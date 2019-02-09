挪威Åndalsnes健行之旅！ 展望360度峽灣山水 被美景深深吸引

【作者:yeszftz】

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旅行時間：Jun,29,2018

Andalsnes可能不是個耳熟能詳的挪威地名

拼字奇怪又不知道重音在哪裡

但小小的Andalsnes，其實是挪威這一帶峽灣旅遊的重要樞紐

附近有Alesund、Molde、Kristiansund、大西洋公路等景點

且這裡是黃金之路的端點，可前往蓋倫格峽灣

更是有名的景觀鐵路：勞馬鐵路(Raumabanen)的終點

我們的行程就是走這兩條美麗壯闊的路線進、出Andalsnes

以下是我們的行程地圖↓

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從極圈內的Bodo開始，先搭乘夜車到Trondheim

接著搭火車從Trondheim出發，經Dombas轉車抵達Andalsnes

再從Andalsnes搭景觀巴士走黃金之路抵達Geiranger

這樣的組合很多人走過，不過大多數都會從南往北

我們計畫從北往南是因為......

我們的旅行六月中開始，萬一由南往北玩的話，黃金之路巴士根本還沒開始啊！！

安排行程時一定要特別注意Goldenroute的巴士開始營運了沒

走這樣的路線，Andalsnes看起來不過是個中繼站

但我十分推薦在這裡留點時間，至少爬爬Rampestreken

山上的View，是我們二十幾天的挪威行中，最印象深刻的景色之一

這趟旅行我們大部分都使用MAPS.ME這個APP

在挪威旅行，這東西完全超越Googlemap

尤其是登山的時候，再小再不像trail的trail

都可以在MAPS.ME上找到這條路線以虛線表示，太太太太強大啦！！

如下圖↓

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紅色星星是我們的民宿"VillaAndalsnes"，是一間簡單卻非常齊全的民宿

火車站、民宿都離登山口非常非常的近

在Andalsnes，爬Rampestreken真的是件很簡單很基本的事情

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↑登山口有非常清楚的指標

雖然有超多箭頭，其實都指著一樣的路，只差在最後要走到哪裡當終點而已

只想走半小時的人可以選擇Nebba，一個山丘上的小看台

想挑戰一下的就走到Rampestreken，雖然要花點時間，但路不難走，且view非常值得

但這篇要特別寫的，是非常建議繼續走到Nesaksla！！！

至於Isfjorden和Romsdelseggen，都是翻山越嶺的行程

我們中途曾碰到從山的另一頭翻過來的人，說那裡非常非常漂亮

但單程至少四小時吧

對沒什麼體力(時間也不夠)的我來說，Nesaksla是我的極限了

第一段是超Easy緩坡道，推輪椅也能過

高度緩緩上升，沒過多久就能俯瞰Andalsnes小鎮了

從這裡可以清楚的看到我們的民宿呢(正中央的紅屋頂黑屋)

就知道民宿離登山口多近了！

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約半小時後就到了Nebba，原來有一座小屋在這裡，一旁則是展望台

其實爬到這裡就滿美了，真心沒時間的人可以到此一遊

但我們當然要爬好爬滿

離開了安逸的鐵地板，我們踏上了原始的樹根地

我們才剛經歷羅浮敦的健行特訓，對自己充滿信心

但出發前，這趟Rampestreken卻讓我非常緊張，

很多部落格都寫寫很累啊、路很難走啦，連挪威的官方旅遊資料都說不好爬...

原文出處：【挪威】Åndalsnes：Rampestreken/Nesaksla健行~ 擁抱360度的峽灣山水

延伸閱讀：【挪威 羅浮敦】遠眺人間仙境~ Offersøykammen健行

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