尼泊爾ABC健行Day 2 - 兩座山頭的考驗
嗨！我是李瑞克！第二天，如果不算前一天偷吃步坐校車到Ghandruk，今天應該算是正式開始健行的第一天，之後就再也沒有便車可以拯救我了，全程必須靠自己。看著原本的登山計畫，目前大概是落後半天的距離。氣象預報顯示，到達基地營的當天，天氣會從原本的大晴天變成降雪，心想在體力允許的狀況下，能夠多走一點算一點，最好能提前一天抵達基地營。『但是現在還落後半天啊...』實際情況是能夠走到原本的預定地Sinuwa就謝天謝地了。但是抱怨也沒用，吃完早餐還是要背上20公斤的大背包，一步一步的往前方邁進。幸好沿途有安納普娜主峰和魚尾峰相伴，走累了就停下來拍拍照，但無論怎麼拍，相機內的小框框始終呈現不出現場十分之一的壯麗偉大。即便她們只是遠遠地站在那兒。魚尾峰（又稱馬查普查雷峰，Machapuchare在尼泊爾語是魚尾的意思），峰頂兩片雪白色的魚尾高高舉起，就像一隻白色巨鯨正準備潛入綠映森森的樹海。6993公尺的高度目前還沒有人登頂，倒不是因為攀登難度，而是她被尼泊爾人視為當地的聖山，是不容侵犯的。曾有登山隊在距離不到一百公尺的地方放棄登頂，就為了守護當地信仰的聖地。敬佩這支登山隊的精神，可以想像他們花了多大的心力才抵達了峰頂，卻在最後一步選擇放棄，就為了展現對當地信仰的尊重。『比起成功，也許放棄需要更大的勇氣。』雖然我的目標並不是攀登魚尾峰，只是單純的走到基地營而已，但這第二天的行程已經讓人實在吃不消。離開Ghandruk，會遇到下切溪谷的之字形陡下，走起來雖然輕鬆，但不免擔心著這些等一下都是要還的。果然，過了溪谷以後，就開始毫不留情的陡上。平常上階梯應該是很簡單的事，但是背著重裝就完全不一樣了。兩支登山杖插著，用手臂的力量把自己”扛”上階梯，成為踏出每一步的必經過程。就在快要上到山頭的時候，我的雙腿抽筋了！先是左腿，然後右腿，讓我不得不停下來吃一點想翔公主幫我準備的愛心堅果，重新伸展，然後坐在路邊落魄的擔心能不能完成接下來的路程。『今天的路怎麼會才走不到一半就抽筋了咧...』『早知道就把裝備袋留在山下了...』『唉～應該要帶鹽錠上山的...』太多的自怨自艾在腦中萌生，但解答只有一個：背上那個20公斤背包，給我繼續走下去！儘管抽筋後的每一小步都走得戰戰兢兢，擔心邁開的角度太大會造成二度傷害，但幸好之後的路途平坦，給我的雙腿很長的休息時間，直到抵達了Choromong，站在山頂上看著又一段下切到溪谷的陡下階梯，我猶豫了很久，關於今天要不要再走下去這件事，但腳步還是誠實的繼續走著，不知不覺也就走到了溪谷，用自拍桿跟我的MR包合照一張。『不錯嘛，沒想到還笑得出來。』我對自己說。結果最後一段陡上比我想像中的容易許多，雖然走得很慢，但也是在天黑之前走到了最一開始的預定地Sinuwa，不但趕上了原本的登山計畫，還認識了同樣來自台灣的新朋友，一個IG有八千多人追蹤的出發女孩，林索妮。但是之後的幾天，必須面對全新的挑戰。走向雪地….原文高清大圖連結：https://leesvmw.blogspot.com/2019/03/abcday-2.html—行程資訊日期：2019.02.04路線：Ghandruk->Komrong->Chomrong->Sinuwa耗時：9小時，16km住宿：Hill Top Lodge (Sinuwa)--照片紀錄▲從Ghandruk到Koromong的路上，一隻黑色藏犬亦步亦趨地跟著我，原本以為牠只是出於好奇跟著我走一小段路，沒想到整個上午牠都陪在我身邊，如果我落後了，牠竟然還會回頭等我，就這樣，牠成了我這趟旅程的第一個旅伴。後來發現ABC這條路上的藏犬都有這種守護天性。親人、不怕冷、體力好，許多登山客身旁都有牠們跟著，親密到讓人以為是朝夕相處的寵物。我想牠們或許是山爸爸派來山林間守護我們的守護天使也說不定。▲在Ghandruk吃早餐，搭配絕美的安納普娜主峰。 ▲可愛的白色魚尾峰。▲山爸爸腳下的村莊。▲第一段陡上，抽筋前。▲ 山爸爸腳下的孩子們-Chomrong。▲魚尾峰配驢子。▲第二段陡下，看到心先涼一半-Chomorong。▲Chomorong的登山Check point。▲登山客都要在這個小房間檢查入山證、環保證。▲第二段陡上前，沒想到還笑得出來。▲第二段陡上開始。 ▲夕陽下的火紅色魚尾峰。▲順理抵達原本預定點-Sinuwa。--GPS紀錄：--延伸閱讀：尼泊爾健行Day 1 - 安納普娜的見面禮-----李瑞克的-浪．山．素-----部落格： https://leesvmw.blogspot.com臉書專頁： https://www.facebook.com/lees.vmw照片故事在Instagram： https://www.instagram.com/lees.vmw
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