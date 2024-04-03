寶林茶室中毒案再+1 北市21歲女肝指數破千 住院治療中

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衛福部今天舉行米酵菌酸中毒防治討論會議，台北市衛生局長陳彥元於會後受訪表示，會中討論米酵菌酸是否納為常規檢驗、食安事件是否查扣所有食材等，但仍要尋求共識。另，台北市今天新增一例個案在台大醫院一般病房住院，用餐時間為3月21日，就醫時間是4月2日，為21歲女性。

「今日會中討論內容與北市前幾日呼籲相同，討論將米酵菌酸納入常規毒物檢驗。」陳彥元說，是否納入常規檢驗，須由中央邀集專家討論，尋求共識後，建立相關標準、指引。

陳彥元表示，專家討論，如遇重大食安案件，第一案例出現後就應查扣所有食材，而非依照食藥署現行規定只查扣食餘，但這並非地方政府能力所能處理，對業者、稽查能力均有影響，有待進一步討論尋求共識。

另，陳彥元表示，北市新增的21歲女性患者最初在急診就醫，後轉入一般病房住院，目前肝指數約1000左右；北市另有4名患者在加護病房救治，已有一位意識回復正常，這代表其腦部傷害較輕微，肝衰竭、肝腦病變的機率較小，較有機會評估肝臟移植。

台北市衛生局協請台大法醫所檢驗患者血液中米酵菌酸殘留量。陳彥元表示，患者檢驗結果多是「數十至數百奈克」，而廚師手部生物跡證驗出的米酵菌酸殘留量為一奈克，這可以回應各界對時隔多日，廚師手上仍可驗出米酵菌酸的疑慮，因為劑量真的很低，「也許再晚幾天就驗不到了。」