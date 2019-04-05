世界第三大「越南恆恩洞」浪漫美好又難忘的洞穴旅行

2019-04-05 21:30 健行筆記 健行筆記黃大煖



就因為看到前輩們的文章標題，打『世界第三』，飯糰立馬被圈粉，納為To do List。雖然與飯糰想像貝爾垂降進入洞穴差很大，但是能夠進入這麼大的洞穴還是覺得很酷，畢竟都活了一碗貢丸湯的歲數，飯糰去過的洞穴只有小琉球的烏鬼洞啊。看到『世界第三』可能有的人對此心有顧慮，想說這個應該有難度、或者覺得很貴、或者覺得自己只是個平凡人沒辦法匹配世界之最的頭銜…。的確，如果沒有一點點實力的人，可別輕舉望洞。就讓飯糰精闢的解析，讓大家能夠有個浪漫美好又難忘的洞穴旅行。

『第一力 : 財力』

(有種驕傲的光芒)

#如果有"企業主"贊助，我可以用生命把貴公司的LOGO大旗背進價值3000美金的韓松洞~

你不知道的恆恩洞 : 恆恩洞不是全年無休都可以報名的喔

22公里叢林 & 石頭地形健行。

30次渡溪，最深到膝蓋，

矮的人到該邊

，溪的寬度10-50M。550M的高度爬升

(會讓人失去活下去信念的1.5小時) 。

4公里的探洞

『第二力 : 耐熱力』

北越(代表城市 : 河內) : 最佳旅遊時間10-12月，1-2月可以像台灣的冬天一樣冷，而5-8月為雨季。

中越(代表城市 : 峴港) : 最佳旅遊時間2-5月，9-12月為雨季，6-8月熱啊。

南越(代表城市 : 胡志明) : 最佳旅遊時間12-1月，5-11月是雨季，4-5月熱喔。

你不知道的恆恩洞 : 拜訪的季節

9月中-11月中是當地的雨季，河水會把洞穴淹掉一半，無法進入。如果要看一道光線照射進洞內的季節是在12月中-2月中，但不是保證看得到，也要看老天爺賞不賞臉。雖然我們差了半個月，但這時候也是蝴蝶飛舞的季節，沿途都有許多她們的蹤影。7-8月是夏天，那種熱，聽嚮導說是非常恐怖的。

這是一個述說六位吃苦耐勞的台灣女性，千辛萬苦、跋山涉水離鄉背井到異鄉開墾的故事。到底這6位性格迥異的夥伴，在這樣的荒郊野嶺會遇到什麼樣的挑戰，友情、愛情與親情是如何牽絆著他們，就讓我們每周日晚間11:45分準時收看『很有視電視公司』不計成本，全程越南拍攝的年度經典小劇場-罌粟花。

『第三力 : 背負能力』

你不知道的恆恩洞 : 協作的重量與價格

在官網上有提到” the porters will carry your clothes for you and you will just carry any personal belongings you would like to have on you each day.”這個重量的正常值約為一個人3公斤，雖然出發前 旅行社 不會秤我們交付東西的重量，但請體恤協作也很辛苦，如果東西太多，不妨多請協作喔。我們為了想要在恆恩洞也有啤酒喝，多請了一位協作2天1夜的價格為1百萬越盾(折合台幣約1300)，幫我們揹2箱罐裝啤酒跟6罐可樂。

『第四力 : 敏捷力』

你不知道的恆恩洞 : 在洞穴中與Oxalis團隊玩成一片

出發前在Oxalis總部做行前簡報時，就有提到晚上會有嚮導準備Happy Water，一種越南米酒，喝起來有點像台灣高梁。酒總是有喝完的moment，當然還要有備案帶動晚上歡樂氣氛的團康遊戲。我們這一團的出頭很多，除了準備A-Chu-Ba World Cup(世界盃腕力比賽)，嗨到連廚師都來挑戰，還有比腿力大賽與大腳心臟病，非常精彩。

『第五力 : 馴獸能力』

你不知道的恆恩洞：恆恩湖也有魚。

我們就說那池水為恆恩湖吧。洞裡的水是活水，當獨角獸不小心沒牽好，會默默的一直往嚮導說不要游過去的那個黑裡，很恐怖。沒有人玩水的恆恩湖，靜靜的你會發現岸邊有許多小魚，聽說這些小魚會吃人身上的角質層，不過惜皮如金的我們沒有給小魚機會。

