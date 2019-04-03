日本百名山／那幸福的一天 「荒島岳」雪季爬山

2019-04-03 08:55 健行筆記 健行筆記Seal Tseng



「山不在高，有仙則名；水不在深，有龍則靈。」 — 唐朝劉禹錫〈陋室銘〉

現代的山也許沒有大仙，但靠著壯闊美景依然能讓許多愛山者趨之若鶩。

山不在其高，而在其「格調」- 深田久彌

《

荒島岳/ 標高1,523公尺，別名大野富士（おおのふじ)

Source: wiki荒島岳是228連假日本自由行的第二個山。慚愧的是行前我根本就沒做功課，只是喃喃抱怨連出國都要爬山，膚淺的看了高度覺得應該不難吧? (台灣的山我可能要到2500m以上才會有起碼的敬意 orz) 此次全程都由旅伴打理，我只被告知「山頂可能有殘雪，需要帶冰爪。」我們就這樣出發了....

【裝備】

其實並我沒有台灣雪季時爬山的經驗，因此出發前只得持續觀察天氣狀況、溫度，並上網Google較為推薦的穿法。一般來說穿著以「通風兼具保暖」為重點，因為悶熱後，大量流汗卻又排不出去的後果可能導致失溫。因此由內到外:- NIKE半截運動內衣 → Patagonia 排汗長袖上衣 → Mont bell 薄刷毛合身外套 → Mont bell/Gore tex 防水外套。外掛一件薄羽絨外套，在非行進期間可以穿上保暖。- Mont bell/support tec 壓縮褲(緩解腿部肌肉緊繃) → Patagonia 登山長褲 → TANOKI 綁腿(避免雪融弄濕鞋子)。- north face輕量登山鞋、登山杖、冰爪、毛帽、太陽眼鏡(避免雪盲)、手套等。冰爪跟綁腿都是在日本Amazon上訂好寄到旅館的，冰爪買的是 大陸兄弟牌 ， 品質這次用了我覺得不錯，重點是鋁合金夠輕，480g 負擔還不太大。____________________________________________________

前往荒島岳

今天的天氣看來不錯!! 前一夜我們先在福井市租車，一早再開車前往位於大野市的登山口。雖說是大野「市」，其實只是個小城鎮，路上遇到便利商店就得先補充乾糧了，因為越往裡走越荒涼沒有商店。

我們約8:30開始啟登，停車場已經停了3台車，真早!從登山口可以看見後面的山還有微微積雪。據聞荒島岳以前也可以滑雪，登山口前的人工緩坡與平坦草皮都可見證滑雪場的遺跡。今天走的是紅色路線: 勝原コース (勝原線)。距離約12.6 km(來回) ，需時約7小時。

勝原コース (勝原線)。距離約12.6 km(來回) ，需時約7小時。

人工水泥緩坡過後便是極為自然的之字形泥土碎石道路。本以為要到近山頂才會有殘雪，沒想到約山腰三分之一處便遇上積雪，登山鞋開始抓地力不夠，我們滑了好多次@@。最後覺得不行，趕緊上冰爪了!!

上次穿冰爪是在冰島冰山健行時。但冰島的冰山是硬的，不會陷落，只是走路姿勢像殭屍一樣很僵硬 XDD；荒島岳則是疊積於地面樹叢上的積雪，還算好走，然若雪的密度不紮實，就會有一腳踩空陷入雪中的狀況發生。我曾經一腳踩空陷入到大腿深的積雪中，是靠抓上面的樹枝脫身@@"

事後回想，荒島岳算是沿路標示偏少的山岳(抖)，印象中只看到2-3個。標高820m處倒是有個 「トトロの木」，但我不明瞭跟龍貓有什麼關係 XDD事實上，雪季時的路線已經與平時的登山道不一樣了，因為上面積雪難以看出原本的路徑，雖然可以取快截彎取直不用腰繞，但坡度也變成45度，很耗體力。所以隨時觀察樹枝上的路線標示與前人足跡較不容易迷路。

純白世界

我的眼睛因為乾冷而睜不開，但忽地眨眨眼卻發現，越往上走，景觀也悄悄換了新裝。Welcome to the whole white world!

