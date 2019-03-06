【尼泊爾 藍塘-4】 登頂 (最終回)

2019-03-06 07:30 健行筆記 晨晨登山隊



【尼泊爾 藍塘-4】 登頂 (最終回)

帶孩子登頂有這麼重要嗎？

登頂，從來不是晨晨 登山 隊的必要選項，親子健行，“過程永遠比登頂更為重要”。爬到峰頂通常沒有這麼吸引小孩子，因為他們在乎的是能否在旅程中得到樂趣或滿足。而成人，滿足於登頂的成就感、滿足於登高望遠的喜悅、滿足於在比其他人花更短時時間內完成登頂任務、滿足於收集山頭的數量…人人都有屬於自己的登頂想望，但當父母帶著孩子走進山裡，登頂就不再是我們唯一的期待，在旅程中一起親近大自然並享受不受干擾的親子時光，才是親子健行能得到最珍貴的禮物。今天的目標今天是「慢隊」登頂Kyangjin Ri (4400m) 的日子，稍厚的雲層與雪白的大地連成一片。晨媽的身體稍有好轉，決定來參與4000俱樂部成員(超過 玉山 主峰的高度) ，而身體及心理狀況好的不得了的晨晨，當然是要登頂囉！晨媽在前方跟著團隊走，而晨晨、晨爸、筱琦姐姐及Pemba Sherpa隨之在後。晨晨維持昨日的步伐，在跑跳中還能朝著靶(爸)丟雪球，連續兩天的雪地洗禮，似乎已經能掌握一些要領。不同的是，今是將要陡上走上山頂，而山徑經昨日快隊的隊友們踩踏過，大多已結成冰，走在冰面上有如腳底抹油，稍不注意就會打滑摔倒。在冷刺的風中沿著之字型的山徑朝山稜線走去，氂牛在厚雪中印出一孔一孔有約如拳頭直徑大小的腳印，站立在陡峭山坡上的牠們，靜靜著咀嚼著從雪堆中翻找出的枯黃植披，一派悠閒的樣子與忙著攻頂的人們有強烈對比。轉頭會發現下方的Kyangjin已是色彩繽紛的小樂高，而身旁6、7千公尺的高峰，看起來親近許多，好似我們隨時可以輕鬆的拜訪她們。後方傳來雪球砸在雪地上聲音與晨晨的歡笑聲，而上面前鋒部隊已成為藍綠黃紅的點點，勉強還能認得出晨媽，背著紅色背包套的藍色外套…，不是說只走到海拔4000公尺嗎？手裡拿著“大雪球(塊)”…「我想下山了。」晨晨玩累了。抱著她坐在腿上：「山頂就在那呀！再走一下就到了。」「不要，我想下去了。」成天在臺灣山上跑跳的她很清楚看得到的山頭，不見得那麼容易走到。加上登頂的最後時限也接近了。「好吧！那我們下山囉！」這次行程最高點止步於海拔4120m，沒想到晨爸可以這麼輕易的放下登頂的慾望，能來到這兒機會難得呀！只要稍加點力就能追上前方隊伍，筱琦也說可以帶晨晨下山…。但，或許撤退對我們家已是家常便飯的事，也或許能看到這樣的美麗風景已覺足夠，我們因著孩子開始追逐山頭，也為著孩子時時放棄山頭，登頂，從來不是我們揮之不去的心魔。所以，我們開始一路滑著、玩著下山。海拔4120m說好只走到海拔4000公尺的晨媽，站在比臺灣還高的土地上時，心中並沒有特別感動，只是在考慮：該和4000俱樂部一起下山，還是等跟晨爸晨晨會合後再一起走。這時婉雯姐鼓勵說：如果還可以就繼續往上走，真走不動了再說。是呀！人一生中有多少這樣自我挑戰的機會？如果不走，怎麼知道自己能走多遠？愈往上行，空氣愈稀薄，每走幾步，就要停下來休息、吸氣，雖然山頂似乎就在眼前，但卻似乎怎麼都到不了。這時小謀老師正帶前峰隊伍下山，並宣佈最後登頂時間為10：45，掏出手錶，「哎呀！10：20。有可能登頂嗎？」就算心裡知道必須加快腳步，身體卻似乎已經達到極限：雙腳無力，喘到說不出話。「要放棄了嗎？」內心正掙扎著。「你想登頂嗎？」指導員傳晟的聲音如天使降臨般傳來。沒想太多便點了頭，一把接過晨媽的背包往山頂走去，這是他唯一可以幫晨媽做的，要登頂，只能靠自己走上去。感謝夥伴的鼓勵和傳盛的協助，趕在最後一刻，晨媽順利登頂Kyangjin Ri (4400m)，勁秀、美玉姐、婉雯姐已經抵達山頂一陣子，看到晨媽出現時也很驚喜，大家一起在山頂看風景、合照。登頂，還是讓人興奮的。但比起這個，看著天空中翱翔的雄鷹與圍繞著我們的眾山嶺，心情更是開闊與感動，也許多年後今天登頂的興奮會被其他山岳的登頂喜悅掩蓋，但此時的感動，相信會隨著我們下山，陪著我們在人生的道路上面對不同的風景。晨媽登頂照 Kyangjin Ri 4400m

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夥伴

登頂只是過程

我們家出門爬山鮮少找人陪同，一直以來都是晨晨登山隊走自己的路。主要原因是，晨晨走路速度太慢了，陪著孩子慢慢走遠比依自己步調辛苦許多。很難得有這樣的機會，一整隊人陪著我們一家：火爐前陪著晨晨畫畫，帶著她一起玩雪、堆城堡，邊走邊唱著兒歌，跟隨猴子在雪地上留的腳印，遠眺對面崖壁上成群的小熊，低聲觀察在樹叢間覓食的鹿，陪著她一起興奮歡笑，給予安慰鼓勵。因為你們在山屋裡帶起無數的歡笑，讓這趟旅程變的豐富、活潑；在燒著木材的嗶啵聲中談著自己過去及未來，讓我們在冰冷的雪國中充滿溫暖；在病痛中，給予幫助、扶持及鼓勵，讓每個人都有走下去的動力。下山的日子來到，因即將重新擁抱文明而興奮，卻也因為即將與大伙兒分離而惆悵，不自覺放慢腳步，捨不得Masala tea，放不下這片美麗的土地與溫暖的嚮導，離不開山上的彼此依賴。夥伴們，衷心感謝你們的陪伴。伙伴們嚮導們人生像是爬合歡西峰，無數的山頭等著我們上上下下，當我心裡只有最終的那座合歡西峰，那真的是在爬一座鳥山。當我們暫時放下那登頂的渴望，停下來喘口氣的時候，會發現這山稜線有如龍脊般壯觀，山嵐畫過山脊時如紗輕撫臉龐，大片如草原般翠綠箭竹讓人想在上面翻滾。你的頂峰是在什麼時候呢？事實上，我們永遠無法預測將在什麼時候登頂下一座山頭，也無法得知當下是否就是最巔峰的一刻，登頂只是人生的一個過程，專注當下、珍惜夥伴、享受旅程，人生有無數的山頂等著我們。在洗去8天的塵土油脂後，同時洗去過往的塵埃，願我們都能在這趟旅程中遇到嶄新的自己。(完)… 也待續。