#獨角獸跟暴龍都是我們自己帶去的 #獨角獸泳圈可不是用嘴巴吹的喔

『第六力 : 帥氣魅力』

叢林部分

，去程下坡與回程上坡，山徑陡又燜熱，螞蝗都是出現在這個部分。

涉溪部分，沿途無遮蔽，曝曬，旁邊偶有毒藤要小心。

洞穴部分，小心岩洞頂上掉下來的鳥屎，跌倒就是滿嘴大便。

(老鼠屎是誰就不在這裡公布)

部落的居民維持著原有的生活方式，同時也是國家公園的守護者，因為韓松洞與恆恩洞的旅遊開發，Oxalis經過村莊，為村莊蓋小學與改善居住環境，同時也讓遊客能夠看見當地原住民的生活方式，一舉數得。(村長跟嚮導的感情真好啊)

你不知道的恆恩洞 : 越南不吃不可的吃法

去恆天洞的時候，嚮導準備了許多餅乾，其中有一款是越南版的不吃不可(跟雪餅差不多大小)，很好吃。在Doong Village時，嚮導教我們桌上的起司除了夾麵包，也可以塗在不吃不可上，很美味。

(久到有沒有人類都是個問題)

花費750萬越盾(折合台幣約1萬元)，只能玩2天1 夜，不能洗澡還要把自己累得要死 ，表面上看起來完全沒有CP值。當初包了一整個梯次16位名額，也讓飯糰的信用卡帳單第一次出現這麼多0，總共刷了1億2000萬，還分兩張卡，有夠遜的啦。謝謝我的夥伴, 讓我的帳單到達人生最高峰繳交高額團費之後，就代表有資格閱讀下列注意事項 :個人需準備的裝備1.25升包包裝個人行動裝備 (水、相機、行動糧、帽子等行進間個人會使用的東西) 。2.相機請做好防水。3.快乾長褲 & 快乾長袖 (行進間穿) 。4.營地替換的乾淨衣物一套，記得帶保暖(運氣不好就會很冷) 。5.拖鞋 (營地穿) 。6毛巾跟游泳裝備 (在洞穴裡的河游泳用)。7.備用襪子。8.鞋子，請自行斟酌要怎樣穿嚕，腳會濕。(Oxalis有提供鞋子) 越南 的國土非常狹長，分成北越、中越及南越，北中南各區又可能因為靠近山區或海邊稍微有一點變化，唯一重點就是避開雨季 (雨季的恆恩洞也沒開放啦)。3月初的中越，正是個春暖花開，蝴蝶飛舞的美麗季節，跟夏天比起來不會那麼熱，也脫離9月中-12月會河水氾濫的雨季。還不到最熱的7-8月夏天，越南叢林的悶熱，以及在河床上毫無遮蔽的曝曬…，，尤其是回程那550m的爬坡，有一種要往生的迫切感。#進入叢林十分鐘，我們就好像被蒸餾中，一滴一滴的汗從皮膚滲出來熱到只剩下溫度計繼2013年五個人報名吉力馬札羅，出動一台中巴的盛況，恆恩洞的陣容也不遑多讓。總共16位旅客，搭配3位導遊+2位安全助手+6位協作，Oxalis的工作人員幾乎跟參加的客人一樣多。因此，負重能力在這次的活動直接把他打入冷宮，全程只需要揹自己在路上要用的東西就可以嚕。世界各地的協作風情，每個國家的揹負的方式都不一樣。恆恩洞行前說明 : 不要喝醉戶外活動中，敏捷度絕對是必備的能力之一，除了過地形非常好用，增加帥氣度，再來就是玩團康的時候降低被逞罰的機率。太陽西下，恆恩洞就真的是一片漆黑，沒有月光、沒有星空。要渡過漫漫長夜，千萬別只準備『談話性節目』，會聊到靈魂出竅。嚮導教我們玩越南遊戲，台灣遠征隊當然也要回禮進行文化交流，在綿細的河沙堆積成的沙灘上，最適合的除了摔角就是最新流行的『大腳心臟病』。看看大家變成 0型的嘴，就能感受到大腳心臟病的刺激度。