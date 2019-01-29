驚喜旅程 獨闖四川「四姑娘山二峰」5276m全紀錄

【作者:李瑞克的浪山素】

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看著頭燈照在地上的白色圓圈；聽著風聲肆虐、碎石坡上沈重的腳步聲、還有自己大口大口的喘氣聲，5000公尺的高山上，我的心變得澄澈乾淨，只剩下抬腳、喘氣、跟著劉三哥的腳步，其他什麼都不去想，也沒辦法想...

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嗨！我是李瑞克！

2017年的春節連假，我一個人飛到四川，挑戰第一次海外登山，四姑娘山二峰。因為我在旅行出發前不喜歡作太多功課，而且又是語言文化都跟我們相近的中國大陸，所以決定挑戰住宿、交通通通沒預訂，到當地再說，也讓這段旅程充滿驚喜。

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【行程安排】：

這個行程很緊湊，適合時間有限的山友們。

1/28-搭機前往四川成都（入住茶店子客運站附近套房）

1/29-從茶店子客運站搭車前往日隆鎮、長坪溝散步（入住日隆鎮民宿）

1/30-從民宿起登四姑娘山（入住山屋）

1/31-攻頂、下山（入住日隆鎮民宿）

2/01-搭車回到成都

【裝備檢整】：

出發前確認這趟行程的天氣都不錯，所以只帶了和冬季百岳裝備差不多的裝備，但多了SnowPeak簡易冰爪(最後也沒用到)和大型裝備袋。

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▲這次出發的所有裝備照，大推軍用傘袋是好物(最上面的裝備袋)

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【全紀錄】

-第一天(1/28)：抵達成都，慌亂中找住宿。

晚上九點多抵達成都雙流機場，輾轉來到預計下榻的茶店子轉運站已經是晚上十一點的事了。一出客運站我就傻了，原本在地圖上查好的民宿都是在大樓社區裡的住家，在沒有電話卡的情況下，不透過警衛是沒辦法聯繫老闆的，跟幾個社區的警衛周旋了一陣子，他們也不肯幫我聯繫。『好啊！不幫我聯繫我就直接跟你住一起！』帶著玉石俱焚的決心、背著十幾公斤的大包包，站在馬路邊盤算要如何開口才能住進警衛亭，突然有一家人大大小小提著菜從地鐵站走出來，開心的問我『嘿！你要住宿嗎？』終於，在最後一刻，我被這些天使們給拎回家了。

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▲第一天住的簡陋民宿，滿滿的煙味啊～

-第二天(1/29)：抵達四姑娘山，長坪溝散步。

前一晚民宿主人用手機幫我查了往小金縣日隆鎮的車票，發現春節期間的巴士不是沒開，就是票都賣完了，幾經確認後，我決定這天五點就衝到茶店子轉運站守著，尋找最後一絲出發的機會。凌晨六點，在售票口門前聽到售票員說『這是往小金縣的最後一張車票喔！』天啊！我真的是受到老天爺的眷顧啊！

『四姑娘山，確定成行！』

歷經四、五小時的車程，看著大山大河的風景，即便是一口氣上到海拔3160公尺的日隆鎮也不怎麼覺得累。剛下車、挑了一間看起來不錯的民宿、確認請嚮導過來碰面的時間，我就直接出發去長坪溝散步了。不知道是3000公尺以上的高山，還是等不及探索環境的心情，讓我節奏加速、效率變高，所有的事通通在一小時內搞定。

話說四姑娘山風景區有三個山谷，俗稱”溝”：雙橋溝、長坪溝、最後是登四姑娘山必經的海子溝。為什麼說長坪溝是”散步"呢？這個步道整修得很完善，全程是木棧道，沿途還很多可看的風景，很適合親子共遊，但是因為時間不夠，再加上這次的主力要放在隔天的四姑娘山二峰，所以就沒有走完長坪溝全長29km的步道，剩下的下次再來吧！...

原文出處：【四川】獨闖四姑娘山二峰，5276m全紀錄。

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