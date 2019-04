世界第三大「越南恆恩洞」浪漫美好又難忘的洞穴旅行

就因為看到前輩們的文章標題,打『世界第三』,飯糰立馬被圈粉,納為To do List。雖然與飯糰想像貝爾垂降進入洞穴差很大,但是能夠進入這麼大的洞穴還是覺得很酷,畢竟都活了一碗貢丸湯的歲數,飯糰去過的洞穴只有小琉球的烏鬼洞啊。看到『世界第三』可能有的人對此心有顧慮,想說這個應該有難度、或者覺得很貴、或者覺得自己只是個平凡人沒辦法匹配世界之最的頭銜…。的確,如果沒有一點點實力的人,可別輕舉望洞。就讓飯糰精闢的解析,讓大家能夠有個浪漫美好又難忘的洞穴旅行。

(有種驕傲的光芒)

#如果有"企業主"贊助,我可以用生命把貴公司的LOGO大旗背進價值3000美金的韓松洞~

30次渡溪,最深到膝蓋,

矮的人到該邊

,溪的寬度10-50M。550M的高度爬升

(會讓人失去活下去信念的1.5小時) 。

北越(代表城市 : 河內) : 最佳旅遊時間10-12月,1-2月可以像台灣的冬天一樣冷,而5-8月為雨季。

中越(代表城市 : 峴港) : 最佳旅遊時間2-5月,9-12月為雨季,6-8月熱啊。

南越(代表城市 : 胡志明) : 最佳旅遊時間12-1月,5-11月是雨季,4-5月熱喔。

9月中-11月中是當地的雨季,河水會把洞穴淹掉一半,無法進入。如果要看一道光線照射進洞內的季節是在12月中-2月中,但不是保證看得到,也要看老天爺賞不賞臉。雖然我們差了半個月,但這時候也是蝴蝶飛舞的季節,沿途都有許多她們的蹤影。7-8月是夏天,那種熱,聽嚮導說是非常恐怖的。

這是一個述說六位吃苦耐勞的台灣女性,千辛萬苦、跋山涉水離鄉背井到異鄉開墾的故事。到底這6位性格迥異的夥伴,在這樣的荒郊野嶺會遇到什麼樣的挑戰,友情、愛情與親情是如何牽絆著他們,就讓我們每周日晚間11:45分準時收看『很有視電視公司』不計成本,全程越南拍攝的年度經典小劇場-罌粟花。

在官網上有提到” the porters will carry your clothes for you and you will just carry any personal belongings you would like to have on you each day.”這個重量的正常值約為一個人3公斤,雖然出發前 旅行社 不會秤我們交付東西的重量,但請體恤協作也很辛苦,如果東西太多,不妨多請協作喔。我們為了想要在恆恩洞也有啤酒喝,多請了一位協作2天1夜的價格為1百萬越盾(折合台幣約1300),幫我們揹2箱罐裝啤酒跟6罐可樂。