浪漫美好又難忘的洞穴旅行

2019-04-05 21:30健行筆記 健行筆記黃大煖

就因為看到前輩們的文章標題，打『世界第三』，飯糰立馬被圈粉，納為To do List。雖然與飯糰想像貝爾垂降進入洞穴差很大，但是能夠進入這麼大的洞穴還是覺得很酷，畢竟都活了一碗貢丸湯的歲數，飯糰去過的洞穴只有小琉球的烏鬼洞啊。看到『世界第三』可能有的人對此心有顧慮，想說這個應該有難度、或者覺得很貴、或者覺得自己只是個平凡人沒辦法匹配世界之最的頭銜…。的確，如果沒有一點點實力的人，可別輕舉望洞。就讓飯糰精闢的解析，讓大家能夠有個浪漫美好又難忘的洞穴旅行。

『第一力 : 財力』
花費750萬越盾(折合台幣約1萬元)，只能玩2天1 夜，不能洗澡還要把自己累得要死 ，表面上看起來完全沒有CP值。當初包了一整個梯次16位名額，也讓飯糰的信用卡帳單第一次出現這麼多0(有種驕傲的光芒)，總共刷了1億2000萬，還分兩張卡，有夠遜的啦。#如果有"企業主"贊助，我可以用生命把貴公司的LOGO大旗背進價值3000美金的韓松洞~你不知道的恆恩洞 : 恆恩洞不是全年無休都可以報名的喔每年恆恩洞開放的日期不一樣，會依照雨季結束的日期與洞內水位，雨季後開放的日期通常都是落在12月初到12月底，請參考Oxalis的官網fb 、 ig。23b07f7c65973c1cf2ab9141d7904209.jpg謝謝我的夥伴, 讓我的帳單到達人生最高峰繳交高額團費之後，就代表有資格閱讀下列注意事項 : 22公里叢林 & 石頭地形健行。30次渡溪，最深到膝蓋，矮的人到該邊，溪的寬度10-50M。550M的高度爬升 (會讓人失去活下去信念的1.5小時)4公里的探洞個人需準備的裝備1.25升包包裝個人行動裝備 (水、相機、行動糧、帽子等行進間個人會使用的東西) 。2.相機請做好防水。3.快乾長褲 & 快乾長袖 (行進間穿) 。4.營地替換的乾淨衣物一套，記得帶保暖(運氣不好就會很冷) 。5.拖鞋 (營地穿) 。6毛巾跟游泳裝備 (在洞穴裡的河游泳用)。7.備用襪子。8.鞋子，請自行斟酌要怎樣穿嚕，腳會濕。(Oxalis有提供鞋子)
『第二力 : 耐熱力』
越南的國土非常狹長，分成北越、中越及南越，北中南各區又可能因為靠近山區或海邊稍微有一點變化，唯一重點就是避開雨季 (雨季的恆恩洞也沒開放啦)。北越(代表城市 : 河內) : 最佳旅遊時間10-12月，1-2月可以像台灣的冬天一樣冷，而5-8月為雨季。中越(代表城市 : 峴港) : 最佳旅遊時間2-5月，9-12月為雨季，6-8月熱啊。南越(代表城市 : 胡志明) : 最佳旅遊時間12-1月，5-11月是雨季，4-5月熱喔。3月初的中越，正是個春暖花開，蝴蝶飛舞的美麗季節，跟夏天比起來不會那麼熱，也脫離9月中-12月會河水氾濫的雨季。還不到最熱的7-8月夏天，越南叢林的悶熱，以及在河床上毫無遮蔽的曝曬…，我真後悔沒帶到，尤其是回程那550m的爬坡，有一種要往生的迫切感。#進入叢林十分鐘，我們就好像被蒸餾中，一滴一滴的汗從皮膚滲出來你不知道的恆恩洞 : 拜訪的季節9月中-11月中是當地的雨季，河水會把洞穴淹掉一半，無法進入。如果要看一道光線照射進洞內的季節是在12月中-2月中，但不是保證看得到，也要看老天爺賞不賞臉。雖然我們差了半個月，但這時候也是蝴蝶飛舞的季節，沿途都有許多她們的蹤影。7-8月是夏天，那種熱，聽嚮導說是非常恐怖的。2042a141c834afa1634cbf20e62aee7a.jpg熱到只剩下溫度計94a7dc8d22e5e52b32b2f159dae1695a.jpg這是一個述說六位吃苦耐勞的台灣女性，千辛萬苦、跋山涉水離鄉背井到異鄉開墾的故事。到底這6位性格迥異的夥伴，在這樣的荒郊野嶺會遇到什麼樣的挑戰，友情、愛情與親情是如何牽絆著他們，就讓我們每周日晚間11:45分準時收看『很有視電視公司』不計成本，全程越南拍攝的年度經典小劇場-罌粟花。ef77389ac353f9611fb9bd195f52bf44.jpg
