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廚師手部劑量低 再晚恐驗不到

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
寶林茶室廚師手部驗出米酵菌酸，為該食安事件爆發以來，首次取得直接證據。立委徐巧芯拿出台北市衛生局採檢照片，批評中央無作為。記者曾學仁／攝影
寶林茶室廚師手部驗出米酵菌酸，為該食安事件爆發以來，首次取得直接證據。立委徐巧芯拿出台北市衛生局採檢照片，批評中央無作為。記者曾學仁／攝影

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台北市府前天公布越籍廚師手上驗出「米酵菌酸」，使寶林茶室食安事件案情出現重大突破，台北市長蔣萬安始終未排除人為因素，但知情人士認為，該廚師無心的可能性大於刻意作為，在面對調查時相當配合，盡量還原店內狀況，也坦承了粿條沒有冰存、廚師交接班不清楚等，不過，實情仍待檢調給答案。

知情人士表示，北市衛生局一開始採樣並培養常見食物中毒菌，結果均為陰性，留下約一西西樣本，打算進一步培養「米酵菌酸」毒素，且立即下單採購二瓶「米酵菌酸」標準品，但要四月中旬才到貨。在得知台大醫學院法醫所已有標準品，便請託協助檢驗。

據悉，食藥署有意拿該樣本培養「唐菖蒲伯克氏菌」，衛生局配合中央，在四月一日上午優先給台大法醫所一定的樣本量，剩餘樣本量則交給食藥署。結果北市府與衛福部檢驗結果一致，僅廚師手部檢體呈現陽性反應。

北市衛生局表示，越籍廚師的手部驗出「米酵菌酸」，代表其手曾經接觸過「米酵菌酸」毒素，且與在寶林茶室用餐過的病患身上的毒素一致，如此一來拼湊出整個脈絡，成了最重要的直接證據。

台北市衛生局長陳彥元表示，住院患者檢驗結果多是「數十至數百奈克」，而廚師手部生物跡證所驗出的「米酵菌酸」殘留量僅一奈克，主因是時隔多日，殘留劑量降低，「也許再晚幾天就驗不到了。」

衛福部次長王必勝前天表示，疾管署與食藥署於三月三十日配合檢警前往該名廚師住處採檢環境，但為何案發第一時間北市衛生局卻未到廚師住處採檢？對此，北市回應，廚師家並非食物中毒的發生地，衛生局以可能發生食物中毒的環境做採檢，也就是寶林茶室。

寶林茶室 王必勝 米酵菌酸 蔣萬安 衛福部 食物中毒 食藥署

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