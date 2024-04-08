寶林食安風暴延燒 美濃粄條一條街 業績掉一半

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北市寶林茶室食品中毒案延燒至今，高雄美濃「粄條一條街」的美興街生意慘澹，清明連假門可羅雀。業者嘆業績掉一半，平日更剩2、3成，粿條與粄條製作方式及材料不同，政府未說清楚，消費者無法分辨，也讓店家無辜遭受嚴重損失。衛生局說，邦克列酸食物中毒案具體來源尚未釐清，現階段加強食材溯源、產製銷、通路及保存管理。

美光粄條店過去假日總吸引人潮大排長龍，此次連假卻冷冷清清。中午用餐時段，竟然只有3組客人用餐，還有員工玩著疊疊樂消磨時間。

美光第4代老闆娘直言，這段時間生意掉超過一半，過去假日粄條最少賣120台斤，現在一個中午勉強賣2、30台斤，「以前12點前就要進廚房，直到3、4點才能出來透透氣，吃口午餐。」有常客透露，以前買生粄條回家一口氣煮完，現在只敢先煮一碗試吃，沒事才全煮給家人吃。

另家林家粄條假日通常賣逾200台斤粄條，如今不到一半。第2代老闆娘邊切菜邊感嘆，食安事件後生意急轉直下，政府調查過於緩慢，也未對外澄清同為米食的粄條與粿條不同之處，店家深受其害，擔心再下去保不住員工生計。

高雄市衛生局表示，平日稽查工作依據食品良好衛生規範準則，要求餐飲業者落實相關標準，另針對團膳及機構、學校的供應商加強稽查。