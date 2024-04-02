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寶林茶室保險逾期 責任險將設到期警示

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

寶林茶室信義A13店食物中毒事件延燒，因該店保險逾期，受害者憂心索賠無門，所幸百貨責任險可理賠。衛福部長薛瑞元昨天表示，已交代食藥署在「非登不可」系統中加註產品責任險何時到期，並在到期前一個月跳出警示，提醒地方政府與業者。

台北市政府清查發現，寶林茶室信義A13店保險逾期，寶林微風北車、微風復興、饒河店等公共意外責任險及產品責任險也因欠繳保費而逾期失效。國民黨立委王育敏昨在立院質詢，百貨公司投保公共責任險與產品責任險，餐飲業者卻未續保產品責任險，未來如何確保「應保而未加保」狀況？

薛瑞元表示，應投保而未加保依法可處三萬至三百萬元罰鍰，已交代食藥署在「非登不可」系統中加註產品責任險何時到期等相關資料。王育敏建議應比照「汽車責任險」，強化百貨公司業者與商場的監督責任，不能收了高額租金又好像事不關己，而衛福部也應負起督導責任。

民進黨立委劉建國表示，業者沒有續保，出事了誰要負責？薛瑞元回應，就法律層面看來，提供場所的公司對於個別廠商有無監督管理之責要視合約內容而定，不過受害者可對當事餐飲業者及提供場地的公司連帶求償。

民進黨立委林淑芬指出，食藥署資料顯示，二○一九至二○二三年各縣市未投保產品責任險而開罰的業者僅一六二件，光是台南市政府就占九成以上，其他縣市是沒在查還是查不到？她說，現行規定首度違規可限期改善，讓業者出現投機心理而不投保，即使被罰也只是三萬元起跳。

寶林茶室 食物中毒

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