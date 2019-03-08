哈巴雪山x初級雪訓

2019-03-08 21:30 健行筆記 三條魚Fish Tri



分享 facebook

又到雪訓的季節。”雪訓”這個專由詞是屬於台灣登山界特有的文化。對於其他國家而言，冰與雪，就如同雨和陽光，是屬於山的一部分。因此你不會看到有”雪地訓練”這個名詞，更不會有”雪訓證明”這張獎狀(或該稱為證照?)。我們所認知的這些雪訓的必備課程，其實本就屬於登山訓練(Mountaineering training)中的基礎。進入山區的登山者最基礎的能力之一，本來就須具備應對自然環境的認知與能力。不過，之於對冰雪環境較陌生的台灣登山者而言，特別著重這樣一個針對冰雪地環境的課程還是有其必要。在有教練的引導和經驗傳承之下，體驗固態水的百變與刁鑽。了解不同型態的冰與雪、穿著冰爪或沒冰爪的步伐練習、器材使用，以及風險較大的地形如何通過與自保、團隊的合作等，除了冰雪特色外，課程中團隊合作與確保等理論概念亦可套用在不同的地形環境，也可以稱為進階的登山訓練。 由於台灣近幾年的雪況都不太穩定，愷穹戶外運動工作室在前年與去年分別組織過”日本赤岳”與”雲南哈巴雪山”雪訓，而我兩場都有參與，但因偏好哈巴多樣的冰雪變化而選擇在今年-2019年主打哈巴雪山雪訓。哈巴雪山(5396m)，位在中國雲南省中甸縣，與著名景點”玉龍雪山”隔著金沙江遙遙相望。而那傳說中猛虎一躍過江的”虎跳峽”，正是在這兩雪山凝視之間。 2019/02/13這一天我們約在迪慶集合，這在海拔三千二的小小城鎮又被稱為”香格里拉”。實際上”香格里拉”這一詞原是一個虛構的地名，因”消失的地平線”一書而起，代表的是一個東方神秘氣息烏托邦。 2001年，雲南中甸在眾多地區競爭之下，贏得了中國政府同意冠上此名。但從此”香格里拉”也失去了讓人感到浪漫與飄渺的遐想空間。選擇在此集合，其實是有一點小心機的理由。雪訓課程的進行，完全在海拔4100公尺之上，是需要考量海拔適應的高度。而關於高海拔的適應：在較高海拔的地方活動後，再回到較低海拔的地方休息-”爬高睡低”。會比在同一個海拔久待來的有效率。因此在海拔接近三千二的香格里拉集合後，當天住宿下降到海拔兩千六百公尺的哈巴村，在這看似平常的交通日中，已偷偷帶入海拔適應的過程。雖然說四千一這個數字並沒有高出台灣百岳平均海拔太多，但擔心隊員平時工作繁忙，少了去百岳健行的時間，在海拔適應上較有疑慮。為了減低風險做此行程的小安排。其實我早就前一天就抵達，一個人在古城裡晃悠，沒有同伴也沒有時間壓力，去綁了個長久以來一直想嘗試的”方便登山”髮型。雖然又冷又孤單，因為綁頭髮綁太晚，走路回旅館的路上邊走邊冷到發抖，但終於有機會換這樣的髮型登山~讓我心情還是很好! 光以次數來說，我到香格里拉應該也算多吧~加上這一趟，共來了雲南七次，若單純說”經過”，也經過香格里拉七次了，但若以獨立行程計算是第五次到這裡。只可惜每次停留時間不長，都只有去過附近比較短時間的行程，而最著名的普達厝國家公園，則是一直沒機會見識。另一位教練小蘇與所有隊員抵達，我們在古城附近做最後的採買補給，吃過午飯後，好友老羅來接我們搭車前往哈巴村。 途中經過白地村，這裡最著名的景點是白水台。因泉水含極高的碳酸氫鈣，長年累月以來隨著水流而碳酸鹽沉澱在台地上，好似層層梯田，雪白如碧、水澈若藍，也被稱為“仙人遺田”，面積約3平方公里，是中國最大的華泉台地。 今日的行程主要是採買與交通，隊員們有足夠的時間觀光一下，拍好拍滿。再帶著滿足的心情前往哈巴村。車子一彎進熟悉的平房，原本空曠的水泥空地多了一扇氣派的大門，上頭還貼著囍字。