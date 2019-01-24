跟著莫名去旅行：蘭嶼生態攝影之旅

2019-01-24 09:00 健行筆記 莫名



你/妳印象中的蘭嶼，是否還停留在飛魚季、拼板舟與東清灣這些傳統的旅遊景點呢？你/妳是不是已經開始對這種「大家都一樣」的旅行方式感到厭倦了呢？如果是，那麼恭喜你找對地方了，接下來就由莫名帶著大家，看看蘭嶼較少被一般遊客熟悉的那一面吧。

蘭嶼

一個生態愛好者必須朝聖的地方

是的，如果你愛好旅行，那麼蘭嶼絕對已經在你的夢想清單內。而如果你同時也喜歡自然生態與攝影，那麼你更非來蘭嶼不可。為什麼？因為這座島上有著許多生物，是臺灣甚至世界其他地方都看不到的。「如果你來蘭嶼，只是看了日出、拼板舟與浮潛，那就真的太對不起這座生態豐富的島嶼了。」

怎麼去？

到蘭嶼基本上可以透過兩種方式：飛機與船。

飛機是較為迅速的交通方式，由台東起飛後半小時就能抵達蘭嶼；船則可以從富岡或後壁湖搭乘，約兩個半小時能到蘭嶼。需要注意的是飛機比較容易受到天氣影響，風太大或是天候不佳，都有可能延遲或停飛。而搭船則是可能有暈船的問題（浪大的時候真的有點像坐海盜船呢）而如果你想拍飛魚的話，乘船就是唯一選擇啦～

什麼時候去？

蘭嶼旅遊是有時間限制的。由於冬天浪大，交通船一週只有兩天有開，飛機也時常停飛，所以冬季並不是蘭嶼的旅遊旺季。如果你是專程來領略自然生態的，建議在5~9月來蘭嶼，此時蘭嶼特殊的物種大部分都在活動期，但要留意颱風的資訊，以免困在島上無所適從喔。

島上交通與食宿

莫名出去旅行通常是一個人，食宿也是以簡便為原則，因此並無法提供豪華的行程。

以下提供我的背包客走法：

島上交通：機車是必須的。且一天租車約在500元左右，其實不便宜。另一種選擇是從富岡或後壁湖將機車運到蘭嶼，運費約莫是300~400元。如果你在蘭嶼停留的天數較長，這是相對上較省錢的方式。

食宿：由於我幾乎都在外面趴趴走，所以選擇的是背包客棧，一天大約500~700不等。食物的部分也是較隨性，常常是午餐跟晚餐一起解決的（但拍完日出後通常剛好能吃早餐），要注意的是島上食物都比本島貴上不少，這些在網路上有很多介紹，在此就不贅述了。

事前功課：你想看什麼？

這是規劃蘭嶼生態行最重要的一環：了解你想看的生物。如果你是新手，對島上的生態沒有什麼概念，可以參考下面的簡介：

蝴蝶類：珠光鳳蝶

象鼻蟲：大圓斑球背象鼻蟲、小圓斑球背象鼻蟲、條紋球背象鼻蟲、斷紋球背象鼻蟲、白點球背象鼻蟲。

其他昆蟲：蘭嶼大葉螽蟴、筒胸竹節蟲、擬硬象天牛、蘭嶼姬兜、縱條天牛、粉彩吉丁蟲、藍彩吉丁蟲。

鳥類：巴丹綠繡眼、蘭嶼角鴞、紫綬帶

其他：椰子蟹、光澤蝸牛、海蛇、八重山蠍、雅美麟趾虎、蘭嶼守宮、梭德氏草蜥

珠光鳳蝶：在東清一帶較有機會看見，飛行時就像一隻鳥掠過天空一般，想拍到停下來的可能要往樹林裡碰碰運氣囉。過去這種漂亮的大型蝴蝶在蘭嶼很多，但是因為濫採以及棲地、食草的減少，數量已經銳減，是很需要保育的對象。

大圓斑球背象鼻蟲球背象鼻蟲大概是所有昆蟲愛好者來蘭嶼的主要原因，蘭嶼的6種象鼻蟲中有5種是球背象鼻蟲，以常見程度而言應該是小圓斑>大圓斑>條紋>斷紋>白點。而最近一次蘭嶼行我找到了5/6，剩下的大魔王白點球背象鼻蟲就留給以後的旅程吧。

