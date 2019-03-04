【尼泊爾 藍塘-3】雪國
【尼泊爾藍塘-3】雪國「那飄下來的是…雪！」天空中飄下的片片雪花，碰到手就化了，是這樣浪漫又帶點小小的傷感。前往Thyangsyap(3140m)的路上，來到午睡時間的晨晨又沒電了，一下要休息一下肚子疼的，讓我們一行人也跟著走走停停，疲憊不已。初雪就在此時突然落下，像陣雨，不到5分鐘就停了，卻也讓身為臺灣人的我們興奮了一個下午，再度打起精神前進，行程第二天就遇到降雪，真幸運，此時這樣想著…。 「晨晨快醒來，外面白茫茫的，全都是雪！」度過寒冷的一夜，早晨迎接我們的，是一個嶄新的雪白世界。聽承樺說，這場雪從凌晨3點開始下，短短幾小時，雪深已超過腳踝，小傢伙迫不及待衝出去玩雪，夥伴也忙著在雪中拍美照：雪人、城堡、丟雪球…，歡笑聲伴著偶爾從藍色屋頂滑下厚雪的悶哼聲，大家帶著愉快的心情出發。嚮導說從Thyangsyap(3140m)到Langtang(3330m)的路程很好走，但，晨晨登山隊第一次的雪地健行並不輕鬆：新降的雪很鬆軟，一踩，就深陷其中，晨晨將短短的腿踩進雪堆再拔出前行，比起前兩天，明顯更為辛苦，加上路徑上上下下，冷風和不停打在臉上的冰雪，可讓她累壞了。遠方看似山嵐的大片白色雲霧從我們後方漸漸靠攏，像在催促我們加快腳步，當那雲霧如野獸開始吞噬著我們時，才發現這是新的一波風雪！風雪中，為了讓小傢伙提起精神，晨媽費盡心思講著故事，小看打在臉上冷風和雪花的威力，忽略喉嚨的疼痛，就這樣講著，直到平安抵達Langtang，才發現，嗓子啞了、咳嗽頻率高了，人也不太對勁了。雪不停的下，小謀老師和嚮導們討論著隔天前往Kyangjin(3830m)並在下午登頂Kyangjin Ri(4400m)的可能性。並將A、B兩隊重新分成「快隊」、「慢隊」和「馬隊」，若是成行，快隊與馬隊抵達Kyangjin後直接攻頂Kyangjin Ri；慢隊慢慢走到山屋即可，好好睡一覺，早上其他人爬Tsergo Ri(4984m)時再去Kyangjin Ri。夥伴們有的因身體出現不適症狀，有的為保留體力攻頂Kyangjin Ri，選擇騎馬；我們保持晨晨登山隊自己的步調，繼續當慢隊基本成員。明天能否成行要到早上才能確認，有在臺灣等待宣布颱風假的感覺。當天深夜，晨媽發燒了，在3330m高的異國，第一次有這麼不舒服的感覺：全身痠痛，連下床都很困難，身體好像不是自己的，想留下休息與繼續旅程的靈魂交戰了一晚，心情低落至谷底。早上借溫度計一量，38.5度！難道這次的旅程要在Langtang止步了嗎？還好，此行同隊夥伴中，有醫師志平大哥，趕緊向他求救，志平大哥診斷為喉嚨凍傷而感染，把身上帶著的抗生素、還有流鼻水等症狀藥都給了我們，晨媽吃了藥，勉強打起精神出發。行程進入第四天，雪比昨天更厚了，沿途風景壯麗，圍繞在身旁的雪白山頭，動輒達到6、7千公尺海拔的高度；艷陽高照，陽光灑在積雪上，反射出點點晶光，很美。離開Langtang小鎮快隊，早早就出發了，祝福他們登頂順利；馬隊，在我們行進中，從後頭超越我們，日頭正好，看著他們伴著美景離去，突然覺得：騎馬也是一個新奇的體驗呀！只可惜晨晨不願意。慢隊成員中查查姐姐和晨媽身體不適，無法陪著晨晨走走停停，除了偶爾的同行，大部分時候，只能依自己的步調艱難前進。晨晨登山隊很少分開行動，晨媽有點放不下，但身體狀況實在不佳，還好還有晨爸帶著晨晨，加上晨晨對玩雪的興致還大，除了整個人躺在雪地上扮起雪天使，一路上還和嚮導Jaya大哥忙著丟雪球，兩個人在語言不通的情況下，竟能邊走邊玩，腳步超快讓人意外，只苦了不斷被砸到的晨爸。一路隨著發亮的金頂佛塔，我們於下午2:00到達Kyangjin(3830m)。前往山屋安頓的路上，先是瞧見正在往Kyangjin Ri山頂前進的長長隊伍，再環顧四週，忍不住驚艷：在這深山裡，竟有一個這麼美麗的村落：顏色鮮麗的建築物、雪白的大地再配上藍色天空，構成只有在明信片才看得到的美麗畫面。夜幕低垂，在爐火前聽著今日前往Kyangjin Ri的夥伴訴說著過程：因不想摸黑下山沒登頂但要再次挑戰的勇氣、登頂時的感動淚水、因積雪不時”滑一跤”的情況…，我們仔細聽著，細細品嘗每一句話，腦袋想像著當時的畫面，也想著明日自己在山上可能遇到的狀況。但我們明日有機會登頂嗎？晚飯過後，晨媽還是處於38.3度的發燒狀態，雖然想著能超過4000m，踩在比臺灣還高的土地就好，但若沒退燒，也只能在山屋喝Masala Tea了。若上帝願意讓我們上去看看風景再去吧！這樣想著，心，也平靜了下來。(下一篇：登頂)
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