日本百名山／那幸福的一天 「荒島岳」雪季爬山
「山不在高，有仙則名；水不在深，有龍則靈。」 — 唐朝劉禹錫〈陋室銘〉
現代的山也許沒有大仙，但靠著壯闊美景依然能讓許多愛山者趨之若鶩。
台灣由於位處地震帶上， 重巒疊嶂的高山比比皆是。因此有台灣登山界名人將標高三千公尺以上，擁有奇、險、峻、秀，且山容起伏明顯的一百座台灣山峰稱之為「台灣百岳」。同樣位處於地震帶上的日本也有許多山岳，雖然高三千公尺以上的山岳數量不及台灣，卻也有日本的百座名山。
山不在其高，而在其「格調」- 深田久彌
《日本百名山》，是日本登山家深田久彌的著作。其中精選了日本列島的百座名山，並以每座山為主題寫下了100篇隨筆。高度並非唯一評選標準，而是以「山的格調」、「歷史」、「特色」作為決選重點。
荒島岳/ 標高1,523公尺，別名大野富士（おおのふじ)
Source: wiki荒島岳是228連假日本自由行的第二個山。慚愧的是行前我根本就沒做功課，只是喃喃抱怨連出國都要爬山，膚淺的看了高度覺得應該不難吧? (台灣的山我可能要到2500m以上才會有起碼的敬意 orz) 此次全程都由旅伴打理，我只被告知「山頂可能有殘雪，需要帶冰爪。」我們就這樣出發了....
【裝備】其實並我沒有台灣雪季時爬山的經驗，因此出發前只得持續觀察天氣狀況、溫度，並上網Google較為推薦的穿法。一般來說穿著以「通風兼具保暖」為重點，因為悶熱後，大量流汗卻又排不出去的後果可能導致失溫。因此由內到外:上著 - NIKE半截運動內衣 → Patagonia 排汗長袖上衣 → Mont bell 薄刷毛合身外套 → Mont bell/Gore tex 防水外套。外掛一件薄羽絨外套，在非行進期間可以穿上保暖。下著 - Mont bell/support tec 壓縮褲(緩解腿部肌肉緊繃) → Patagonia 登山長褲 → TANOKI 綁腿(避免雪融弄濕鞋子)。其他裝備 - north face輕量登山鞋、登山杖、冰爪、毛帽、太陽眼鏡(避免雪盲)、手套等。冰爪跟綁腿都是在日本Amazon上訂好寄到旅館的，冰爪買的是大陸兄弟牌， 品質這次用了我覺得不錯，重點是鋁合金夠輕，480g 負擔還不太大。____________________________________________________
前往荒島岳今天的天氣看來不錯!! 前一夜我們先在福井市租車，一早再開車前往位於大野市的登山口。雖說是大野「市」，其實只是個小城鎮，路上遇到便利商店就得先補充乾糧了，因為越往裡走越荒涼沒有商店。
我們約8:30開始啟登，停車場已經停了3台車，真早!從登山口可以看見後面的山還有微微積雪。據聞荒島岳以前也可以滑雪，登山口前的人工緩坡與平坦草皮都可見證滑雪場的遺跡。今天走的是紅色路線: 勝原コース (勝原線)。距離約12.6 km(來回) ，需時約7小時。
勝原コース (勝原線)。距離約12.6 km(來回) ，需時約7小時。
人工水泥緩坡過後便是極為自然的之字形泥土碎石道路。本以為要到近山頂才會有殘雪，沒想到約山腰三分之一處便遇上積雪，登山鞋開始抓地力不夠，我們滑了好多次@@。最後覺得不行，趕緊上冰爪了!!
上次穿冰爪是在冰島冰山健行時。但冰島的冰山是硬的，不會陷落，只是走路姿勢像殭屍一樣很僵硬 XDD；荒島岳則是疊積於地面樹叢上的積雪，還算好走，然若雪的密度不紮實，就會有一腳踩空陷入雪中的狀況發生。我曾經一腳踩空陷入到大腿深的積雪中，是靠抓上面的樹枝脫身@@"
事後回想，荒島岳算是沿路標示偏少的山岳(抖)，印象中只看到2-3個。標高820m處倒是有個 「トトロの木」，但我不明瞭跟龍貓有什麼關係 XDD事實上，雪季時的路線已經與平時的登山道不一樣了，因為上面積雪難以看出原本的路徑，雖然可以取快截彎取直不用腰繞，但坡度也變成45度，很耗體力。所以隨時觀察樹枝上的路線標示與前人足跡較不容易迷路。
純白世界我的眼睛因為乾冷而睜不開，但忽地眨眨眼卻發現，越往上走，景觀也悄悄換了新裝。Welcome to the whole white world!
