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餐飲產品責任險 5月起強制登錄

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
衛福部食藥署副署長林金富表示，5月起要求業者主動登錄資訊，往後由保險業者代為登錄，並在保險過期前一個月就會跳出警示，讓業者、地方政府都能知情。記者沈能元／攝影
衛福部食藥署副署長林金富表示，5月起要求業者主動登錄資訊，往後由保險業者代為登錄，並在保險過期前一個月就會跳出警示，讓業者、地方政府都能知情。記者沈能元／攝影

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寶林茶室食品中毒事件累積三十多人受害，其中二人死亡，四人昏迷，持續於加護病房治療，病情危急。但該餐廳「產品責任險」早已過期，受害者恐求償無門，朝野立委日前在立法院關注此事，批評衛福部管理措施出現漏洞，必須盡快補強。衛福部食藥署昨天宣布，將比照「汽機車強制險」，與財政部、產險業者合作，要求業者主動登錄資訊，預計五月上線。

經濟部日前強調，餐飲業者均需投保「產品責任險」，依「食品安全衛生管理法」規定，應由衛福部主管。衛福部長薛瑞元於立院回應，已交代食藥署執行，在現有食品業者「非登不可」系統中，加註「產品責任險」到期日，並在到期前一個月跳出警示，提醒地方政府察覺。

食藥署副署長林金富昨表示，食藥署已經修改「非登不可」登錄系統，在系統「食品業者投保產品責任保險」資訊部分，新增「保單到期日」欄位，同時將「上傳投保證明」改為必填欄位，預計五月正式上線。

林金富指出，未來一周各縣市衛生局將先行輔導及要求業者自行補登錄，如果業者沒有投保、續保，透過系統查詢，即可一目瞭然。

「此作法為比照汽機車強制險」。林金富說，食藥署與財政部、產險業者協調合作，讓產險業者直接上線，協助餐飲業者填寫相關資料，讓沒有依法投保的食品業者無處遁逃。未來地方衛生單位前往稽查餐飲業者食安問題前，就可至通報系統了解業者投保情形，如果沒有投保，立即依「食安法」，開罰三萬至三百萬元。

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