『第三力 : 背負能力』
繼2013年五個人報名吉力馬札羅，出動一台中巴的盛況，恆恩洞的陣容也不遑多讓。總共16位旅客，搭配3位導遊+2位安全助手+6位協作，Oxalis的工作人員幾乎跟參加的客人一樣多。因此，負重能力在這次的活動直接把他打入冷宮，全程只需要揹自己在路上要用的東西就可以嚕。你不知道的恆恩洞 : 協作的重量與價格在官網上有提到” the porters will carry your clothes for you and you will just carry any personal belongings you would like to have on you each day.”這個重量的正常值約為一個人3公斤，雖然出發前旅行社不會秤我們交付東西的重量，但請體恤協作也很辛苦，如果東西太多，不妨多請協作喔。我們為了想要在恆恩洞也有啤酒喝，多請了一位協作2天1夜的價格為1百萬越盾(折合台幣約1300)，幫我們揹2箱罐裝啤酒跟6罐可樂。709c5d2ebf652a5aeb0515c91676a45c.jpg世界各地的協作風情，每個國家的揹負的方式都不一樣。9fdad39bddd50522beeae088a49559b3.jpg0776f938b6537151e64c7dd079b70e4a.jpg恆恩洞行前說明 : 不要喝醉
『第四力 : 敏捷力』
戶外活動中，敏捷度絕對是必備的能力之一，除了過地形非常好用，增加帥氣度，再來就是玩團康的時候降低被逞罰的機率。太陽西下，恆恩洞就真的是一片漆黑，沒有月光、沒有星空。要渡過漫漫長夜，千萬別只準備『談話性節目』，會聊到靈魂出竅。嚮導教我們玩越南遊戲，台灣遠征隊當然也要回禮進行文化交流，在綿細的河沙堆積成的沙灘上，最適合的除了摔角就是最新流行的『大腳心臟病』。你不知道的恆恩洞 : 在洞穴中與Oxalis團隊玩成一片出發前在Oxalis總部做行前簡報時，就有提到晚上會有嚮導準備Happy Water，一種越南米酒，喝起來有點像台灣高梁。酒總是有喝完的moment，當然還要有備案帶動晚上歡樂氣氛的團康遊戲。我們這一團的出頭很多，除了準備A-Chu-Ba World Cup(世界盃腕力比賽)，嗨到連廚師都來挑戰，還有比腿力大賽與大腳心臟病，非常精彩。6081d4b0011484e3b716d0a5187dece6.jpg看看大家變成 0型的嘴，就能感受到大腳心臟病的刺激度。看看傻郭，是真的傻？還是腳麻…ce90d847e2b6a5bf46d48a9bb2b1c388.jpg
『第五力 : 馴獸能力』
