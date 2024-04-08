寶林案 唐菖蒲伯克氏菌「來源恐成謎」

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衛福部疾管署昨公布寶林茶室食品中毒事件最新進度，累計卅四例通報，其中卅三人檢驗陽性，而唯一陰性個案則未吃過粿條、河粉，更一步確定了問題食材；再者，衛福部檢驗刀具、砧板、廚師手部檢體，結果均未能培養引起邦克列酸的唐菖蒲伯克氏菌。

衛福部次長王必勝說，「這一則以喜，一則以憂。」唐菖蒲伯克氏菌其實不好培養，喜的是唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型在台灣仍屬少見，但令人擔憂的是，這菌從何而來，這已不容考究，無從得知。

該食安事件造成兩人死亡，目前仍有四人在加護病房，台北市衛生局長陳彥元說，其中三人恢復意識，意識恢復，代表腦受損程度處於可接受範圍，腦部破壞程度較小，如此換肝才有意義，目前仍有一人仍陷深度昏迷中。

昨天卅四例通報全數完成檢驗，其中卅三人檢驗陽性，均食用粿條、河粉，唯一陰性個案則只吃了炒麵，王必勝指出，問題應該就是出在粿條。

寶林茶室中毒案日前公布越籍代班廚師手部檢出邦克列酸，連糞便採檢也驗出邦克列酸。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海建議，食藥署應針對糞便檢體進行「細菌培養」，確認廚師腸胃道是否「帶菌」，擔心唐菖蒲柏克氏菌恐已在台灣生根。

不過，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌則認為，唐菖蒲伯克氏菌過往只存在植物上，從未見過與人共生，帶原說法不合常理。較合理的解釋為廚師處理產生毒素的食材，毒素殘留在手部，但沒有清洗乾淨，因此攝入體內，但這個途徑吃下去的量不多，因此，血液驗不出來該毒素，即便糞便為陽性反應，僅能推估有暴露可能。