今天估計遇上約6名登山客: 一對沒穿冰爪也走很快的老夫妻+紅色獨行俠+緩慢二人組+綠衣老伯。由於大家起登時間與行進速度不一，我們都是擦身而過，或是返途時遇到。

你以為快到山頂，但他只是個假山頭!我跟旅伴有好大一段時間沒走在一起，瞅瞅四周開始起大霧，除了雪地足跡外還真的是純白一片沒有任何人跡(鮮豔的顏色)。心裡雖微微慌張，但第一個動作竟是打卡 XDDD，我想至少還可以讓人知道我在哪裡。

登山時，防風外套還是選鮮艷的好，除了方便「被」找尋外，照相也會很好看(什麼概念)。雖然我一直看不到人，但遠在前方的旅伴倒是說他從上面有一直回頭看，有看到我跟上才繼續前行。穿鮮豔的外套真的很重要(蓋章)。

由於坡度較陡又須翻越山頭，每次當我抱著希望:山頂快到了吧? 殊不知登上此山後面還有另一山，欲哭無淚啊!! 但走累時，周圍的美景俯拾即是。這是疲憊的救贖，是辛苦上山的犒賞，全由你一人獨享。

隨著高度爬升，林相也逐漸變化，許多樹枝上還掛著因強勁的風，累積而成的平行小冰柱。

大片的樹林、大片的積雪、大山、大霧。陽光透過大片的雲灑落，而大片的雲的陰影又隨時可以把這片陽光奪走。光影雲霧在你周圍嬉戲，變幻莫測。在這氛圍中，許多景物都變得很巨大，唯獨人，還是一樣渺小。

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在世界的中心呼喊「飯」!! 山上太冷，無法停下來好好吃東西，只能塞點小零嘴繼續趕路。出了林道，總算踏上最後的山陵線，此處美景波瀾壯闊，美不勝收。途中遇上幾位日本山友，嘰哩瓜啦得跟我講著日語，我表明來自台灣聽不懂日語後，他們用簡單的英文表示「今天山頂無展望, 曇り」。雖然可惜，但我已經將沿途美景盡收眼底，第一次雪地健行能有這樣的斬獲，已心滿意足。

幸福的一天，只是因為美景嗎? 嘿嘿，才不只這樣呢!

【住】山代温泉 ゆのくに天祥

Image Source: Google我最常利用的就是湯屋了。下山後晚飯前先去泡一次湯，外出吃飯後又再泡一次，隔天一早又再泡一次湯，很快就緩解身體的疲勞。日本這類的溫泉旅館，泡湯前的沐浴澡堂設備都很完善。梳妝台附有各牌保養試用品，若用了覺得不錯還可以在外面的小賣店詢問，甚至生髮水跟除毛膏也有試用XD。這次一發現有「用擦的葡萄糖胺乳膏」，聽說對關節不錯我就狂擦，實際效果如何不確定，但或許因為身心靈的滿足，還真的沒有什麼痠痛感。眼睛與身體都得到救贖，味蕾其實也很需要被拯救呢! 據說ゆのくに天祥的松葉蟹晚餐非常有名，電梯經過二樓餐廳時一直聞到烤螃蟹的香味，但要價不菲，我們還是選擇當地居酒屋祭祭五臟廟，幸好不負所望。

【食】しょうぼん

這間當地的居酒屋，Google評論雖只有17篇/4.2分，但真的是平價、份量多又好吃。闆娘雖不揞英文，也能用比手畫腳的方式點滿整桌菜。烤雞翅非常好吃，雞皮烤得微焦恰到好處，炭火直烤的氣味也一直挑逗飢餓旅人們的味蕾，點好!點滿! 其他如鮪魚中腹生魚片、鱈魚昆布火鍋、還有厚到不科學的烤花魚跟炸牡蠣都美味到我們直拍肚皮。

不諱言我們隔天中午又去吃了，好怕以後吃不到怎麼辦啊! Map

【Bar 吧】COCKTAIL Bar SWING & Jazz Cafe

Image Source: Google

山+溫泉+美食=那幸福的一天