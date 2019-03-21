【海外山旅】日本新穗高纜車一覽中部山岳 02 健行篇

2019-03-21 21:30 健行筆記 健行筆記鄭臣 Cheng



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這次安排行程時，住宿在新平湯溫泉附近，原本訂定的是去上高地，但是後來發現，今年濃飛巴士並沒有開雪地健行的行程巴士，而沒有其他交通工具的我只好作罷。後來決定將行程更改到搭乘新穗高纜車，在往上走西穗高岳到西穗山莊，以「能走多少就走多少」的方式進行，同路折返。讓我並沒有太大的壓力，沒有一定要攻頂，完全就是享受雪地健行中過程的樂趣，我認為爬山最有趣的，並不是到一個頂點看風景這樣而已，而是享受沿途。

從纜車車站離開，就是登山口了，眼前一片雪白！我們與其他登山者都在登山口前面配戴好冰爪，準備開始健行了！說到冰爪，就算只是在登山口附近走走，都頗需要配戴冰爪。許多人旅客想下去打雪仗，但沒有冰爪也打退堂鼓，因為真的是非常地滑，寸步難行。健行至西穗山莊，部分路段有一些陡上陡下外，整體而言路途算是平穩好走。簡易冰爪的爪子不長，但可以應付登山口附近簡單健行所需，如果要走上山莊，個人這次使用六爪的冰爪，還算勉強 OK （我的錯都是我把我的冰爪放在旅館...，所以立刻買了一個應急...），如果可以的話，使用十爪以上的冰爪會更加穩健些。

雪地的路線沿路都有插著紅旗的竹桿，不太容易迷路，而且路線因為非常多登山者行走，所以路跡明顯，同行夥伴原本很擔心這裡的健行狀況，事實上規劃比想像中完善許多。雪地健行時，腳會比平常來得沈重，走的速度也會降低，因為我們原路折返的行程沒有壓力，更可以看看路途的景色。

雪地景色雖然變化度不大，但附近山岳景緻壯麗，拿起相機隨便紀錄，都好像是戶外品牌官網照片一樣哈哈哈哈哈哈哈哈，當天氣溫乾燥，藍天藍白雲白，真的是怎麼拍起來都非常好看。

除了沿路有插旗外，也有紅色、橘色、白色等等明顯的告示，讓大家登山時不會迷路。我們因為纜車時間至4點15分，在即將抵達山莊時，決定回頭，留給自己一個遺憾，下次背上三天的縱走裝備，來一路走上去登頂吧！

下山前，我們沿著其他山者的足跡，來到一個視野極佳的位置，拍下了這個角度的超美麗山岳照片，目前還作為自己的手機桌步呢！約莫下午三點多回到登山口，許多單攻來回的人也在收拾裝備準備下山。

登山口的纜車車站內，有著暖爐，給剛下山的登山者取暖，途中也遇到旅客因為有些微的失溫，導致身體不適，大家在上山進行雪地活動前，一定要注意各種保暖的裝備及身體的狀況，白色山岳雖然美麗，但氣溫可是非常低的喔，請一定要注重安全！決定前往西穗高岳登山前，幾件事要先確定好，雪季登山畢竟還是比起一般登山有所難度，對自己體力、裝備運用都需要更審慎的判斷！延伸閱讀：【海外山旅】日本新穗高纜車一覽中部山岳 01 交通篇 ： https://reurl.cc/p3brZ-鄭臣 chengfb : 不務鄭業 cheng goes out /https://www.facebook.com/chenggoesout/ig : chenggoesout /https://www.instagram.com/chenggoesout/

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