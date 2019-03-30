走向珠穆朗瑪 PART1

2019-03-30 08:30 健行筆記 健行筆記三條魚Fish Tri



走向珠穆朗瑪 PART1前言:走向珠穆朗瑪---我承認這是一個很沒有創意的標題，大部分有關EBC健行或是跑馬拉松的文章或書籍，都喜歡用這樣的標題。但我實在想不出什麼比較帥氣的文句了，只能說…雖然標題差不多，但我的目標與他們不一樣，試著用文字記錄我2019年，一步步前往8848公尺的心路歷程。

(圖為 去年洛子峰路程中，第二營前往第三營。同聖母峰路線。)

「你今年就要登聖母峰了嗎?」、「這麼快?」、「終於要去了?」每個人聽到我今年度計畫的時候，反應都不一樣，但一樣的是，大家對”珠穆朗瑪峰”，也是台灣習慣稱呼的”聖母峰”，都帶著特別的語氣。

快嗎？以我攀登八千米的短短資歷而言，其實也不算快，因為相較於其他八千米山峰而言，本身氣候穩定、無太多困難路段，且已非常商業化的世界第一高峰，事實上是許多攀登者的第一座八千米。雖然我沒有那份榮幸選擇她---在雪巴文化中，寬宏溫柔的女神珠穆朗瑪，作為我的第一座八千米。但我也期許自己，她將不會是我最後一座八千米山峰。

其實我在同年、同一季節，計畫著的並不只有聖母峰，還有世界第五高峰MAKALU。不過通常當我介紹我的行程，難度大於聖母峰的MAKALU反而完全被忽略。這種道理就如同，像我這種網紅登山的，不一定代表技術比較強XD，只是比較多人知道而已。

(去年聖母峰大本營與昆布冰瀑)

原定計畫是，我會帶領一隊山友先走EBC(聖母峰基地營)+GOKYO(基地營西邊，美麗的高山湖泊)，環線健行一圈(這其實是我工作室的行程)。然後再獨自前往MAKALU基地營，大多的時間我會花在MAKALU來回的高度適應，登頂後再前往聖母峰。

但計畫趕不上變化，原本我工作室夥伴小蘇，3月24號要先行出發去帶領島峰攀登的隊伍。沒想到從一月開始，他在非洲吉利馬札羅感染感冒後，仍馬不停蹄的工作…他把感冒帶到尼泊爾、又帶到雲南，最後終於帶回台灣，檢查後才發現引發心肌炎。幸運的是有提早檢查出來，只是面對接下來要去登島峰的行程，就算醫生沒有強烈制止，周圍所有親友也都勸說他好好休息。

我身為小蘇的好同事，理所當然義不容辭，一周內緊急改機票，稀哩呼嚕的塞背包，出發代打去了。而一些贊助商的裝備根本來不及應變準備，也只能麻煩原本EBC健行團的隊員一起帶來尼泊爾了。

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(去年島峰路程中一景)

正文:

3/24

我已經盡力了，盡力去想還有什麼裝備忘了帶，記得所有事情對金魚腦的我來說很困難。原本我空下出發前幾日不接任何工作，才能好好地整理所有裝備，沒想到這機票一提前，同時面對工作、隊員所有雜事和準備接下來兩個半月的裝備，只覺得腦子呈現一團糨糊。 (機場出發照)

終於抵達登機口，我的台胞證竟不知何時從護照頁中溜走，偏偏我必須在廣州轉機，而唯一能辦落地簽的身分證卻又沒帶。在登機口櫃台，航空公司的人員竟然只是冷冷地跟我說無法幫忙，急著要取消我的機票。我告訴他們我會跑回去找，我問他們能否派機場中的接送車幫我，他們也說無法。

我趕緊項回跑，沒想到等我跑回出境檢查的櫃檯，才知道如果沒有航空公司的人帶領，是無法反向入境的。我打電話給機場出境櫃台，請他們幫我找尋可能掉落的地方。才剛講完電話，航空登機口的人員打電話給我，我以為他們是要派人來幫助我重新入境去找尋我的台胞證，沒想到這通電話的目的…竟然又是急著要取消我的機票，我其實當下感覺非常不爽，他就大辣辣的說反正無法幫，現在就要取消機票。我跟他說無論如何我會飛，就算沒有台胞證，我也會嘗試飛一趟，就算因此不能過境中國，我也寧可再出回程機票。

同時間我也看到我的隊員也跑了出來，他們也在幫我找台胞證，我告訴他們再給我一點時間，我已經打電話給航警局和櫃檯，希望會有好消息。

最後眼看飛機起飛時間接近了，我趕緊麻煩機場內部緊急接駁的車子帶我到登機口，我一心只覺得無論如何先去試試看再說。就在此時，我接到電話，櫃台打過來說，剛好有人撿到我的台胞證，他們正緊急幫我往登機口送。而沒想到那位幫我送台胞證的人員，也好巧不巧跳上跟我同一台接駁車。感謝機場人員的大力相助，這趟行程才有驚無險的開始。

