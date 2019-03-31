MT. KINABALU沙巴神山攻略

2019-03-31 22:30 健行筆記 健行筆記PeiQi Teh



從神山攻頂回來了！2019的開始就去了一趟難忘的旅程。

自從幾年前決定要重拾馬來西亞的每一個角落，每一年幾乎都去了國內不同的地方：

2015：你來了我的國家

2016：畢業前，我們帶著畢業袍玩馬

2017：CUTI-CUTI MALAYSIA｜开车自驾玩马来西亚

因為這次自己是主辦人，又親自著手整個過程，想要好好和大家分享如何用便宜的方法去攀爬神山。

我深深覺得馬來西亞旅遊缺乏完整的資訊，在收集方面不容易，但自己想要以最省錢的方式上山，也享受自己做功課的過程，所以可以和大家分享經驗。

為什麼決定要攀爬神山？

一年前回台北工作，剛出社會的我希望可以將工作和生活維持平衡，work hard play hard。所以週末我都儘量安排戶外活動，一年下來，爬了很多台灣的山。去了台灣那麼多地方，當然也想看看馬來西亞最高峰－沙巴神山Mountain Kinabalu，剛巧年末表姐結婚所以回家一趟，也和男友計畫到沙巴跨年，就也將神山安排在這一次的行程內。

這一次的夥伴是我在Instagram上公開招募的，一開始很多人都表示有興趣！但最後時間可以配合的就剛好剩下4位夥伴，一位是我的國中同學、高中同學、學長和網友，就這樣決定一起上山了！男友原本也計畫要一起上山，但因為外國人的價格太貴了，就決定不爬了。

所以我們總共5人一team上山，也是最適合的人數。

＊注：本國人和外國人的登山價格差很多，下面會詳細說明。

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2016年和大學朋友們的畢業旅行也來了沙巴，默默將攀爬神山放在清單裡。

攝於登山口／

行前準備｜實用攻略

1. 最佳季節

馬來西亞沒有冬天／夏天之分，但是有旱季和雨季。神山全年開放，最佳爬神山季節是每年2月至4月、8月至10月的旱季，11月至1月、5月至7月是多雨季節，比較容易遇上暴雨。為了防止意外發生，雨勢太大就會封閉最後一段，無法攻頂（當然也不會退費，所以一定要選好日期然後祈禱不要下雨）

我們這次1月2日上山，在第一天最後兩公里（約2pm）的時候開始下了大雨，我們只好咬緊牙根加快腳步走到山屋。穿上雨衣，但鞋子和襪子都全濕了！

雨大到哭

我有多帶幾雙襪子，但是鞋子很濕穿起來還是很不舒服，夥伴建議用衛生棉吸乾看看，我隔天攻頂就真的踩著吸收力強的衛生棉爬上山了

你們看看風超大哈哈但很幸運的是隔天攻頂天氣非常好，沒有下雨，風也不會太大，看到了滿天的星空和一望無際的藍天♡

2. 價格

外國人不能住Lemaing Hostel，他們一般得住Sutera Sanctuary Lodges，外國人的價格從2016年的RM781/人、2017年RM978/人、2018年RM1134/人，2019年已經要漲到1309rm/人，天啊，已經快翻倍了阿!!!所以，有外國朋友想來爬神山叫他們快來了～

馬來西亞人也可以住Sutera Sanctuary Lodges，但是價格貴一倍多左右。所以若沒有在意價格，lemaing hostel沒床位的話，也可以嘗試預訂Sutera Sanctuary Lodges，當然也是因為這個的住宿條件比較好。但是！Sutera優先提供3D2N的行程，若出發日30天以前，Sutera的住宿沒有滿才會開放2D1N的行程，這個要注意喔～

Sutera Sanctuary Lodges：08887466/info@suterasanctuarylodges.com.my

還有另一個 Pendant Hut,是專門給參加 "Via Ferrata"的山友報名的。我們原本也有考慮Via Ferrata ,但礙於預算、還有體力考量問題，我們就沒選這個路線。因為若天氣因素而取消的話，付款的錢也拿不回來呢～想說第一次爬神山還是就走傳統的路線，以後有機會再來走這個攀岩路線！若有興趣的人可以參考這篇文章：神山 + 高山索道Via Ferrata - 飛簷走壁想要報名的請上MountainTorq官網。

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若大家看完上面這段覺得自助申請好麻煩，想要直接找個agent幫忙訂行程，我這裡也有推薦的：Ben +60168176550 (whatsapp) 他不會看中文喔，記得用英文～Ben是當地的原住民Kadazan族，時常接待神山的行程。他的價格之前詢問是RM600左右，我也覺得很便宜了，相比其他網路上看到的行程。或是需要安排交通，都可以請Ben協助。可以說是我-PeiQi介紹的 ;)

3.住宿

我們的Lemaing Hostel 是14床位的通舖，有床有棉被有枕頭，根本算是五星級了。

（台灣的山屋都是只有睡睡袋而已)房間沒熱水、暖氣，晚上8點就準備入睡，半夜1.30起床吃早餐準備攻頂。行程附3餐，所有的山友們都在同一個餐廳吃飯，餐廳是buffet bar，真的真的很高級。

