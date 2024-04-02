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廚師手部檢體驗出 專家：米酵菌酸環境中可活天長地久

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

寶林茶室食物中毒案有重大進展，台大法醫所昨天在台北市衛生局送驗的環境及生物檢體中，於越南廚師手部檢體中驗出米酵菌酸。專家表示，米酵菌酸在環境中可存活至天長地久，即使過了很長時間也能驗出，但除了米酵菌酸，當務之急應該是找出產生米酵菌酸的唐菖蒲伯克氏菌來源。

北市送驗的檢體包括2把廚房刀具、1塊砧板及廚師手部檢體，皆為上月24日培養後的剩餘檢體。台灣大學醫學院毒理學研究所教授姜至剛表示，米酵菌酸的化學結構相當穩定，進入人體後，經人體代謝的半衰期是102小時，在環境中則可以存活到「天長地久」，隨時間消失的機率不高，而廚師手部雖然摸到米酵菌酸，但因皮膚阻隔且有角質抵禦，沒把毒素吃下肚故沒有中毒。

台大法醫學研究所所長翁德怡則說，法醫所是使用質譜儀檢測，儀器相當靈敏，即使廚師接觸米酵菌酸後有洗過手，只要有微量毒素就能驗出，而廚師本身有無中招也不得而知，因為並未對其抽血檢驗，且患者中毒後症狀不一，除了死亡、重症個案，也有人輕症、無症狀。

姜至剛強調，驗到米酵菌酸後，應該盡快找出唐菖蒲伯克氏菌、尤其是產生毒性機率較高的椰毒亞型來源，往前溯源、培養才是重點，但此類細菌並不好培養。

寶林茶室食物中毒案有重大進展，台大法醫所昨天在台北市衛生局送驗的環境及生物檢體中，於越南廚師手部檢體中驗出米酵菌酸。本報資料照片
寶林茶室食物中毒案有重大進展，台大法醫所昨天在台北市衛生局送驗的環境及生物檢體中，於越南廚師手部檢體中驗出米酵菌酸。本報資料照片

寶林茶室 米酵菌酸 食物中毒

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