飛機降落加德滿都已經是晚上十點，不知道是不是因為還沒到正式的攀登季，入境檢查的人稀稀落落，沒有以往的大塞車。很開心唯韌推掉原本的工作來接我們，但他必須待在加德滿都做好所有調度的工作，聖母峰大本營和MAKALU大本營的所有營地設備和人力都還沒就定位，無法跟我們一起前去島峰，雖然他會隨著健行隊伍上山與我們匯合，但還是有點失落。

(最後一批島峰隊員抵達加德滿都)我們落腳的旅館雖然在熱鬧的TAMEL，但隔日一早就必須去機場等待飛往盧卡拉，實在也沒有機會逛到。唯一慶幸的是，一團糨糊的腦袋，抵達什麼事情都很簡單的尼泊爾後，終於有可以休息的機會了。

3/25

早上六點，早餐都還沒吃完就聽說LUKALA(盧卡拉)天氣不好，飛機停飛的消息。但我們還是乖乖一早就前往機場”坐等”任何可以飛的可能。

為在海拔2850m的盧卡拉機場可是是號稱”世界上最危險”的機場，跑道是世界上最短就算了，一端是斷崖，另一端山壁，又常常雲霧繚繞，視野不佳也是導致飛安事故的原因之一。

能夠降落盧卡拉機場的只有十六人座的小型飛機，小飛機又不如大型飛機的穩定，在空中飛總是顛顛頗頗，於是停飛更是常態。就算是氣候穩定的攀登季---春與秋，一個月之中也難免有三分之一是停飛的，就算有飛成功，也可能只有一天之內的清早第一、二班次而已。更不用說當夏天雨季開始，不知道一個月之中，能否有三分之一天數可以起飛。

所以我也常常笑稱，熱門路線EBC健行行程中，最最最困難的部分，就是從盧卡拉飛往返加德滿都了。

當然，小飛機飛不成也是可以有備案的，直升機可以承受的天候狀況比小飛機大得多。如果擔心行程被延誤，最好是天氣確認後當機立斷多花錢改成直升機，因為通常到了下午雲霧更甚，連直升機都很可能飛不成。

缺點是，直升機的價錢是浮動的。天氣越差，越多乘客的行程被小飛機延誤，那麼直升機的喊價就越高。像我去年五月剛從洛子峰下山，就硬生生被困在盧卡拉六天。當時眼看直升機的價格水漲船高，直到一人900美金的天價，沒錢的我已經完全程放棄狀態，只能每天試吃盧卡拉不同家餐廳。

(終於等到直升機)這一次我們可沒有這麼多時間消耗，早上十點半，看天氣沒有好轉的跡象，我就請唯韌幫我們換直升機。我們七個隊員和兩個雪巴嚮導，分成兩梯次飛往盧卡拉。第一梯次比較幸運，順利抵達盧卡拉。而我們第二梯次，明明才晚了一點時間，山區天氣就變得更差，快接近盧卡拉時，我們在直升機上根本無法清楚看見前方的山勢，我感覺飛機開始下降，當時我就知道咱們錯失抵達盧卡拉的機會了，果然如我所想，接著我們就在盧卡拉下方約一個半小時路程的小村莊Surke迫降。

因為天氣的關係，連直升機都無法直直前往目的地，迂迴的航線消耗了比好天氣多三倍的時間，抵達Surke時已經接近下午三點，早就飢腸轆轆。盧卡拉的隊員接到通知後，咱們約定直接到今日原定行程的村莊Phakting見面，Surke雖然在盧卡拉的山坡下方，但有腰繞路可以直接接上往phakting的路，所以雖然路線較遠，但不會相差太多。

只是當我們四點吃完飯出發，天黑的壓力加上起霧下雨的天氣，沒有機會好好享受這一段路程的風景。我不是很在意，因為EBC健行路線的風景，是一天比一天還更好，美好的留在後頭呢。咱三個被拋棄的隊員全力趕路，六點45分在大雨中抵達Phakting，只和盧卡拉出發的隊伍相差半小時，幸好還有趕上晚餐。

幸運與否通常需要取決於你相較的事物，我們隊員都非常樂觀，雖然小飛機沒飛成，但是我們是少數成功的飛往盧卡拉和Surka的人，也當天就抵達預計的Phakting，全員平安也完全沒有延誤到行程。大家的心情完全不受落水影響，其實他們不知道，在我心裡覺得最幸運的是，與樂觀隨和的他們一起出隊。

大家熱絡的討論接下來的天氣，明天看起來還是不慎好，但是我告訴他們，隨著海拔升高，就不會下雨了，在怎麼來說，下雪總比下雨來得舒適些吧。明天的行程我們將要上升海拔八百米，抵達路程中最熱鬧的一個雪巴市集---Namche Bazaar(南切巴札，巴札是市集的意思)待續...