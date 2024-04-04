防止不必要恐慌…米酵菌酸 專家建議改譯邦克列酸

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寶林茶室食物中毒事件引起國人關注，「米酵菌酸」毒性之強，讓不少人聞「米」色變。衛福部昨天上午舉行第二次專家會議，決議將「米酵菌酸」改採音譯，命名為「邦克列酸」，次長王必勝表示，國內使用米作為成分的食品眾多，而「米酵菌酸」翻譯不是很到位，不少民眾望文生義，引起不必要的恐慌，確有改名之必要。

專家會議邀集食品、毒理、微生物等專家，及衛福部食藥署與疾管署、農業部農糧署及農試所、環境部化學署、台北市衛生局長陳彥元、新北市衛生局長陳潤秋、台大副校長張上淳等。會議自昨上午十一時至下午約一時結束，歷時近二個小時。

王必勝指出，所有與會專家均同意更改「米酵菌酸」，部分專家建議採用「椰蜀菌酸」，但名稱中有「椰、蜀」，恐讓椰子、玉米受到影響；最後決議以細菌、化學品音譯等命名方式，避開常用主要食材方式命名，以減少汙名化；再者，將透過行政程序，通知教育部未來中英對照辭典均採用「邦克列酸」。

「這是不幸事件，希望以此獲得寶貴的經驗。」王必勝表示，「米酵菌酸（新譯邦克列酸）」還找不到解毒劑，且洗腎也很難洗出毒素，目前「血漿置換術」仍是最好的治療方式，請臨床醫師多參考使用；目前已有標準品，檢驗量能也沒有問題，希望多進行檢驗，蒐集臨床資料、數據，以提高治療效果。

依農業部及食品工業研究所提供的資訊，產生「邦克列酸」的「唐菖蒲伯克氏菌」椰毒病原型，相關資料很少且不明確，會中建議食藥署與食品工業研究所、農業部，後續將對該細菌展開研究和調查，包括在台灣自然生態及食品的分布狀況及特性。

台北市衛生局長陳彥元於會後接受媒體聯訪表示，建議中央將「邦克列酸」納入常規毒物檢驗，希望中央邀集專家學者討論，尋求共識，建立相關標準、指引。