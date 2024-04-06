寶林中毒案2重症 恢復意識

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寶林茶室中毒案昨再增一名通報案例，卅九歲女子上月十八日食用「招牌炒麵」後，出現腹瀉、惡心等症狀，至今累計通報卅四例；四名在加護病房與死神搏鬥的患者，其中二人已恢復意識、一人評估是否拔除葉克膜，情況逐步好轉，寶林茶室粿條供應商大粄城環境檢體昨出爐，唐菖蒲柏克氏菌皆為陰性，其餘檢體結果最快下周陸續出爐。

衛福部疾管署昨公布新通報案例，為一名卅九歲女子，三月十八日於寶林茶室食用招牌炒麵後，廿日開始出現腹瀉、惡心、全身倦怠症狀，就醫後腹瀉症狀已改善，因偶有胸悶，四月三日至國泰醫院急診就醫後返家休息。

疾管署副署長曾淑慧表示，「寶林信義專案」通報期限原為三月十九日至廿六到寶林茶室用餐，且在廿八日前出現症狀者，由於北市衛生局調查發現，三月十七日寶林茶室有新一批食材到貨，加上米酵菌酸（新譯邦克列酸）潛伏期最長約卅六小時，因此從昨起通報期限從三月十九日調整為三月十七日到廿六日。

寶林信義專案累計卅四例通報，包含二死、四人住加護病房、三人住一般病房、廿五人已返家休養；目前完成檢驗的卅位個案，邦克列酸皆呈現陽性。住加護病房的四人，分別在北醫附醫、馬偕、三總接受治療，其中二人已經恢復意識、一人正評估是否拔除葉克膜，另一人持續昏迷。

台北市衛生局長陳彥元說，法務部法醫所上月底病理解剖二位死者，發現死者腎臟嚴重發炎，且非典型發炎樣態，建議醫療團隊對中毒患者除可採支持療法以外，也應提高血漿置換術使用頻率。四月二日起，台大醫學院法醫學科協助監測四名加護病房患者體內邦克列酸毒素濃度，已從二百至四百ng／mL降至廿至六十ng／mL，明顯改善。