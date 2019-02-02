南島冰河健行 在「福克斯」行走世界遺產級的冰河上

2019-02-02 21:00 聯合新聞網 背包客棧



【作者:shiungchi】

冰河健行(GlacierHiking)是這次南島露營車自駕旅行目的之一，只是在兩個冰河點FranzJosefGlacier及FoxGlacier之間抉擇，最後綜合意見及行程安排選擇福克斯冰河(FoxGlacier)。

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一早從南島西岸的格雷茅斯(Greymouth)出發，約兩個半小時的車程會抵達福克斯，抵達的時候天氣不是很好，到Fox Glacier Guiding櫃檯報到時，櫃檯小姐說早上的行程都已經取消，下午若天氣好轉就會出團。櫃檯小姐還說如果願意等，可以改下午的團，如果不等，他們公司會全額退費。

聽到這個，心裡不免失望，好像被宣判與冰河無緣見面一樣，但想說既然來了而且也沒有其他行程，就決定等下去。其實當天也是很多死忠、不放棄的遊客一起祈禱天氣轉晴。

一直到下午，一開始也不是很明朗，直到櫃檯小姐說，天氣稍微好轉，消息回報可以上去，雖然現場沒有人尖叫，但我想大家心裡都是非常雀躍的！

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出發前，FoxGlacierGuiding集中遊客解說注意事項，分配長襪、長靴及外套，再派車把大家送到直升機停機坪，唱名遊客名字跟國籍，幫大家分組，再由不同的領隊帶領上直升機。

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直升機大概10分鐘內會抵達冰河，接著領隊會發冰爪，告訴大家怎麼綁在鞋子上，方便待會在冰上行走。如果實在是聽不懂領隊的講什麼，領隊也會幫忙綁的。

領隊除了帶隊解說冰河的故事外，他還要觀察地形，時不時地要用他手上的鐵鑿鏟冰，確保前方的道路無虞，後面的隊伍才能再繼續往前。

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領隊說這條冰河源頭的山不斷下雪，雪會推擠冰河，冰河每天都以40公分左右的速度移動，因為冬季雪下得比較多且氣溫低，所以冰河會更長更壯觀。但也因為全球暖化的關係，冰河每年都在縮減，或許在不久的將來就看不到了。

而冰河表面上的坑坑洞洞不是人刻意鑿出來的，是因為冰河上下層流動速度不一樣，流動時造成推擠所形成的。

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在冰河上，領隊會帶著遊客到處走，也會示範用手舀一口冰河水來喝，來證明冰河上的水是純淨無汙染。還會帶遊客穿越冰河上各種地形及洞穴，基本上會是3個小時的健走行程，但依天氣而定。

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一開始走得時候，不覺得冷，反而出太陽走路流汗還有點熱，但起風下雨後溫度又驟降。難得的晴天沒有維持太久，瞬間烏雲密布，吹風下雨，領隊只好帶大家走回停機坪，等待直升機來接下山。

聽說FoxGlacier這的地方一年約有200多天都在下雨，所以基本上能夠上山，運氣都算很好的！

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不管如何，能親眼見到世界遺產級的冰河，走在一塊緩慢流動的大冰塊上面感覺蠻奧妙的，希望這等美景不要太快消失！

旅遊小tips：

1.紐西蘭旅行一定要參考Bookme網站，很多行程(包含冰河)都有折扣。

2.福克斯冰河的TOP10HolidayPark是五星營地，設備高級齊全，如果自駕旅行推薦參考。

3.福克斯冰河小鎮沒有什麼大超市，餐廳也沒有幾家，如果露營自駕，建議在其他城鎮備齊食材。

4.福克斯冰河小鎮附近有個不錯的景點馬松森湖(LakeMatheson)，可以欣賞庫克山與塔斯曼山(Mt.Tasman)景...

原文出處：福克斯冰河健行

延伸閱讀：南馬都爾遺跡

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