神鵰俠侶中，孤獨求敗留了一隻神雕給楊過，讓楊過成為神雕大俠。在侏儸紀世界歐文訓練迅猛龍，被帝王暴龍攻擊時，得到迅猛龍的幫助。在恆恩洞，我們也遇到了不可思議的怪獸，獨角獸與暴龍。如果你的馴獸能力過低，就會像傻郭一樣想要騎人家的時候翻船，眼鏡沉入池底，大俠變太蝦(瞎)。不然就像揪哥一樣，穿恐龍裝還沒抓到魚就雅蘭雅蘭魚累累。你不知道的恆恩洞：恆恩湖也有魚。我們就說那池水為恆恩湖吧。洞裡的水是活水，當獨角獸不小心沒牽好，會默默的一直往嚮導說不要游過去的那個黑裡，很恐怖。沒有人玩水的恆恩湖，靜靜的你會發現岸邊有許多小魚，聽說這些小魚會吃人身上的角質層，不過惜皮如金的我們沒有給小魚機會。#獨角獸跟暴龍都是我們自己帶去的 #獨角獸泳圈可不是用嘴巴吹的喔94173067b0f1d20c8ef9ba6da31146ff.jpg9a9e4fd28a269af93ef116767663a4db.jpg
『第六力 : 帥氣魅力』
本團拍照一直以來都是追求帥氣度，我們不走網美路線，網美能當飯吃嗎？答案是可以。我們淡泊名利，只追求虛華的帥氣度，沒有帥過的人是無法了解箇中奧妙。這麼多年來，我們都以為馬啾的技能表中帥氣度指數跟負重能力一樣高，原來帥氣是假的。自從髮型從手打烏龍麵換成陽春麵，帥氣度呈現雪崩式下滑。真心提醒，出發前勤練帥氣的Pose，不要再比YA了。4015eee4ffeb37e64f901d07d2a5a3de.jpg沒想到模仿金剛會散發出如此濃的男子氣概d5236689d732c3df7e48ba202e010851.jpg搭配彭于晏會不會太超過了Day 1 08:30飯店出發-09:00 Oxalis總部簡報-11:30峰牙國家公園內的Doong Village叉路口-13:00Doong Village午餐-16:00恆恩洞2號洞口終於要出發恆恩洞，進入峰牙已榜國家公園後，巴士停在一個涼亭前，旁邊有個不起眼的指示牌，芒草堆中有一條通往Doong Village的小徑，也是前往恆恩洞與韓松洞的第二道門，第一道門是國家公園門口買票。8cd665f04f656b6b428dedb849885336.jpg路線其實很簡單, 回程會在村莊前往另外一邊岔出去, 終點不是原本的起點簡單把行程分成三個部分 :叢林部分，去程下坡與回程上坡，山徑陡又燜熱，螞蝗都是出現在這個部分。涉溪部分，沿途無遮蔽，曝曬，旁邊偶有毒藤要小心。洞穴部分，小心岩洞頂上掉下來的鳥屎，跌倒就是滿嘴大便。行前，嚮導強烈建議穿長袖，就是為了要避免被螞蝗親到跟碰到毒藤。進入叢林，就是一路下切，這段路約莫一個小時，山徑還算乾燥，走起來沒有難度，就是熱而已。我們一路玩傳話遊戲(老鼠屎是誰就不在這裡公布)，很快就抵達Doong Village，一個住在國家公園內約40人的原始部落。3a15ad7afa148f4202843c098ee97e93.jpgdcc0c7bceaf6982d0e3f801b6f5d1d89.jpg陡下到底之後，村莊前跟村莊後都是沿著水道行走87a1f6a07ee80a794cd006ea7c4c5c83.jpg右圖 : 村莊午餐  左圖 : 洞穴晚餐6eae35429e02c449f8ee7ed2f1677722.jpg部落的居民維持著原有的生活方式，同時也是國家公園的守護者，因為韓松洞與恆恩洞的旅遊開發，Oxalis經過村莊，為村莊蓋小學與改善居住環境，同時也讓遊客能夠看見當地原住民的生活方式，一舉數得。(村長跟嚮導的感情真好啊)你不知道的恆恩洞 : 越南不吃不可的吃法去恆天洞的時候，嚮導準備了許多餅乾，其中有一款是越南版的不吃不可(跟雪餅差不多大小)，很好吃。在Doong Village時，嚮導教我們桌上的起司除了夾麵包，也可以塗在不吃不可上，很美味。午餐後，就是沿著河的左邊右邊的不斷的涉溪，一路均為平坦的河床，天氣真的很熱，涉水時反而是一種救贖。中途，我們在一個平坦的河床稍做休息。