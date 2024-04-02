寶林茶室案累計22人皆驗出米酵菌酸 專家會議明討論唐菖蒲伯克氏菌

寶林茶室食物中毒案，衛生福利部統計今天新增1例通報，並有2人病況好轉。衛福部次長王必勝說，明天將再次召開專家會議，了解產毒細菌唐菖蒲伯克氏菌椰毒亞型是否在台分布。

衛福部傍晚公布，統計至下午5時30分，台北市信義區寶林茶室案累計通報共30例，其中2人死亡、4人住加護病房、2人住一般病房、22人返家休養。與昨天傍晚通報情況相較，新增1例13歲女性，3月23日食用粿條後出現腹痛症狀，到醫院就醫後返家休養。

此外，案14自加護病房轉一般病房、案30自一般病房改為返家休養。衛福部疾管署發言人曾淑慧說明，按照醫療常規，2人都是病況有所好轉，才會轉為一般病房或返家休息。

至於患者採檢狀況，王必勝接受媒體電訪表示，在信義店用餐並接受採檢的患者，再增5人檢驗結果出爐，累計已檢驗完畢22人，全部皆有驗出米酵菌酸。

王必勝說，明天將再次召開專家會議，針對會產生米酵菌酸的唐菖蒲伯克氏菌椰毒亞型，是否存在於台灣自然界、生活中、分布情況如何，及是否要進行研究計畫調查。

王必勝說明，因國內吃相關食物機會很高，民眾會不安心，「我們身邊有沒有這個東西，或者是偶發帶進來的，要調查過證據才知道」，因此將邀集食品、毒理、微生物、臨床醫療、食品檢驗等專家，及衛福部食藥署、疾管署、農業部農糧署、農試所、環境部化學署、台北市政府、新北市政府等機關共同討論。