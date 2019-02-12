海外健行！去香港「大嶼鳳凰山」看日出

如果你厭倦了壅擠吵雜的香港街道，那你應該來香港的山上走走。

香港是個彈丸之地，由於人口稠密（700萬左右），比大台北地區加桃園的人口還多，所以高樓遍佈，動則20樓以上，但是郊山步道，可以說是相當易達，適合安排半日或是一日來踏青，聽過的步道有飛鵝山、大東山等等。

本次，趁著到香港轉機，安排了香港五日遊，其中兩天到昂坪與大澳漁村。

要看鳳凰山日出勢必要到昂坪附近住宿，而昂坪大佛附近剛好有「ＹＨＡ昂坪青年旅舍」，就成了我們登頂鳳凰山前的前哨站。

鳳凰山海拔934米，為香港第二高峰，第一高峰為大帽山，不過山頂因政府劃為禁區，一般民眾無法入內，所以鳳凰山就成了香港可以登頂的最高點。由於大嶼山這邊算是海島，冬天東北季風吹拂，迎風面風異常的大，需要做好保暖措施。另外，山頂沒有氣象站，只能參考昂坪的溫度，山頂應該有比昂坪少個3度到5度，但是山頂上有避風小屋，可以容納5至8人。

大概的行程：

D1:東涌頂好採買（公車23）➔昂坪市集➔ＹＨＡ昂坪青年旅舍（宿）

D2:青年旅舍➔鳳凰山➔昂坪公車站（大佛）➔大澳

從東涌往昂坪可以搭乘纜車或公車，公車比較省錢所以我們選擇搭公車，在上車前買好今晚及隔日的早餐。

ＹＨＡ昂坪青年旅舍，入住需要預約，我們請香港有證的朋友預定，但check in時，旅舍管理員說要有青年證才可以入住，所以噴了150HKD申請一年的青年證，兩人帳篷300HKD，但遇到兩人帳篷已經被預訂光，管理員直接幫我們升級蒙古大帳篷，晚上睡起來超級空虛的............

旅舍有廚房可以自己帶食材來烹煮，有電磁爐、鍋碗瓢盆、鹽巴、醬油等，設備算很齊全，營地也有ＢＢＱ的爐子，可以烤肉，也有很多木柴（很想生火），但管理員說那是擺設，不能升火............焚火台的設備應該也不行.........

▲下午時分抵達東涌轉搭23號公車往昂坪

▲旅舍管理員當我們升級蒙古大帳篷.......好大......

▲後面就是鳳凰山

▲四點出發，五點半到達山頂等待日出

▲山上風很大，感謝前輩在上面蓋了一座避風小屋

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▲鳳凰山日出，平日也有香港人一同登頂

▲香港郊山view都是這麼美

▲下山途中會經過「心經簡林」

▲順道參觀大嶼山大佛

▲路上還有牛兒，小心牛大便

結語：一開始去香港，朋友聽到我要去5天時，都覺得相當不可思議，後來第四天真的開始覺得後悔了，因為如果沒有安排郊山行程，大概就只玩個三天吧！香港沒人情味、物價又貴，同樣的價錢我想我有更好的選擇，但如果5天都給我安排踏青行程，我想我是會雙手贊成的！因為腳會很癢。

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