原來是老羅的大兒子-小羅，一個月前剛迎娶了媳婦，院子裡還飄有婚禮時佈置的紅色剪紙，喜氣洋洋。 晚餐還是老樣子，大嫂拼命端菜進來，已經多到十樣菜了還頻頻問我們夠不夠吃。有一種”媽媽覺得你餓”的溫暖。飯後歇息了一會兒，但今天正式開始課程呢，雖然在行前就已經說明過各種技術裝備，以及在挑選或購買上的注意事項。但我們仍請學員們把裝備全掏出來重新檢視一遍。 因為這一次的學員有3/4曾經上過其他雪訓課程，基礎繩結一複習就大概記起了七八成，在技術裝備的準備上也不用太操心。除了一雙租來的冰爪因為所有齒都太鈍，被我們替換掉。其他裝備問題反而都不是出在技術器材之上。三季用的帳棚少了雪裙，雖然說大本營不一定降雪，但是這就跟不一定下雨也必須帶雨衣是一樣的概念，裝備的準備需要考量到當地環境可能的變化。羽絨等級fill porw 650、填充只有五百多克的睡袋，雖然說長度較短，但是舒適溫度寫-5度，還是讓我懷疑真的能達到嗎?建議山友們在挑選睡袋的時候，還是注意各個睡袋數值，並在實際使用下真實的感覺，去推斷自己適合的睡袋等級。畢竟睡袋上標示的溫度無法針對每一個個體感受，只能當個參考。還有一個印象深刻的小問題，出在鞋子。行前有建議，雖然我們沒有要攀冰，並不需要使用到攀冰必備的硬底靴，但也需要使用底比較硬的登山鞋。而一般初學者健行喜歡選擇的，柔軟，包覆性好，輕巧的健行鞋，大多因為底太軟，不太適合搭配冰爪使用。 (我自己的裝備整理照片)但是學員表示去年參加雪訓時，也就是使用這一雙鞋，因此覺得這一雙鞋就可以應付。她用她的經驗說明此決定，而這個經驗理論，正是我因此印象深刻的小原因。雖稱不上資深，但我也已經帶過不少次數與種類的訓練。我相信上一場雪訓的教練必定也會有一樣的建議，但對學員而言，在課程中往往最相信的是經驗。環境與實際體驗能給予的警告和教育，必定比教練苦口婆心的勸導來得更震撼也更印象深刻。但也正是為什麼需要有合適的環境去做訓練的原因，當環境條件不足，要達到令學生理解的效果，說破嘴也難懂，不能說學生錯，也不能說教練失職。因此我並沒有阻止她上山，只有說明了鞋底軟的缺點(冰爪易脫出)，並且告知鞋子太薄，保暖度不夠。並在心裡默默記著，必須要時刻注意她的狀況，一有不合適就撤退，避免腳趾凍傷。而這一次訓練後，相信她對能穿冰爪的鞋子硬度要求，也有所體驗。 2019/02/14出國爬山，總是有那麼些休閒的心態，又是即將前往隊員們從未到達的海拔，於是所有的重裝上馬，咱們一行人都揹起輕裝備包，輕鬆寫意的前往大本營。當然有人說，訓練應該要包含體能，重裝都背不上去了，還訓練什麼？小妹我的觀念倒是比較慵懶些…我認為體能訓練是在平常累積，而不是這一朝一夕。這一趟難得空出假期出來訓練，那就把體能保留著，專心上課吧(我絕對不會承認這是偷懶的藉口~~)。一般來參加雪訓的學員，體能都不會太差。這一次也不例外。若扣除吃飯時間，海拔1400m上升的路程，五小時就抵達大本營了。 (午餐時間~)出發這一天，竟然是我們行程中天氣最好的一天，是個完美天氣的登頂日。但可惜咱緣分不足，最好的天氣才只是旅途的開始，而隔天就會開始起風…雖說前幾天才下過大雪，但是大本營已融到看不見殘雪，只剩下一旁依然結冰的湖泊提醒著冬意。 (大本營前100公尺)我們把帳篷搭好，提醒學員外帳拉撐。有人不願意拉，因為”在他的經驗裡”這樣就足夠了。並非危害生命安全的事情，我們也就不強制要求，還是只能等學員親自體驗。後來這位學員的帳篷一直反潮，而其他所有人的帳篷，都依舊乾爽，就連我的帳篷為了躲避風沙，關閉起所有的透氣窗，也可以乾爽一整晚。我們在茶餘飯後，檢討起這件事情。而最後強風吹得他的帳篷快被毀壞了，他才半夜起來乖乖把外帳拉好。 (學員的帳篷之王~)2019/02/15前晚一夜狂風，縱使我們的帳篷內外帳都用營釘深深扎牢，晚間還是會感到帳篷快被吹翻的錯覺。