聖母峰基地營EBC健行紀錄 (上) 紅色聖母峰

2019-02-05 21:00 健行筆記 Wilhelm Chang



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地球除了南北兩極外，喜馬拉雅山區也因為其極端且嚴苛的環境，而有第三極之稱。這裡有14座超過八千公尺的高山，包含世界最高峰喜馬拉雅山（Everest)。要一睹聖母峰的風采，一般人最佳的選擇就是聖母峰基地營(Everest Base Camp, 簡稱EBC)健行。而此路線上最美的景色，就是夕陽映照之下，猶如寶石閃耀的紅色聖母峰，這也是我此行的兩大拍攝目標之一。

-有世界最危險機場之稱的盧卡拉機場。要拍到這個景色必須先由加德滿都飛往盧卡拉Lukla，展開為期至少一週的健行。盧卡拉是一個海拔2860公尺的小村莊。許多人說加德滿都飛往盧卡拉的航程極為可怕，除了因為飛機小、容易顛簸外，更因為盧卡拉的機場跑道只有460公尺長，是一般小型機場的一半不到，更只有國際機場的十分之一。且跑道盡頭就是山壁，如果降落過程中有任何狀況，是沒有任何重飛的可能。我飛往盧卡拉與降落的過程是相對順暢，除小飛機的機壁較薄，暴露感比較強烈一點外，並不覺得特別危險。抵達盧卡拉後，隨即展開的就是為期十六天的徒步健行，海拔高度也將陸續突破三千、四千與五千公尺。也因此我將主線分成大約兩個階段：海拔三千- 四千公尺與海拔四千至五千公尺以上。【海拔三千至四千公尺 Lukla (2860m)-Dingboche (4410m)】這個階段耗時約五天，前兩日是由盧卡拉爬升至EBC路線上的最大城鎮南崎巴札(Namche Bazaar)。路徑前段沿途經過許多精心維護的山屋，加上路邊綻放的野花，若非路上常見的藏式經幡和佛塔，其實還頗有歐洲高山小鎮的感覺。路徑後段過了著名的雙吊橋後，就是一路上坡直到抵達南崎巴札。此時海拔約三千四百公尺，氧氣較少，因此並不輕鬆，但這也是路上首次可以看到聖母峰的地方。

-EBC上常見的畫面：藏傳佛教的佛塔、刻有祈禱文的石塔與背著驚人負重的挑夫。

-經幡、轉經輪與祈禱文石塔。

-轉經輪。南崎巴札十分熱鬧，無論EBC的哪條路線幾乎都會途經此處。這裡有許多店舖，甚至還有愛爾蘭酒吧。若裝備、藥品沒有帶齊，可在此補足。由於海拔已經來到3440m，也是觀察是否有高山症反應的地方。多數人會多停一日做高度適應，我也利用此日去著名的Hotel Everest View (3880m)，一邊喝咖啡，一邊飽覽包含聖母峰、洛子峰等群山。

-EBC上最大城 -南崎巴札 Namche Bazaar。

-後方則是路上時常伴隨健行者的Ama Dablam山 (6812m)離開南崎巴札後兩日，便抵達Dingbuche。這裡因為海拔已來到4410公尺，含氧量是平地的六成，是觀察身體是否有高山反應的指標地點。不少人就從這裡下徹，甚至被直昇機後送回盧卡拉。我沒有任何高山反應，但也多停留一日做高度適應，沿著往島峰的路走了一段，雖然地勢平緩，但胸腔明顯感覺心臟強力得跳動。

-在EBC上常有直升機呼嘯而過。除了載送人員外，也是運送大型貨物的途徑之一。

-抵達Dingbuche後才有終於走進這些巨峰之間的感覺。【海拔四千至五千公尺以上 Dingboche (4410m) 至 聖母峰基地營 (5380m)】這個階段耗時兩日，地勢雖不像上階段起伏，但也因為氧氣越來越少，遇到爬升時不一定比較輕鬆。基地營前的最後村莊是Gorak Shep，在山屋卸下非必要物品後就可輕裝前往基地營。離開Gorak Shep後便是走在冰河的邊緣上，繼續健行一個半小時、爬升約160公尺，才會抵達基地營。接近基地營時，就可以看到坤布冰瀑與冰河，並近距離欣賞世界第四高峰洛子峰等巨山。這裡山勢雄壯、形勢險峻，猶如地球的肌肉展示區。 -往基地營前最後村莊Gorak Shep必經的巨石坡。11月算是旺季的尾聲，但路上依舊熙來攘往。

-旺季時除了人們要在狹窄的小徑上相互禮讓外，也得閃避運貨的牛隊通行，若不慎被撞到是相當危險的。我曾被背著瓦斯桶的氂牛撞到，雖然閃過大部分的衝擊力，但即使只是擦撞也是相當痛的。

-從Gorak Shep前往基地營。時間約1.5-2小時，爬升約160公尺。基地營雖然是攻頂聖母峰的起點，但其實無法看見聖母峰的峰頂。因此Gorak Shep旁、標高5643公尺的『丘陵』Kala Pathar，普遍被認為是欣賞聖母峰山容的絕佳地點。許多健行團會安排一天去基地營，隔天再登頂Kala Pathar看聖母峰日出。但因為我去的季節太陽並不是從聖母峰正後方升起，加上聖母峰高度高，等太陽高度高過聖母峰時，已經過了golden hour，同時也是不好拍攝的大逆光，因此選擇黃昏時上去看被夕陽染紅的山頭的列峰。體力仍有餘裕的人可以選擇當天完成聖母峰基地營和Kala Pathar。該日總計我己經走了六小時，自知無法再爬三小時、陡上500公尺，因此選擇隔日再攻。如果時間比較有限的人，可以抵達Gorak Shep時先登Kala Pathar，隔天早上再去基地營。

-前景人群聚集處即是聖母峰基地營，後方則是坤布冰河與冰瀑。由此而上還需經過數個營地，才有機會攻頂聖母峰。

-我在基地營留影。地上有許多藏傳佛教經幡與健行客帶來的布條與相片。登頂Kala Pathar的過程幾乎是一路陡上，越接近山頂，海拔高度對我體能造成的影響就愈發明顯，幾乎每走十分鐘就得停下來喘息。此時我注意到冰河谷開始湧進雲霧，聖母峰對面的山頭上的雲似乎也沒有移動的跡象，開始有些憂慮日落的光線會被這些雲層阻擋。等我過了5500公尺後，照在聖母峰上的光線已經開始轉黃進入Golden Hour。此時我距離山頂還有150公尺的高度，若是繼續攻頂，應該有機會在光線結束前抵達山頭。雖然山頂是俯看冰河的好地點，但此時冰河已被霧氣覆蓋，所以我便決定在此處找一個最好的地點拍攝。停下來之後，我第一件事是把所有保暖衣物穿上避免體熱流失，才開始架設腳架和相機。隨著太陽逐漸下沉、光線逐漸轉紅，我也終於拍到如寶石般閃耀的紅色聖母峰。

-紅色聖母峰。攝於Kala Pathar。只有世界最高峰才能留住世界最後一道光。此行的兩大寶石我已經收下了紅寶石，接下來就是往西去拿綠寶石了。 (待續)原文出處更多我的旅行紀錄請參考 臉書專頁更多旅行照片請參考 Instagram

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