嚮導問說，有人需要加行動水的嗎？聯想到了吧？河水就是我們補充的水。不過非常重要的一點，一定要濾過才可以喝。22c21002961ed61b7f1fc0f479dfb263.jpg溪水時而深到該邊, 時而到腳踝c869dccd5cb1912ff6aa4a5f5200c1af.jpg雖然行動水是生水, 但絕對是濾過的恆恩洞有三個洞口，我們紮營的恆恩沙灘前洞口因為很久很久以前的地震(久到有沒有人類都是個問題)，洞頂的石頭崩塌把洞口堵住，側邊還有一個比較矮小的洞口，由此進入，第三個洞口則是第二天進入洞穴探險會看到的，從第三洞口出去續往前行就是韓松洞。cb960368a59f3c9ae369352b65f99a67.jpgde1d734491c1d57503529c59c74570fd.jpg背後就是恆恩洞嚕, 不過因為這個洞口崩塌, 所以進入的入口是另外一個小洞9474f6b2c80ee9f6aef43aa9e7ca813e.jpgHang En 2號洞口 : 進去這裡, 就是恆恩洞了f7ffa8f04de77aff0078d0f3514bd49e.jpg373fd416c6d9a2c2b2ddfc401c1a5ee1.jpg恆恩碼頭，看舊紀錄，以前要越過恆恩湖是要走很簡陋的獨木橋，現在要改搭膠筏。7f8a45badffc93e64c27e2e99b8b5f6b.jpg4點，我們終於到恆恩沙灘，根據當初資料填寫單人房還是雙人房，任意挑選要哪一棟，就是辦理好入住手續。一直到晚餐時間，都是自由活動，流了一整天的汗，游泳就當作洗澡。接下來的玩樂時間，一直到晚餐與晚餐的娛樂節目，請看前面六力的介紹，不再重播。Day 2 9:30洞穴探險-12:00恆恩沙灘午餐-16:30回到國家公園的馬路上早餐後，把行李整理好，帳篷內的私人物品全部都要打包集中放好，帶上岩盔與相機就出發。超輕量化到連水都不用揹，嚮導會揹，探洞時間大概2個小時。進入黑暗之後，有種在陸上潛水的感覺，洞裡除了燕子叫與我們的聲音，整個空間如同異次元。鐘乳石、石梯田還有清晰可見的化石，為了保護這些地質景觀，Oxalis用紅色塑膠繩劃分出禁止踩踏的地區。請大家一定要遵守，這裡的千萬年有可能一秒就被我們的不小心給踩壞了。

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恆恩洞必拍的角度Hang En Cave又稱做燕子洞，就是因為洞裡住了很多的燕子。為什麼吃飯的地方要搭棚子，怕的是空襲。晾衣服或毛巾，要吊掛在Oxalis準備的曬衣桿上，不要以為洞裡不會下雨，直接攤平在地上，隔天會收集到許多黃金。看看上圖，部分岩壁呈現綠色的高度，以前的人在沒有任何專業的裝備爬上去取燕子蛋。來恆恩洞的路上，如果有看到大樹的樹幹被繩子樹藤一圈一圈的圍著，那是當地人爬上去摘取蜂蜜的方法，讓人佩服。93a5d74916e26c42a906d5a48fd5a9cb.jpgb8c380432b6d2ca98331349bdc80d941.jpg化石536aa955c382b56f9eb94392f018b17a.jpg很壯觀的鐘乳石a34ae231fc318b24c6a4503dd10dfab1.jpg有沒有隱約看到地上有一條紅色的塑膠繩, 那就是警戒線, 鐘乳石平均100年長高1公分, 所以你們來也是長這樣befcbb6c5ddfb11338c4088015741b1f.jpg嚮導特地派模特兒過去給我們拍剪影4d3895e6af066e85c95fe509cdee65b8.jpg在世界第三大洞穴中, 讓平常散發出慈祥泡泡的淑惠隨便坐都帥氣度破表d2cb4ea8fdfce0d3e5d320c32e8cfd60.jpg3c509ecaf926bcd3617b5913760cbecc.jpg回到恆恩沙灘，昨晚住的帳篷已經拔營，即使今晚有韓松洞的高貴客人要入住，Oxalis還是不偷懶的重新整理帳篷以及裡面的睡墊、睡袋與枕頭。