早上望向哈巴方向，雪白山頭上頂著的是萬里藍天，豔陽高掛，稀疏的雲卻飛快的移動。早餐結束後，我們繞向哈巴西北向的山坡進行訓練。最基礎了當然是不穿冰爪與穿上冰爪後的雪地步伐，在鬆雪上不用冰爪，大家都很隨意，一到了冰上就戰戰兢兢。 一整面光滑的冰波，就連穿上冰爪後，大家都小心翼翼。軟硬底的鞋子，這時候就出現明顯差異。先不論健行冰爪或是攻擊型冰爪，底比較硬的鞋子比較容易踢冰，踩在冰面上也可以全爪著地，但底太軟的鞋子，為了綁緊冰爪，會讓冰爪有一個弧度，不但無法讓全爪接觸冰面，踢冰時也容易脫出。“碰”!因為冰爪被踢的倒縮進去，學員滑倒在冰坡上，幸好這個坡不是太陡，我輕輕頂住就停下來了。但是要站起來卻不容易，因為一翻身，身體就會繼續下滑。這是一個很好的學習機會，我們教大家如何在冰上從新站立起來，但也同時提醒，冰與雪不同，一但在陡峭的冰坡上滑墜，絕對不是那麼容易停下來的事情。 (我不是偷吃冰，人家是跌倒啦) 時間過得很快，原本想讓學員實際執行一次繩隊的先鋒與收繩，但卻發現在基礎的確保與繩結方面，還需再練習，於是改成讓學員學習使用上升器在固定繩索上前進合轉換垂降，以及不用下降器的繩索下坡。隨著時間，雲漸漸上升，天氣漸涼，也到了該回程的時間。 回到營地後，還能先小盹一會兒，才到開飯時間。一位學員突然關心起今日登頂的隊伍：「你覺得他們成功登頂了嗎?」。「怎麼可能!」我回想今早山頂那令人心驚的風速，理所當然地回道。「這麼好的天氣，也無法登頂唷?」，這句話讓我愣了一下，以我和小蘇的經驗，會直覺地認為今天的天氣之於登頂行程，光是風速這件事，就該列為非常差的天氣。但學員們卻被晴朗的天氣蒙蔽，畢竟以台灣的天氣好壞標準，就是下不下雨罷了，我才意識到這件事情也是必要傳達的重要經驗。 「在高海拔的攀登裡，下不下雪不代表天氣一定差(這種海拔不會下雨了)，但是風速如果太大，絕對算是很差的天氣。風速大是最危險的事情，危險大過於單純大雪，當然如果風大雪也大，那就不用說了…這樣的風速，他們最多抵達四千九的海拔。」後來得知，他們在海拔大約四千七的地方下撤。今日是我們行程中，風速最大值，而後幾天逐漸減弱。但陣風還是會把沙塵從各種縫隙中吹入帳篷，不得已只好把所有紗窗都拉上避沙，幸好因為環境乾燥，帳篷仍無一絲返潮。 2019/02/16風一日比一日緩，雲確一天比一天厚，幸好還有半邊的藍天。早上我們花了些時間特訓確保動作，和最基礎的繩子收理，畢竟在教技術的時候，常常忽略了最基本的練習。 接著我們前往比昨日更遠也更陡峭的山坡，這一次要體驗的是硬雪和滑落制動。在硬雪上的行徑，更考驗雪的步伐，冰斧變成大家緊握著的依靠。如果不小心滑落…..那剛好就是練習滑落制動的機會呢！這面硬雪坡真是太完美的訓練場地了，看著雪白的畫布被冰斧一橫一畫刻上隊員划落制動的痕跡，那每一筆都是隊員驚恐拼命求停的痕跡，這作品應該命名為”求生”。事實上如果沒制動住，也不過是划到坡度漸緩的溪溝上停下來罷了，但下滑的速度感，還是讓人腎上腺素暴增。 歡樂的時光總是過得特別快，個人與繩隊的行徑和滑落制動都練習完畢，時間也差不多回程。我們回到燒著火、溫暖卻煙霧瀰漫的廚房，回顧繩結的用處與再次複習。這幾天，每天都一再複習大家的基礎繩結，看到某學員終於完成的繩結，眼淚都快掉下來了。我們也邊商討著隔天的計畫，因為氣象看起來，風速雖減，但從隔日早上開始，將會有八公分的驚人雪量。學員表示願意一試登頂，但不強求。 2019/02/17睡前，尚還沒有即將降雪的感覺。時間一過午夜，跨到了17號。凌晨一點開始聽到帳篷被雪撞擊的聲音，聲音大到把我微微吵醒，這預報也太準了吧，我翻個身埋頭繼續睡。凌晨三點，被鬧鐘叫醒，還是賴了一陣子才不甘願的爬起來，世界一片寧靜。我們完全被雪蓋住了…。我把羽絨褲穿雪褲裡，最內層還有一件刷毛內搭褲。羽絨衣和刷毛包在狗鐵絲防風外套裡，硬是把自己裹了許多層才鑽出帳篷。