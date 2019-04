日本百名山/那幸福的一天 「荒島岳」雪季爬山

2019-04-03



「山不在高,有仙則名;水不在深,有龍則靈。」 — 唐朝劉禹錫〈陋室銘〉

現代的山也許沒有大仙,但靠著壯闊美景依然能讓許多愛山者趨之若鶩。

台灣由於位處地震帶上, 重巒疊嶂的高山比比皆是。因此有台灣 登山 界名人將標高三千公尺以上,擁有奇、險、峻、秀,且山容起伏明顯的一百座台灣山峰稱之為「 台灣百岳 」。同樣位處於地震帶上的日本也有許多山岳,雖然高三千公尺以上的山岳數量不及台灣,卻也有日本的百座名山。

山不在其高,而在其「格調」- 深田久彌

《

荒島岳/ 標高1,523公尺,別名大野富士(おおのふじ)

,是日本登山家 深田久彌 的著作。其中精選了日本列島的百座名山,並以每座山為主題寫下了100篇隨筆。高度並非唯一評選標準,而是以「山的格調」、「歷史」、「特色」作為決選重點。

Source: wiki荒島岳是228連假日本自由行的第二個山。慚愧的是行前我根本就沒做功課,只是喃喃抱怨連出國都要爬山,膚淺的看了高度覺得應該不難吧? (台灣的山我可能要到2500m以上才會有起碼的敬意 orz) 此次全程都由旅伴打理,我只被告知「山頂可能有殘雪,需要帶冰爪。」我們就這樣出發了....

【裝備】

其實並我沒有台灣雪季時爬山的經驗,因此出發前只得持續觀察天氣狀況、溫度,並上網Google較為推薦的穿法。一般來說穿著以「通風兼具保暖」為重點,因為悶熱後,大量流汗卻又排不出去的後果可能導致失溫。因此由內到外:- NIKE半截運動內衣 → Patagonia 排汗長袖上衣 → Mont bell 薄刷毛合身外套 → Mont bell/Gore tex 防水外套。外掛一件薄羽絨外套,在非行進期間可以穿上保暖。- Mont bell/support tec 壓縮褲(緩解腿部肌肉緊繃) → Patagonia 登山長褲 → TANOKI 綁腿(避免雪融弄濕鞋子)。- north face輕量登山鞋、登山杖、冰爪、毛帽、太陽眼鏡(避免雪盲)、手套等。冰爪跟綁腿都是在日本Amazon上訂好寄到旅館的,冰爪買的是 大陸兄弟牌 , 品質這次用了我覺得不錯,重點是鋁合金夠輕,480g 負擔還不太大。____________________________________________________

前往荒島岳

今天的天氣看來不錯!! 前一夜我們先在福井市租車,一早再開車前往位於大野市的登山口。雖說是大野「市」,其實只是個小城鎮,路上遇到便利商店就得先補充乾糧了,因為越往裡走越荒涼沒有商店。

我們約8:30開始啟登,停車場已經停了3台車,真早!從登山口可以看見後面的山還有微微積雪。據聞荒島岳以前也可以滑雪,登山口前的人工緩坡與平坦草皮都可見證滑雪場的遺跡。今天走的是紅色路線: 勝原コース (勝原線)。距離約12.6 km(來回) ,需時約7小時。

勝原コース (勝原線)。距離約12.6 km(來回) ,需時約7小時。

人工水泥緩坡過後便是極為自然的之字形泥土碎石道路。本以為要到近山頂才會有殘雪,沒想到約山腰三分之一處便遇上積雪,登山鞋開始抓地力不夠,我們滑了好多次@@。最後覺得不行,趕緊上冰爪了!!

上次穿冰爪是在冰島冰山健行時。但冰島的冰山是硬的,不會陷落,只是走路姿勢像殭屍一樣很僵硬 XDD;荒島岳則是疊積於地面樹叢上的積雪,還算好走,然若雪的密度不紮實,就會有一腳踩空陷入雪中的狀況發生。我曾經一腳踩空陷入到大腿深的積雪中,是靠抓上面的樹枝脫身@@"

事後回想,荒島岳算是沿路標示偏少的山岳(抖),印象中只看到2-3個。標高820m處倒是有個 「トトロの木」,但我不明瞭跟龍貓有什麼關係 XDD事實上,雪季時的路線已經與平時的登山道不一樣了,因為上面積雪難以看出原本的路徑,雖然可以取快截彎取直不用腰繞,但坡度也變成45度,很耗體力。所以隨時觀察樹枝上的路線標示與前人足跡較不容易迷路。

純白世界

我的眼睛因為乾冷而睜不開,但忽地眨眨眼卻發現,越往上走,景觀也悄悄換了新裝。Welcome to the whole white world!

今天估計遇上約6名登山客: 一對沒穿冰爪也走很快的老夫妻+紅色獨行俠+緩慢二人組+綠衣老伯。由於大家起登時間與行進速度不一,我們都是擦身而過,或是返途時遇到。

你以為快到山頂,但他只是個假山頭!我跟旅伴有好大一段時間沒走在一起,瞅瞅四周開始起大霧,除了雪地足跡外還真的是純白一片沒有任何人跡(鮮豔的顏色)。心裡雖微微慌張,但第一個動作竟是打卡 XDDD,我想至少還可以讓人知道我在哪裡。

登山時,防風外套還是選鮮艷的好,除了方便「被」找尋外,照相也會很好看(什麼概念)。雖然我一直看不到人,但遠在前方的旅伴倒是說他從上面有一直回頭看,有看到我跟上才繼續前行。穿鮮豔的外套真的很重要(蓋章)。

