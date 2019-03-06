【尼泊爾 藍塘-4】 登頂 (最終回)

登頂，從來不是晨晨登山隊的必要選項，親子健行，“過程永遠比登頂更為重要”。爬到峰頂通常沒有這麼吸引小孩子，因為他們在乎的是能否在旅程中得到樂趣或滿足。而成人，滿足於登頂的成就感、滿足於登高望遠的喜悅、滿足於在比其他人花更短時時間內完成登頂任務、滿足於收集山頭的數量…人人都有屬於自己的登頂想望，但當父母帶著孩子走進山裡，登頂就不再是我們唯一的期待，在旅程中一起親近大自然並享受不受干擾的親子時光，才是親子健行能得到最珍貴的禮物。今天的目標今天是「慢隊」登頂Kyangjin Ri (4400m) 的日子，稍厚的雲層與雪白的大地連成一片。晨媽的身體稍有好轉，決定來參與4000俱樂部成員(超過玉山主峰的高度) ，而身體及心理狀況好的不得了的晨晨，當然是要登頂囉！晨媽在前方跟著團隊走，而晨晨、晨爸、筱琦姐姐及Pemba Sherpa隨之在後。晨晨維持昨日的步伐，在跑跳中還能朝著靶(爸)丟雪球，連續兩天的雪地洗禮，似乎已經能掌握一些要領。不同的是，今是將要陡上走上山頂，而山徑經昨日快隊的隊友們踩踏過，大多已結成冰，走在冰面上有如腳底抹油，稍不注意就會打滑摔倒。在冷刺的風中沿著之字型的山徑朝山稜線走去，氂牛在厚雪中印出一孔一孔有約如拳頭直徑大小的腳印，站立在陡峭山坡上的牠們，靜靜著咀嚼著從雪堆中翻找出的枯黃植披，一派悠閒的樣子與忙著攻頂的人們有強烈對比。轉頭會發現下方的Kyangjin已是色彩繽紛的小樂高，而身旁6、7千公尺的高峰，看起來親近許多，好似我們隨時可以輕鬆的拜訪她們。後方傳來雪球砸在雪地上聲音與晨晨的歡笑聲，而上面前鋒部隊已成為藍綠黃紅的點點，勉強還能認得出晨媽，背著紅色背包套的藍色外套…，不是說只走到海拔4000公尺嗎？手裡拿著“大雪球(塊)”…「我想下山了。」晨晨玩累了。抱著她坐在腿上：「山頂就在那呀！再走一下就到了。」「不要，我想下去了。」成天在臺灣山上跑跳的她很清楚看得到的山頭，不見得那麼容易走到。加上登頂的最後時限也接近了。「好吧！那我們下山囉！」這次行程最高點止步於海拔4120m，沒想到晨爸可以這麼輕易的放下登頂的慾望，能來到這兒機會難得呀！只要稍加點力就能追上前方隊伍，筱琦也說可以帶晨晨下山…。但，或許撤退對我們家已是家常便飯的事，也或許能看到這樣的美麗風景已覺足夠，我們因著孩子開始追逐山頭，也為著孩子時時放棄山頭，登頂，從來不是我們揮之不去的心魔。所以，我們開始一路滑著、玩著下山。海拔4120m說好只走到海拔4000公尺的晨媽，站在比臺灣還高的土地上時，心中並沒有特別感動，只是在考慮：該和4000俱樂部一起下山，還是等跟晨爸晨晨會合後再一起走。這時婉雯姐鼓勵說：如果還可以就繼續往上走，真走不動了再說。是呀！人一生中有多少這樣自我挑戰的機會？如果不走，怎麼知道自己能走多遠？愈往上行，空氣愈稀薄，每走幾步，就要停下來休息、吸氣，雖然山頂似乎就在眼前，但卻似乎怎麼都到不了。這時小謀老師正帶前峰隊伍下山，並宣佈最後登頂時間為10：45，掏出手錶，「哎呀！10：20。有可能登頂嗎？」就算心裡知道必須加快腳步，身體卻似乎已經達到極限：雙腳無力，喘到說不出話。「要放棄了嗎？」內心正掙扎著。「你想登頂嗎？」指導員傳晟的聲音如天使降臨般傳來。沒想太多便點了頭，一把接過晨媽的背包往山頂走去，這是他唯一可以幫晨媽做的，要登頂，只能靠自己走上去。感謝夥伴的鼓勵和傳盛的協助，趕在最後一刻，晨媽順利登頂Kyangjin Ri (4400m)，勁秀、美玉姐、婉雯姐已經抵達山頂一陣子，看到晨媽出現時也很驚喜，大家一起在山頂看風景、合照。登頂，還是讓人興奮的。但比起這個，看著天空中翱翔的雄鷹與圍繞著我們的眾山嶺，心情更是開闊與感動，也許多年後今天登頂的興奮會被其他山岳的登頂喜悅掩蓋，但此時的感動，相信會隨著我們下山，陪著我們在人生的道路上面對不同的風景。晨媽登頂照 Kyangjin Ri 4400m
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