聽新聞
test
0:00 / 0:00

寶林案理賠最高金額 估5.4億元

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱鍾維軒朱漢崙／台北報導

台北市法務局昨邀遠百信義A13美食廣場「二房東」台灣大食代餐飲公司，及新安東京海上產險公司檢視責任險保單，確認大食代投保的公共意外責任險附加食品中毒保險條款，寶林茶室中毒事件被害人可獲理賠，最高理賠限額為四千萬元，若加上遠百投保由國泰率六家產險業者主辦的產險部分，最高理賠限額為五億元，全案理賠最高金額為五點四億元。

產險業者估算，此案最終理賠金額恐高達上億元。不過，產險公司將理賠多少，和分出去給再保公司的部位有關。

國泰產險表示，遠百集團投保的商業綜合責任保險因為是責任險，後續會依商業保險保單條款及理賠程序，由第三方公證公司協助處理。新安東京聲明，食品中毒責任約定最高理賠限額為四千萬元，參考消費者保護法第七條規定，企業經營者對消費者之損害應負連帶損害賠償責任，將啟動保險契約依保單條款進行後續程序。

寶林茶室重大食安事件發生之後，北市府清查業者保險狀況，其中，信義遠百向國泰產險投保商業綜合責任險，國泰產險認定寶林事件在理賠範圍內，同意理賠，但新安東京聲明「衛生機關檢驗認定為食品中毒會代為履行賠償…和寶林茶室沒有保險契約關係存在」，北市法務局因此於昨天邀大食代公司及新安東京公司檢視保單內容，會後確認新安東京會理賠寶林茶室食物中毒受害者。

針對寶林饒河店等因保單欠費逾期被註銷，北市府表示，行政上只能開罰，無法啟動保險理賠。至於寶林饒河店兩例疑似案件，因饒河店無保險，受害者只能向寶林求償。

台北市長蔣萬安說，寶林微風北車、微風復興和饒河店保險失效，衛生局昨天討論後，再對寶林開罰一百萬元，其中饒河店情節嚴重開罰五十萬元，其他兩分店各罰廿五萬元。

寶林茶室 食物中毒

延伸閱讀

寶林茶室食物中毒源頭在哪裡？ 4大釐清關鍵一次看

寶林中毒案減為29例「饒河店2人另案處理」 國外廠米酵菌酸標準品到

寶林案波及米製品！龍岡米干料理生意直落 張善政明天吃米干挺在地

整理包／寶林茶室食物中毒風暴！下修29例受害人、最大疑兇米酵菌酸成因、專家分析一次看

相關新聞

米酵菌酸哪來 衛福部查玉米澱粉

衛福部調查寶林茶室食安事件，鎖定粿條為米酵菌酸可能來源；雖然台灣傳統粿條係純米製作，但這次供應商製作東南亞風味粿條，除純...

北榮呼籲 返家休養者也應檢驗

寶林茶室食安事件懷疑是米酵菌酸肇禍，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌認為這是件悲傷、慘痛的經驗，希望可以從中學習；...

排除饒河店2例 中毒通報改29例 4人仍昏迷

寶林饒河店二例食物中毒個案並未驗出米酵菌酸，衛福部將這二例視為一般食物中毒案，昨晚通報數字從原先卅一例更新為廿九例，其中...

寶林案理賠最高金額 估5.4億元

台北市法務局昨邀遠百信義A13美食廣場「二房東」台灣大食代餐飲公司，及新安東京海上產險公司檢視責任險保單，確認大食代投保...

寶林茶室保險逾期 責任險將設到期警示

寶林茶室信義A13店食物中毒事件延燒，因該店保險逾期，受害者憂心索賠無門，所幸百貨責任險可理賠。衛福部長薛瑞元昨天表示，...

寶林茶室食物中毒源頭在哪裡？ 4大釐清關鍵一次看

寶林茶室食物中毒案，毒素源頭仍不明，中央社整理待釐清關鍵，包含尋找產生米酵菌酸的細菌、烹飪過程是否形成適合繁殖環境、細菌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。