由於坡度較陡又須翻越山頭,每次當我抱著希望:山頂快到了吧? 殊不知登上此山後面還有另一山,欲哭無淚啊!! 但走累時,周圍的美景俯拾即是。這是疲憊的救贖,是辛苦上山的犒賞,全由你一人獨享。

隨著高度爬升,林相也逐漸變化,許多樹枝上還掛著因強勁的風,累積而成的平行小冰柱。

大片的樹林、大片的積雪、大山、大霧。陽光透過大片的雲灑落,而大片的雲的陰影又隨時可以把這片陽光奪走。光影雲霧在你周圍嬉戲,變幻莫測。在這氛圍中,許多景物都變得很巨大,唯獨人,還是一樣渺小。

在世界的中心呼喊「飯」!! 山上太冷,無法停下來好好吃東西,只能塞點小零嘴繼續趕路。出了林道,總算踏上最後的山陵線,此處美景波瀾壯闊,美不勝收。途中遇上幾位日本山友,嘰哩瓜啦得跟我講著日語,我表明來自台灣聽不懂日語後,他們用簡單的英文表示「今天山頂無展望, 曇り」。雖然可惜,但我已經將沿途美景盡收眼底,第一次雪地健行能有這樣的斬獲,已心滿意足。

幸福的一天,只是因為美景嗎? 嘿嘿,才不只這樣呢!

【住】山代温泉 ゆのくに天祥

從8:30啟登,爬了7小時,下午3點半我們滿足的返回登山口,開回福井市還車並收拾行李前往加賀-山代温泉泡湯。「下山立刻泡湯」是我們來日本爬山後的默契,因為這是緩解疲勞舒緩筋骨的最快途徑。因每位旅者對於住宿點的喜好與選擇標準不一,這邊我僅提供飯店 連結 。總體說來ゆのくに天祥是間有規劃的 溫泉 酒店,平日住宿價格較為便宜。除了有三個大型裸湯可選擇外,還有各種免費體驗(如煮溫泉蛋)、朝市等活動消磨時間,提供往來酒店與車站間的交通接駁也很方便。

Image Source: Google我最常利用的就是湯屋了。下山後晚飯前先去泡一次湯,外出吃飯後又再泡一次,隔天一早又再泡一次湯,很快就緩解身體的疲勞。日本這類的溫泉旅館,泡湯前的沐浴澡堂設備都很完善。梳妝台附有各牌保養試用品,若用了覺得不錯還可以在外面的小賣店詢問,甚至生髮水跟除毛膏也有試用XD。這次一發現有「用擦的葡萄糖胺乳膏」,聽說對關節不錯我就狂擦,實際效果如何不確定,但或許因為身心靈的滿足,還真的沒有什麼痠痛感。眼睛與身體都得到救贖,味蕾其實也很需要被拯救呢! 據說ゆのくに天祥的松葉蟹晚餐非常有名,電梯經過二樓餐廳時一直聞到烤螃蟹的香味,但要價不菲,我們還是選擇當地居酒屋祭祭五臟廟,幸好不負所望。

【食】しょうぼん

這間當地的居酒屋,Google評論雖只有17篇/4.2分,但真的是平價、份量多又好吃。闆娘雖不揞英文,也能用比手畫腳的方式點滿整桌菜。烤雞翅非常好吃,雞皮烤得微焦恰到好處,炭火直烤的氣味也一直挑逗飢餓旅人們的味蕾,點好!點滿! 其他如鮪魚中腹生魚片、鱈魚昆布火鍋、還有厚到不科學的烤花魚跟炸牡蠣都美味到我們直拍肚皮。

不諱言我們隔天中午又去吃了,好怕以後吃不到怎麼辦啊! Map

【Bar 吧】COCKTAIL Bar SWING & Jazz Cafe

吃飽喝足,旅伴提議再去酒吧小酌一杯,但我那時只想洗洗睡了就直接回飯店。回去前先望了一眼 SWING,Spot light 搭配摩登閒適的裝潢,夜晚的街道又為它蒙上一層神祕感,裡面還有爵士樂表演,感覺是間氣氛很棒的酒吧。事後聽旅伴描述,店主夫妻本身也是登山愛好者。知道他是台灣人來爬荒島岳,便開心地聊起山,還翻開相簿分享之前的爬山照片。SWING本來在當地也有一團愛山者常一起登山,但自從登山團的Team leader在某場山難中過世,他們已經近4年沒爬山,為的是怕觸景傷情。聊到一半,店主還跑到吧台後的書櫃拿出了好幾本登山相關書籍,熱情地提供建議,強烈推薦我們一定要去爬福井縣的白山(Hakusan)。最後一段的爵士演奏結束也已是午夜時分,臨走前店主用翻譯軟體寫了中文:「爬山請務必小心,並注意安全。」「會的,我們都會注意安全。」我想這就是登山愛好者的細心與溫柔吧。 Map

Image Source: Google

山+溫泉+美食=那幸福的一天

離開後我們討論起最喜歡這次旅程的哪個部分,不約而同對這天有種幸福洋溢的感覺,久久無法忘懷。雖然看似單純的感官享受,但人處於大自然,總有種寄情於山水的浪慢(可能是腦內啡作祟)。我想不起是何時開始喜歡爬山,也同時抱怨爬山,但還是繼續爬山。也許是因為山的景色勾起了幸福的感覺,再佐以溫泉、美食,與山友間的交流。無須多言,所有的感動、感恩皆凝聚在這一天,也在此刻。荒島岳的春季幸福一日,推薦給所有愛山者。原文出處: https://goo.gl/XJWpfm