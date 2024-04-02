快訊

獨／被爆趁女友出國劈腿 朱軒洋、吳卓源何時擦出愛火？關鍵時間曝光

雙載機車猛撞資源回收車 2未成年少年重創倒地命危送醫

寶林茶室案累計22人皆驗出米酵菌酸 專家會議明討論唐菖蒲伯克氏菌

中央社／ 台北2日電
台北遠東百貨A13「寶林茶室」食物中毒案，累計22人已檢驗完畢，全部皆有驗出米酵菌酸。本報資料照片
台北遠東百貨A13「寶林茶室」食物中毒案，累計22人已檢驗完畢，全部皆有驗出米酵菌酸。本報資料照片

寶林茶室食物中毒案，衛生福利部統計今天新增1例通報，並有2人病況好轉。衛福部次長王必勝說，明天將再次召開專家會議，了解產毒細菌唐菖蒲伯克氏菌椰毒亞型是否在台分布。

衛福部傍晚公布，統計至下午5時30分，台北市信義區寶林茶室案累計通報共30例，其中2人死亡、4人住加護病房、2人住一般病房、22人返家休養。與昨天傍晚通報情況相較，新增1例13歲女性，3月23日食用粿條後出現腹痛症狀，到醫院就醫後返家休養。

此外，案14自加護病房轉一般病房、案30自一般病房改為返家休養。衛福部疾管署發言人曾淑慧說明，按照醫療常規，2人都是病況有所好轉，才會轉為一般病房或返家休息。

至於患者採檢狀況，王必勝接受媒體電訪表示，在信義店用餐並接受採檢的患者，再增5人檢驗結果出爐，累計已檢驗完畢22人，全部皆有驗出米酵菌酸

王必勝說，明天將再次召開專家會議，針對會產生米酵菌酸的唐菖蒲伯克氏菌椰毒亞型，是否存在於台灣自然界、生活中、分布情況如何，及是否要進行研究計畫調查。

王必勝說明，因國內吃相關食物機會很高，民眾會不安心，「我們身邊有沒有這個東西，或者是偶發帶進來的，要調查過證據才知道」，因此將邀集食品、毒理、微生物、臨床醫療、食品檢驗等專家，及衛福部食藥署、疾管署、農業部農糧署、農試所、環境部化學署、台北市政府、新北市政府等機關共同討論。

寶林茶室 王必勝 米酵菌酸 衛福部 食物中毒

延伸閱讀

寶林茶室中毒案新事證？ 王必勝曝配合檢警至這裡採檢

國產米製農產品無虞 農糧署籲消費者力挺

徐巧芯稱下班玩樂已是衛福部老傳統 揶揄自己大驚小怪

寶林茶室食物中毒源頭在哪裡？ 4大釐清關鍵一次看

相關新聞

寶林茶室中毒案+1！13歲女童曾吃粿條 30例個案最新狀況曝

寶林茶室中毒又有新個案，疾管署發言人曾淑慧表示，新增1例通報，目前累積30例；有一例從加護轉到一般病房；另有一例從一般病...

寶林茶室中毒案新事證？ 王必勝曝配合檢警至這裡採檢

衛福部次長王必勝今天於臉書發文指出，3月24日台北市衛生局前往寶林A13店稽查，帶回菜刀、水果刀、砧板、及廚師手部的採樣...

寶林茶室案累計22人皆驗出米酵菌酸 專家會議明討論唐菖蒲伯克氏菌

寶林茶室食物中毒案，衛生福利部統計今天新增1例通報，並有2人病況好轉。衛福部次長王必勝說，明天將再次召開專家會議，了解產...

整理包／寶林茶室食物中毒風暴！30例受害人、最大疑兇米酵菌酸成因、專家分析一次看

台北市信義區知名百貨「寶林茶室信義A13」食安疑雲越來越嚴重，迄今已出現多名受害者，其中2人送醫不治，4人在加護病房搶救，衛福部食藥署將整起事件正式定調為重大食物中毒事件。究竟受害人病況如何...

寶林廚師手部驗出米酵菌酸 台大法醫所：廚師不排除也中毒

台大法醫所昨天在台北市上月24日採檢的環境及生物檢體共4項，在廚師手部生物檢體驗到米酵菌酸呈陽性。該所副教授兼所長翁德怡...

影／寶林茶室廚師手驗出米酵菌酸 徐巧芯批中央不作為

針對寶林茶室食物中毒事件今天有重大進展，台北市長蔣萬安宣布北市衛生局24日在寶林茶室採檢的相關檢體驗出米酵菌酸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。