看看傻郭，是真的傻？還是腳麻…神鵰俠侶中，孤獨求敗留了一隻神雕給楊過，讓楊過成為神雕大俠。在侏儸紀世界歐文訓練迅猛龍，被帝王暴龍攻擊時，得到迅猛龍的幫助。在恆恩洞，我們也遇到了不可思議的怪獸，獨角獸與暴龍。如果你的馴獸能力過低，就會像傻郭一樣想要騎人家的時候翻船，眼鏡沉入池底，大俠變太蝦(瞎)。不然就像揪哥一樣，穿恐龍裝還沒抓到魚就雅蘭雅蘭魚累累。本團拍照一直以來都是追求帥氣度，我們不走網美路線，網美能當飯吃嗎？答案是可以。我們淡泊名利，只追求虛華的帥氣度，沒有帥過的人是無法了解箇中奧妙。這麼多年來，我們都以為馬啾的技能表中帥氣度指數跟負重能力一樣高，原來帥氣是假的。自從髮型從手打烏龍麵換成陽春麵，帥氣度呈現雪崩式下滑。真心提醒，出發前勤練帥氣的Pose，不要再比YA了。沒想到模仿金剛會散發出如此濃的男子氣概搭配彭于晏會不會太超過了終於要出發恆恩洞，進入峰牙已榜國家公園後，巴士停在一個涼亭前，旁邊有個不起眼的指示牌，芒草堆中有一條通往Doong Village的小徑，也是前往恆恩洞與韓松洞的第二道門，第一道門是國家公園門口買票。路線其實很簡單, 回程會在村莊前往另外一邊岔出去, 終點不是原本的起點簡單把行程分成三個部分 :行前，嚮導強烈建議穿長袖，就是為了要避免被螞蝗親到跟碰到毒藤。進入叢林，就是一路下切，這段路約莫一個小時，山徑還算乾燥，走起來沒有難度，就是熱而已。我們一路玩傳話遊戲，很快就抵達Doong Village，一個住在國家公園內約40人的原始部落。陡下到底之後，村莊前跟村莊後都是沿著水道行走右圖 : 村莊午餐 左圖 : 洞穴晚餐午餐後，就是沿著河的左邊右邊的不斷的涉溪，一路均為平坦的河床，天氣真的很熱，涉水時反而是一種救贖。中途，我們在一個平坦的河床稍做休息。嚮導問說，有人需要加行動水的嗎？聯想到了吧？河水就是我們補充的水。不過非常重要的一點，一定要濾過才可以喝。溪水時而深到該邊, 時而到腳踝雖然行動水是生水, 但絕對是濾過的恆恩洞有三個洞口，我們紮營的恆恩沙灘前洞口因為很久很久以前的地震，洞頂的石頭崩塌把洞口堵住，側邊還有一個比較矮小的洞口，由此進入，第三個洞口則是第二天進入洞穴探險會看到的，從第三洞口出去續往前行就是韓松洞。背後就是恆恩洞嚕, 不過因為這個洞口崩塌, 所以進入的入口是另外一個小洞Hang En 2號洞口 : 進去這裡, 就是恆恩洞了恆恩碼頭，看舊紀錄，以前要越過恆恩湖是要走很簡陋的獨木橋，現在要改搭膠筏。4點，我們終於到恆恩沙灘，根據當初資料填寫單人房還是雙人房，任意挑選要哪一棟，就是辦理好入住手續。一直到晚餐時間，都是自由活動，流了一整天的汗，游泳就當作洗澡。接下來的玩樂時間，一直到晚餐與晚餐的娛樂節目，請看前面六力的介紹，不再重播。早餐後，把行李整理好，帳篷內的私人物品全部都要打包集中放好，帶上岩盔與相機就出發。超輕量化到連水都不用揹，嚮導會揹，探洞時間大概2個小時。進入黑暗之後，有種在陸上潛水的感覺，洞裡除了燕子叫與我們的聲音，整個空間如同異次元。鐘乳石、石梯田還有清晰可見的化石，為了保護這些地質景觀，Oxalis用紅色塑膠繩劃分出禁止踩踏的地區。請大家一定要遵守，這裡的千萬年有可能一秒就被我們的不小心給踩壞了。