其實降雪時天氣一般不會太冷，融雪時才冷。但我實在很怕天候不佳的情況下緩慢行徑，光是想到登頂的路上可能會有的塞車，和隨海拔增加的強風…還是先把自己包緊點比較心安。努力的拍打帳篷把雪抖掉，我鑽出帳篷呼喚大家集合，我們必須在四點左右出發。因為人還在帳篷中，都會意識的拍打帳篷避免降雪太多壓垮，這時候都還見得到各個帳棚屹立在雪中。 除了一位隊員身體不適，繼續賴床之外，其餘隊員匆匆早飯後，就頂著雪朝哈巴前進。才過個轉彎，我們就遇到的同樣今天登頂的大隊人馬，人數少說一打。果不其然，從一開始就塞車，積雪又不方便繞路超車，我心裡暗自慶幸穿的夠保暖。塞了一陣子，前面隊伍一直走走停停，我們終於找到機會超車。但是超車也代表著需要開路，我們的當地嚮導稍微走偏了一點，大家半身陷入雪與杜鵑叢裡，轉回正路不過三、四公尺的距離，我聽見隊員們氣喘吁吁的聲音。 一段Z字行上坡後，我們到了哈巴途中緩坡大岩壁的地方。這面石壁在沒雪的時候，廣闊平緩，根本不會有塞車問題。但是現在光滑的石壁上鋪滿了雪…可以想見有多滑溜了。可能有人會問，為什麼不穿冰爪呢?很多人都當冰爪在冰雪地中是萬能的，但現在這困境偏偏全是鬆雪不是冰，而尚不夠厚的鬆雪覆蓋之下就是光滑石壁，事實是當穿冰爪採上岩石，也不過只能在岩石面刮出一條條傷痕罷了，並且伴隨令人想到就顫抖的聲音，傷岩壁也傷冰爪，還是作罷的好。因為大家行徑速度緩慢，睡意湧上，我開始唱歌提振精神。老實說這樣的速度無法讓我身體熱起來，幸好穿的多還不會太冷，這樣的行徑速率是不能登頂的，已如次之慢，我卻依然感受到有幾個隊員的速度開始下降。我不認為這是他們體能上的問題，我觀察他們走路的步伐，因為對雪的掌握還不夠熟悉，每一步伐中，緊張、滑倒、穩定重心，其實一丁一點都在消耗體能。再加上海拔開始超越他們人生中的最高點，喘一點總是難免。「腳趾很痛是正常嗎?」學員問。「正常，但是你必須一直動腳趾和手指，隨時隨地、每一步，都不停用力的動。」我告訴他。 雖然這種天氣不可能登頂，再這樣風速不大的安全狀況下，我仍然希望他們多做嘗試，理想的目標，是抵達海拔4900m左右。可惜在海拔4550，就有隊員提出撤退，因為天氣太寒冷。當然隊員的自身感受是最重要的，再三確定撤退意願後，小蘇帶剩下的隊員繼續前進，而我們撤退。剛剛才走過的路，不過一個轉身，怎麼感覺這雪又厚了許多…上山的路走了好久，感覺好漫長，下山確一個多小時就到了。我回到營地一驚，留在營地的那一位隊員帳篷被雪壓得扁扁的，我趕緊過去喊人，心想他該不會還在帳棚裡睡昏了吧。幸好他早就離開帳篷去廚房，而帳篷被壓扁就僅僅是他離開這兩個小時間發生的事情，多可怕的雪量阿。我回到我的帳篷，確覺得旁邊少像少了些什麼。原來是另一個隊員的”帳篷之王”已經被埋到不見了，只看見明顯被壓斷的營柱立起…我們也不過才離開營地四個半小時左右，離開前每頂帳棚都是拍過雪、整理過的。怎麼才幾個小時，就全部被掩埋，我自己的帳篷也就像個小雪包，完全看不到顏色。如果有相機擺著縮時攝影，那一定是很有趣的畫面。 (只剩下一點的帳棚之王) (跟我同款帳篷的學員帳篷)這一場大雪下到海拔僅有2600m的哈巴村，掩埋住所有路徑，連回程下山的路都不好找。只有在馬隊經過後，路徑才被開出。 (下山路程~可以看見雪甚至降到山下村莊) ("雪"過天晴的彩虹)回到哈巴村，窩在暖爐旁，這裡的溫暖讓人遺忘山上的嚴寒，果然每一場登山，下山後都總像夢一場。我很感謝天候給我們適度的體驗，太過平靜的天氣，達不到真正的訓練效果。同一座山，卻難同時再有那一次的人、天候與場景，永遠都無法重來同樣的回憶，卻也每一次都會有新的故事。期待明年，會有什麼樣的體驗呢? (被邀請去村莊裡面納西族的傳統婚宴) (麗江老街一景)2020哈巴雪山x初級雪訓

開放報名2020/02/28~03/04活動小手冊-請點此活動報名表-請點此