#我發誓這真的是除了自己的帳篷，我睡過最舒服的。午餐過後，我們也要跟恆恩洞說再見，前半段沿著來時路，村莊前我們涉溪取右走另外一條路線回家。隔著河，遇到參加4天3夜韓松洞的團員，只能投以羨慕的眼神並祝他們幸福(是真心的祝福啦)1122dff4d103eb2198a2c70decf3e018.jpg半路遇見韓松洞團隊，光是工作人員就是旅客的三倍，這就是為什麼韓松洞要這麼貴的原因。穿綠色衣服福態福態的是國家公園的官員，他要跟著團隊全程參加，確保Oxalis與旅客沒有破壞環境，這真的讓我發非常佩服越南政府在保育與觀光做的甚是周全，換個角度也真是羨慕這份工作。而那個笑開懷的Oxalis協作，是精英部隊，嚮導說韓松洞的協作群都是特別挑選，會跟其他多天數的團隊不一樣。645c900c3bbf276e685bb9ee02829f63.jpg回程有更多的涉溪2473fb8a6f4491824abf1246e7b6495c.jpg越南的叢林, 幾乎沒有空隙, 是因為這樣所以很燜熱嗎?2e2582f26a344209f4f4a15af921fe35.jpg快讓人往生的陡坡，嚮導說這一段的螞蝗比去程還多，還有如果想要活下來，就是不要問嚮導還有多遠，只要想著上面有冰啤酒等著我們。#這段路的陡坡部分我們走了1.5小時 後記 :從非洲到尼泊爾，然後馬來西亞、印尼與日本，以上都是飯糰曾經前往爬山的國家。每個國家、每個地區有自己的經營法則與政府規範。在越南-峰牙，我卻看到不一樣的經營與管理模式(上文有稍微提到也可參閱進入異世界一覽黑洞奇景與石梯田 : Hang Tien Cave & 峰牙探洞秘笈)。這趟旅程，剛好都選中Oxalis的行程，無從比較或體驗是不是其他旅行社都這麼棒。水瓶、健行中的鞋子、防水袋、濾水器、乾洗手、米糠廁所、舒服的睡袋、睡墊與枕頭、更不用說岩盔、頭燈與救生衣…準備的超級周全。在營地時，恆恩湖畔沒有浮油、入洞規則嚴禁隨地大小便(台灣山上的小白花真的是夠了)，米糠廁所不僅沒有臭味還附衛生紙，廚餘則是一律帶走。吃飯前，嚮導的第一句話就是提醒我們有乾洗手可以清潔，非常讓人驚訝。支付的團費，部分盈餘是幫助當地居民蓋雨季避難的水上屋、幫助原住民村落建設，更讓我驚豔的是…通常行程結束，就是要給小費的時間。在Oxalis就只是放個箱子於行程結束後填寫意見調查表時，箱子上貼了張紙(自由捐獻)，可見Oxalis應該不是一個血汗公司。說了這麼多好話，如果你是個戶外探險的初心者，撇除日本山屋體驗，恆恩洞絕對是飯糰第一推薦的行程喔(畢竟在洞裡也是有酒喝完的一刻)。730034338134293c9a93a1470d18a042.jpg文字 & P圖/飯糰照片/飯糰+心愛+馬啾+艾拉+猴子+小郁+玲珍+志宏+Eva+傻郭     完整圖文 & 原文出處 : 飯糰五號的旅遊狂想+

[越南]世界第三大洞穴，直擊史前怪獸，你不知道的恆恩洞大解析

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