小圓斑球背象鼻蟲大概是所有球背象鼻蟲中數量最多的，只要找對食草並不難見到。由於球背象鼻蟲的翅鞘癒合，並不具備飛行能力，所以一般只會出現在食草附近。想找到球背象鼻蟲嗎？先拿起植物圖鑑吧。

條紋球背象鼻蟲算是比較要花時間的種類。找球背象鼻蟲的秘訣就是找對食草，本種也不例外。

斷紋球背象鼻蟲這趟行程五天下來只看到三隻，個人覺得並不是很好找的種類。一樣可以在環島時留意一下食草。

蘭嶼姬兜

當你晚上唱著「半夜睡不著覺，把心情哼成歌」的時候，不妨也看看週遭的路燈下，搞不好就能發現趨光的個體喔。但也別因為牠長得帥就帶回家了，如果不是學術性質的採集，將牠放入昆蟲箱之前真的要三思。

蘭嶼筒胸竹節蟲體型頗大，由於我遇到的時候位置過高，就隨手照一張當紀念了。後來因緣際會下也見到了筒胸竹節蟲的蟲卵，真的很難將碩大的身軀與精緻的蟲卵聯想在一起呀。茄苳是筒胸竹節蟲的食草，大家經過高大的茄苳時可以仔細觀察。

蘭嶼大葉螽蟴數量不少的螽斯，體型大但隱身術也是一等一的好，要找到牠也是要花點時間囉。而不同時期的大葉螽斯體色、外型上也有所不同。

粉彩吉丁蟲數量也不甚多，見到可以好好欣賞一下身上的色澤。

藍彩吉丁蟲說到這隻藍彩吉丁蟲也是有趣，那個下午我正在紅頭步道拍鳥，結果就聽到一個物體撞擊聲，這隻迷糊蟲就撞在我面前的姑婆芋上了。真的是踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫。

蘭嶼角鴞這大概是連對生態不熟的人都有所耳聞的蘭嶼特色了。由於沒有拍鳥用的長鏡頭，所以這回蘭嶼角鴞只能馬馬虎虎紀錄一下啦～紅頭步道附近常常能聽到牠們的叫聲，這也是「嘟嘟霧」名字的由來。

椰子蟹過馬路時不小心遇到的，趕緊將牠移到路旁。找椰子蟹似乎沒什麼祕訣，有人說棋盤腳下有機會找到，但通常遇到的都是正在過馬路的個體，找個運氣好的隊友好像容易一些XD

光澤蝸牛也是蘭嶼相當指標性的生物。身上的色澤真的很容易讓人入迷。數量不少，在下過雨的夜晚不妨照照附近的葉子，或許就能發現牠喔～

海蛇夜晚的蘭嶼潮間帶生態豐富，做好準備後真的相當建議走訪一下。蘭嶼大概是臺灣最容易見到海蛇的地方之一，千萬別錯過這個機會呀。

八重山蠍小巧可愛的蠍子（是的，臺灣有蠍子喔～恆春半島也有牠的蹤跡）。在樹林中的落葉、枯木下有機會與牠碰面。

雅美麟趾虎過眼棕線是牠的特色，但有些個體並不明顯。

梭德氏草蜥梭德氏草蜥的特徵就是那超～級～長～的尾巴，這種生物在臺灣本島並不好找，但在蘭嶼還算常見。常可見到牠趴在芒草上休息。好的，以上就是新手版的蘭嶼生態篇。

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最後還是有些注意事項想提醒大家：

生態攝影的初衷是生態，不是攝影。

在觀察野生動物的同時，也要注意是否過度干擾了牠們。

● 嚴禁誘拍。網路上許多翠鳥俯衝、藍鵲展翅、蜂鷹進食、帝雉逛街的畫面，都是靠著播鳥音、餵食等方式取得的。這些都是會干擾生態的行為，請大家別為了畫面干擾自然。

● 注意閃光燈的使用。特別要提醒大家不能正對著鳥類（如蘭嶼角梟）打閃光燈。

● 尊重當地傳統領域。畢竟我們是暫留蘭嶼，當地人士長期生活，請尊重傳統禁忌以及對方的善意提醒。

如果你是第一次來蘭嶼，真心建議要做好功課，不然會有望著寶窟無所適從的感覺。最後就放幾張一般遊客行程的照片給大家欣賞吧～

龍門港與小蘭嶼

開元港銀河

饅頭岩日落

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