從餐廳望出去的風景～

4. 裝備

有人問我說「爬神山需要準備專業的裝備嗎？」

我看到「專業的裝備」還蠻疑惑 我一開始爬山的時候也沒什麼裝備，但是爬多了自然就購入更多的裝備，也因為受到很多山友前輩們的分享，登山的裝備都要完整準備呀！因為山上天氣很難預測，若是碰到什麼狀況是跟在平地上截然不同的。

所以有了經驗後，每一次上山都會完整準備裝備，不是“專業”但都是“必備”。這裡附上夥伴們在我們出發前幫我們列下的清單： Mt.Kinabalu 準備清單(完整版)（清單列表很完整，歡迎分享）

清單上的每一樣裝備都要帶喔！尤其防水裝備很重要，像是雨衣、雨褲、防水鞋子等。頭燈、登山杖、外套、手套、毛帽都是不能缺少的裝備。

我們的服裝準備四層：排汗衫、防寒毛衣、羽絨外套、防風／雨外套，第一天就只會穿排汗衫＋薄外套；到了第二天攻頂就一定要準備這四件了。若行走時覺得很熱，就把第三層的羽絨外套脫掉。

＊注：登山杖（Trekking Pole)不能hand-carry帶上飛機，只能託運寄艙，所以要記得買luggage。若不想帶自己的，也可以在當地租借。

5. 關於高山反應

神山海拔4095m，這不是我第一次到海拔4000m以上的高山，之前去稻城亞丁海拔高達4800m，所以這次沒有再服用高山反應的藥，只是爬山前確保自己是睡飽的，且在山上不喝冷飲，不喝酒。若沒有上過高山的朋友，不確定自己的身體狀況，建議在出發前可以去診所開藥，可以購買紅景天／丹慕斯(Diamox) ，大概出發前兩天服用抗高山反應的藥。高山反應的狀況可能會頭疼目眩、嘔吐、胸悶的，若遇到高山反應，基本上下山就是唯一的方法。所以一定要做好抗高反的準備。另外，也一定要預備各種感冒、肚子疼、發燒的藥喔！

6. 一定要請領隊（Guide）嗎？

神山規定一定要有mountain guide一同上山，5人為限一個領隊，價錢為RM230。若有6人要一起上山，就得請2個guide，所以最划算的方法就是找5人一起上山或是10人分攤領隊費用。但也有看到資訊說若已經有了第一次的神山攻頂經驗，之後想要再爬就不需聘請領隊。領隊不需要事先找好，可以到了登記上山前請receiption協助。我們覺得一位領隊RM230其實真的很廉價，所以我們下山後都有再給一些小費感謝我們的領隊協助。我們的Guide:Hairi 。我們下山之後還有再給他些小費，謝謝他這兩天的陪伴。

7. 需不需要Porter幫忙背行李上山？

這個看個人狀況決定，我們都自己背上下山。我自己的背包約5kg，第一天上山覺得不會很累。但是第二天下山真的很累了，但還是堅持想要自己完成整趟旅程。若不常背背包爬山的人，建議可以請Porter。1kg =RM13，其實很便宜，姑姑說可以給他們賺點錢也算是幫助他們吧。山上的所有資源都是靠這些porter的協助才會存在的，對他們真的只有滿滿的敬佩。

照片取自網路。

8. 路線

我們走的是Low Peak路線，也有另一條是Via Ferrata的但因為價錢的關係，這次就沒有選這條路線。有機會的話還是想去嘗試這條！

我們第一天上山從Timpohon Gate (1880m)登山口上山，然後一路爬到山屋Lemming Hut(3230m),約5.5km 6小時左右。第二天凌晨3點開始攻頂,2.7公里至(4095.2m) 花了3.5小時。

9. 行程安排

建議在上山的前一天就已經到神山腳下，從KK市區到神山還要約2小時的車程；若當天才從市區出發我自己是覺得蠻累人的。若這次的行程除了爬山還有安排其它行程，像是去海島、或是泛舟、什麼都好，我的建議是玩了這些行程才去爬山！因為爬完山後的隔天就會全身痠疼，建議還是在飯店好好休息，或是市區裡搭grab參觀一些景點就好了。10. 所以神山難爬嗎？我的體力OK嗎？我覺得不難但絕不簡單，若平時沒有運動或是沒有任何登山經驗，會是非常辛苦的。全程幾乎都是樓梯陡上，下山更是想死。第一天一路到山屋會經過7個pondok（休息站），我一直爬到罵人，因為每次覺得走了很久，結果才走了500m~~~~（累）大概到了海拔2800，第5個pondok才會覺得冷，山上的植物也才變得不一樣。

到了第二天登頂，基本上要到達8km的時候，才會看到peak，但看著天慢慢的變亮，但體力也快耗盡最終看到日出、爬到最高點真的很感動 :')

但下山才是真正的挑戰，全程都是下坡超級傷膝蓋，下山後我的腳痠疼一星期，前兩天更是無法走動 :3