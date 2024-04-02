寶林案理賠最高金額 估5.4億元

台北市法務局昨邀遠百信義A13美食廣場「二房東」台灣大食代餐飲公司，及新安東京海上產險公司檢視責任險保單，確認大食代投保的公共意外責任險附加食品中毒保險條款，寶林茶室中毒事件被害人可獲理賠，最高理賠限額為四千萬元，若加上遠百投保由國泰率六家產險業者主辦的產險部分，最高理賠限額為五億元，全案理賠最高金額為五點四億元。

產險業者估算，此案最終理賠金額恐高達上億元。不過，產險公司將理賠多少，和分出去給再保公司的部位有關。

國泰產險表示，遠百集團投保的商業綜合責任保險因為是責任險，後續會依商業保險保單條款及理賠程序，由第三方公證公司協助處理。新安東京聲明，食品中毒責任約定最高理賠限額為四千萬元，參考消費者保護法第七條規定，企業經營者對消費者之損害應負連帶損害賠償責任，將啟動保險契約依保單條款進行後續程序。

寶林茶室重大食安事件發生之後，北市府清查業者保險狀況，其中，信義遠百向國泰產險投保商業綜合責任險，國泰產險認定寶林事件在理賠範圍內，同意理賠，但新安東京聲明「衛生機關檢驗認定為食品中毒會代為履行賠償…和寶林茶室沒有保險契約關係存在」，北市法務局因此於昨天邀大食代公司及新安東京公司檢視保單內容，會後確認新安東京會理賠寶林茶室食物中毒受害者。

針對寶林饒河店等因保單欠費逾期被註銷，北市府表示，行政上只能開罰，無法啟動保險理賠。至於寶林饒河店兩例疑似案件，因饒河店無保險，受害者只能向寶林求償。

台北市長蔣萬安說，寶林微風北車、微風復興和饒河店保險失效，衛生局昨天討論後，再對寶林開罰一百萬元，其中饒河店情節嚴重開罰五十萬元，其他兩分店各罰廿五萬元。