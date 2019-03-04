【尼泊爾藍塘-1】 融入

2019-03-04 19:55 健行筆記 晨晨登山隊



尼泊爾，遙遠又神祕的國度。從未想到會這麼快踏上這塊土地。只曾經想過，若有這麼一天在這個國家，走在傳說中的山徑，是多麽讓人興奮。如今，走的當下，面對尼泊爾雄偉壯闊的山景、眼前不停紛飛的雪花、腳下新降的鬆雪，心中卻只是多了些奇妙的感覺，沒有太多的激動，比想像中的自己，淡定許多。對於尼泊爾的初聞，是來自Jon Krakauer所撰之「巔峰」一書，此書為戶外雜誌記者在親身經歷1996年的聖母峰山難後，重新呈現事件過程的一本書。其他如「眾神的山嶺」及「K2」…等書，讓我們對於尼泊爾的山岳與雪巴民族稍有了解。因著小謀老師的開團，讓晨晨登山隊的健行範圍拓展至海外，第一次的海外健行，原本計劃在離臺灣不遠的日本山徑，因緣際會，讓我們降落在加德滿都機場，走在喜馬拉雅藍塘(Langtang Terkking)的山徑上。 分享 facebook 抵達加德滿都時，已是深夜，緩慢的入關作業、狹小而動線混亂的機場，昏暗的街道，是疲累的我們對尼泊爾的第一印象，接下來的日子將在山中度過，首都如何，就先不多想。短暫停電是加德滿都的常態。在我們前往山區前，也許是加德滿都想讓我們對她留下更多印象，早餐吃到一半，就停了幾次電，在我們還沒弄清怎麼回事時，小謀老師在昏暗的餐廳神來一曲“生日快樂歌”，讓大家莞爾一笑，儼然已是完全融入這個國度。 從加德滿都搭中巴前往Syabrubesi的路上，這一天，除了讓人不斷撞到腦袋的顛簸路面外，就是悠閒的步調了。雖然塵土飛揚，但陽光正好，一路上盡是街上漫遊的、餐館後方席地玩著紙牌的或成群坐在街邊的人們。中途偶遇抗議人群，成群大貨車整齊排在路邊，像美術館畫展一般展示著車身華麗塗裝。司機大哥們下車喝茶的、聊天的，自在非常，被擔誤的我們反而顯得焦躁。在“勤奮”臺灣人眼中，這些人算是無所事事？不事生產？浪費時間？換個想法，無所事事是否也是享受生活的方式呢？是誰說，工作就是要把時間填得滿滿的？放鬆一下就是不夠努力？停頓一年的休息就該有罪惡感？ 當飛機降落加德滿都Tribhuvan International Airport，晨晨登山隊即將開始13天的旅程，且讓我們暫時放下臺灣的一切，將自己完全融入這個陌生的國度、壯麗的山景、迥異的文化中，讓心得到釋放，也重新得到力量。(下篇：冒險)

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