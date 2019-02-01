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日本百名山／蜜柑奇緣－四国剣山 修驗道之山

2019-02-01 14:55健行筆記 阿米

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一大清早天氣不錯，從中国往四国的方向前進。順暢的道路狀況，心情愉快，沒多久進入雄偉的「瀨戶大橋」！如此雄偉的橋，鐵公路兩用，連新幹線都可以奔馳而過。12.3公里長，由10座橋相接而成，跨越瀨戶內海，周圍景觀極度寬闊！進入四国，開始崎嶇國道438號。雖說是國道，越開越覺得慌，這個路怎麼窄成這樣⋯⋯有很多地方只有單線道，幾乎無法會車，一路沿著山壁行駛，旁邊就是深邃的峽谷。平常膽子很大的我，不由自主越開越慢，不趕莽撞！

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好不容易開到纜車站，纜車竟然進入冬期運休，11月底就停駛了。本來想要放棄，附近店家的老爺爺說：可以直接公路開始走到山頂。他看了看我腳上的帆布鞋，跟我保證可以用這雙鞋爬到山頂～～就索性試試看（實在懶得換鞋了）！

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劍山（1955m），日本四國德島，屬德島國定公園。自古以來是信仰之山，也被認為是「修驗道之山」。山徑整理的很好，寬敞又平緩。穿著帆布鞋走在樹林間、石頭上，感覺在做腳底按摩，舒服得很！陽光照射下輕鬆上行，全副武裝下山的日本山友，看到我的裝扮也頗驚訝⋯⋯（簡直就是觀光客吧！）。短短三小時就到剣山頂上，寬闊的展望在夕陽陪伴下感到很舒服！但3.5度的低溫夾雜著16m/s（相當於7級）的冷風還真令人受不了～～

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下山後，到老爺爺的店喝杯熱咖啡，他說今年太溫暖了，要不然這時間滿地都是白雪了呢！臨走前，老爺爺送了幾個蜜柑，要我們小心開車～～繼續繃緊神經開更窄小更難行的國道439號前進，到大步危峽谷，坐纜車、下峽谷的露天溫泉！劍山好行，但國道438-439開起來比台灣的中部橫貫公路難開好幾倍⋯⋯也是磨練技術的好時機！

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2018年12月5日12:55 劍山登山口出發13:55 西島纜車站14:30 劍山本宮14:50 劍山頂上15:20 回到西島䌫車站16:00 回到劍山登山口

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