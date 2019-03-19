【海外山旅】日本新穗高纜車一覽中部山岳－交通篇
在冬天前往岐阜，許多人是為了要去看看一片雪白山景，我也一樣，這次選擇了從高山進入，入住在新平湯溫泉地區，就是為了前後幾日能夠滑雪、健行、溫泉一次享受到。 自 11月～4月，日本多處高山處於封山的時間，而封山並非禁止登山，而是觀光巴士等大眾運輸工具停開，如果是自組隊、商業團隊，依然可以選擇適合的路線，進行雪地登山。我們位於二月底三月，新平湯溫泉雖含有厚厚的雪層，但部分馬路等等已經融化的差不多，比較不會有突然大雪之類的狀況，算是一個非常好進行雪地戶外活動的季節。圖為新平湯地區三月的路面雪況，已經融化非常多了，平均溫度落在-3度～5度間。從新平湯溫泉前往新穗高纜，唯一大眾運輸的方式就是搭乘該市區巴士「濃飛巴士」，約莫兩個小時一班，時間非常準，所以只要準時抵達就有巴士，可以查詢官網或是車站都有時刻表，官網還有繁體中文的版本，非常貼心。https://www.nouhibus.co.jp/route_bus/shinhotaka-line-zh/圖為最底站，新穗高纜站。新穗高纜的終點，就是西穗高口站，也是西穗高岳的登山口。在纜車上，可以一覽日本中部的壯闊山群，如果不爬山，也能到海拔兩千多的登山口前打雪仗！當天我們搭乘約莫九點多的公車，到新穗高纜約十點多，遊客不少，爬山的人也蠻多的，無論是單攻來回或是要住山莊、野營，都各自備好雪地健行的裝備，如果不幸真的有遺漏，西穗高口站也有小型山店，販售 mont -bell 的基本裝備，以及吃喝的食材。 圖為要上去登山的日本登山人。 小型山店，提供忘記帶的健忘鬼（例如我）能夠補給！纜車分成兩段式，第一段會到鍋平高原站，是個適合親子遊樂的停留點，如果是要前往上面登山，就不需要在這站停留，直接去排第二段的纜車，約半小一班，如果乘客太多，會加開纜車班次。溫度比起山腳下的奧飛驒地區來的冷上許多，氣溫來到 -6 度。（這還只是第一段纜車的溫度）纜車外的壯闊景色，美到傻眼。 運氣很好的搭到一班纜車上面沒有很多人，可以飽覽四個方位不同的景色。這纜車來回要 2900 日幣，但非常值得一搭，視野非常開闊，在三月已有部分轉綠的山景，也讓整個景象非常有層次，纜車就像是空拍機視角般迷人。來到西穗高口站，海拔已經到了 2,156 m 了！上到了這裡，多半遊客都是在觀景台、餐廳內，看著美麗的西穗高岳雪景，但我們當然要往上走囉！今天這篇就先到這裡，下次再來聊聊健行的過程。另外，除了事前準備登山計畫書外，也可以於登山口直接寫一張投入！配備好你的冬天雪具，上山囉！-鄭臣 chengfb : 不務鄭業 cheng goes out / https://www.facebook.com/chenggoesout/ig : chenggoesout / https://www.instagram.com/chenggoesout/前戶外部落客，現職為影像設計，做一些插畫、動畫、影片剪片、攝影，頗喜歡爬山露營和旅遊。之後會在新的粉絲專頁繼續分享登山相關的體驗跟裝備講解，還請大家多多來聊天！
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