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恆恩洞必拍的角度Hang En Cave又稱做燕子洞，就是因為洞裡住了很多的燕子。為什麼吃飯的地方要搭棚子，怕的是空襲。晾衣服或毛巾，要吊掛在Oxalis準備的曬衣桿上，不要以為洞裡不會下雨，直接攤平在地上，隔天會收集到許多黃金。看看上圖，部分岩壁呈現綠色的高度，以前的人在沒有任何專業的裝備爬上去取燕子蛋。來恆恩洞的路上，如果有看到大樹的樹幹被繩子樹藤一圈一圈的圍著，那是當地人爬上去摘取蜂蜜的方法，讓人佩服。 化石 很壯觀的鐘乳石 有沒有隱約看到地上有一條紅色的塑膠繩, 那就是警戒線, 鐘乳石平均100年長高1公分, 所以你們來也是長這樣 嚮導特地派模特兒過去給我們拍剪影 在世界第三大洞穴中, 讓平常散發出慈祥泡泡的淑惠隨便坐都帥氣度破表 回到恆恩沙灘，昨晚住的帳篷已經拔營，即使今晚有韓松洞的高貴客人要入住，Oxalis還是不偷懶的重新整理帳篷以及裡面的睡墊、睡袋與枕頭。#我發誓這真的是除了自己的帳篷，我睡過最舒服的。午餐過後，我們也要跟恆恩洞說再見，前半段沿著來時路，村莊前我們涉溪取右走另外一條路線回家。隔著河，遇到參加4天3夜韓松洞的團員，只能投以羨慕的眼神並祝他們幸福(是真心的祝福啦)。 半路遇見韓松洞團隊，光是工作人員就是旅客的三倍，這就是為什麼韓松洞要這麼貴的原因。穿綠色衣服福態福態的是國家公園的官員，他要跟著團隊全程參加，確保Oxalis與旅客沒有破壞環境，這真的讓我發非常佩服越南政府在保育與觀光做的甚是周全，換個角度也真是羨慕這份工作。而那個笑開懷的Oxalis協作，是精英部隊，嚮導說韓松洞的協作群都是特別挑選，會跟其他多天數的團隊不一樣。 回程有更多的涉溪 越南的叢林, 幾乎沒有空隙, 是因為這樣所以很燜熱嗎? 快讓人往生的陡坡，嚮導說這一段的螞蝗比去程還多，還有如果想要活下來，就是不要問嚮導還有多遠，只要想著上面有冰啤酒等著我們。#這段路的陡坡部分我們走了1.5小時 後記 :從非洲到尼泊爾，然後馬來西亞、印尼與日本，以上都是飯糰曾經前往爬山的國家。每個國家、每個地區有自己的經營法則與政府規範。在越南-峰牙，我卻看到不一樣的經營與管理模式(上文有稍微提到也可參閱進入異世界一覽黑洞奇景與石梯田 : Hang Tien Cave & 峰牙探洞秘笈)。這趟旅程，剛好都選中Oxalis的行程，無從比較或體驗是不是其他旅行社都這麼棒。水瓶、健行中的鞋子、防水袋、濾水器、乾洗手、米糠廁所、舒服的睡袋、睡墊與枕頭、更不用說岩盔、頭燈與救生衣…準備的超級周全。在營地時，恆恩湖畔沒有浮油、入洞規則嚴禁隨地大小便(台灣山上的小白花真的是夠了)，米糠廁所不僅沒有臭味還附衛生紙，廚餘則是一律帶走。吃飯前，嚮導的第一句話就是提醒我們有乾洗手可以清潔，非常讓人驚訝。支付的團費，部分盈餘是幫助當地居民蓋雨季避難的水上屋、幫助原住民村落建設，更讓我驚豔的是…通常行程結束，就是要給小費的時間。在Oxalis就只是放個箱子於行程結束後填寫意見調查表時，箱子上貼了張紙(自由捐獻)，可見Oxalis應該不是一個血汗公司。說了這麼多好話，如果你是個戶外探險的初心者，撇除日本山屋體驗，恆恩洞絕對是飯糰第一推薦的行程喔(畢竟在洞裡也是有酒喝完的一刻)。 文字 & P圖/飯糰照片/飯糰+心愛+馬啾+艾拉+猴子+小郁+玲珍+志宏+Eva+傻郭 完整圖文 & 原文出處 : 飯糰五號的旅遊狂想+

[越南]世界第三大洞穴，直擊史前怪獸，你不知道的恆恩洞大解析