今天估計遇上約6名登山客: 一對沒穿冰爪也走很快的老夫妻+紅色獨行俠+緩慢二人組+綠衣老伯。由於大家起登時間與行進速度不一，我們都是擦身而過，或是返途時遇到。
你以為快到山頂，但他只是個假山頭!我跟旅伴有好大一段時間沒走在一起，瞅瞅四周開始起大霧，除了雪地足跡外還真的是純白一片沒有任何人跡(鮮豔的顏色)。心裡雖微微慌張，但第一個動作竟是打卡 XDDD，我想至少還可以讓人知道我在哪裡。
登山時，防風外套還是選鮮艷的好，除了方便「被」找尋外，照相也會很好看(什麼概念)。雖然我一直看不到人，但遠在前方的旅伴倒是說他從上面有一直回頭看，有看到我跟上才繼續前行。穿鮮豔的外套真的很重要(蓋章)。
由於坡度較陡又須翻越山頭，每次當我抱著希望:山頂快到了吧? 殊不知登上此山後面還有另一山，欲哭無淚啊!! 但走累時，周圍的美景俯拾即是。這是疲憊的救贖，是辛苦上山的犒賞，全由你一人獨享。
隨著高度爬升，林相也逐漸變化，許多樹枝上還掛著因強勁的風，累積而成的平行小冰柱。
大片的樹林、大片的積雪、大山、大霧。陽光透過大片的雲灑落，而大片的雲的陰影又隨時可以把這片陽光奪走。光影雲霧在你周圍嬉戲，變幻莫測。在這氛圍中，許多景物都變得很巨大，唯獨人，還是一樣渺小。
在世界的中心呼喊「飯」!! 山上太冷，無法停下來好好吃東西，只能塞點小零嘴繼續趕路。出了林道，總算踏上最後的山陵線，此處美景波瀾壯闊，美不勝收。途中遇上幾位日本山友，嘰哩瓜啦得跟我講著日語，我表明來自台灣聽不懂日語後，他們用簡單的英文表示「今天山頂無展望, 曇り」。雖然可惜，但我已經將沿途美景盡收眼底，第一次雪地健行能有這樣的斬獲，已心滿意足。
幸福的一天，只是因為美景嗎? 嘿嘿，才不只這樣呢!從8:30啟登，爬了7小時，下午3點半我們滿足的返回登山口，開回福井市還車並收拾行李前往加賀-山代温泉泡湯。「下山立刻泡湯」是我們來日本爬山後的默契，因為這是緩解疲勞舒緩筋骨的最快途徑。
【住】山代温泉 ゆのくに天祥因每位旅者對於住宿點的喜好與選擇標準不一，這邊我僅提供飯店連結。總體說來ゆのくに天祥是間有規劃的溫泉酒店，平日住宿價格較為便宜。除了有三個大型裸湯可選擇外，還有各種免費體驗(如煮溫泉蛋)、朝市等活動消磨時間，提供往來酒店與車站間的交通接駁也很方便。
Image Source: Google我最常利用的就是湯屋了。下山後晚飯前先去泡一次湯，外出吃飯後又再泡一次，隔天一早又再泡一次湯，很快就緩解身體的疲勞。日本這類的溫泉旅館，泡湯前的沐浴澡堂設備都很完善。梳妝台附有各牌保養試用品，若用了覺得不錯還可以在外面的小賣店詢問，甚至生髮水跟除毛膏也有試用XD。這次一發現有「用擦的葡萄糖胺乳膏」，聽說對關節不錯我就狂擦，實際效果如何不確定，但或許因為身心靈的滿足，還真的沒有什麼痠痛感。眼睛與身體都得到救贖，味蕾其實也很需要被拯救呢! 據說ゆのくに天祥的松葉蟹晚餐非常有名，電梯經過二樓餐廳時一直聞到烤螃蟹的香味，但要價不菲，我們還是選擇當地居酒屋祭祭五臟廟，幸好不負所望。
【食】しょうぼん這間當地的居酒屋，Google評論雖只有17篇/4.2分，但真的是平價、份量多又好吃。闆娘雖不揞英文，也能用比手畫腳的方式點滿整桌菜。烤雞翅非常好吃，雞皮烤得微焦恰到好處，炭火直烤的氣味也一直挑逗飢餓旅人們的味蕾，點好!點滿! 其他如鮪魚中腹生魚片、鱈魚昆布火鍋、還有厚到不科學的烤花魚跟炸牡蠣都美味到我們直拍肚皮。
不諱言我們隔天中午又去吃了，好怕以後吃不到怎麼辦啊! Map
【Bar 吧】COCKTAIL Bar SWING & Jazz Cafe吃飽喝足，旅伴提議再去酒吧小酌一杯，但我那時只想洗洗睡了就直接回飯店。回去前先望了一眼 SWING，Spot light 搭配摩登閒適的裝潢，夜晚的街道又為它蒙上一層神祕感，裡面還有爵士樂表演，感覺是間氣氛很棒的酒吧。事後聽旅伴描述，店主夫妻本身也是登山愛好者。知道他是台灣人來爬荒島岳，便開心地聊起山，還翻開相簿分享之前的爬山照片。SWING本來在當地也有一團愛山者常一起登山，但自從登山團的Team leader在某場山難中過世，他們已經近4年沒爬山，為的是怕觸景傷情。聊到一半，店主還跑到吧台後的書櫃拿出了好幾本登山相關書籍，熱情地提供建議，強烈推薦我們一定要去爬福井縣的白山(Hakusan)。最後一段的爵士演奏結束也已是午夜時分，臨走前店主用翻譯軟體寫了中文：「爬山請務必小心，並注意安全。」「會的，我們都會注意安全。」我想這就是登山愛好者的細心與溫柔吧。Map
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山+溫泉+美食=那幸福的一天離開後我們討論起最喜歡這次旅程的哪個部分，不約而同對這天有種幸福洋溢的感覺，久久無法忘懷。雖然看似單純的感官享受，但人處於大自然，總有種寄情於山水的浪慢(可能是腦內啡作祟)。
構成幸福的關鍵因素並非是物質的或審美的，而永遠是心理上的。 — 阿蘭·德波頓 《旅行的藝術》我想不起是何時開始喜歡爬山，也同時抱怨爬山，但還是繼續爬山。也許是因為山的景色勾起了幸福的感覺，再佐以溫泉、美食，與山友間的交流。無須多言，所有的感動、感恩皆凝聚在這一天，也在此刻。荒島岳的春季幸福一日，推薦給所有愛山者。原文出處: https://goo.gl/XJWpfm
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