北榮呼籲 返家休養者也應檢驗

寶林茶室食安事件懷疑是米酵菌酸肇禍，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌認為這是件悲傷、慘痛的經驗，希望可以從中學習；他說，該院已取得米酵菌酸標準品，今起可協助檢驗，建議日後民眾用餐出現嚴重腸胃道症狀合併肝腎功能異常，應將米酵菌酸列為必要檢查項目。

楊振昌表示，衛福部食藥署緊急訂購二瓶米酵菌酸標準品提供給台大法醫研究所，北榮昨天取得標準品即從法醫研究所分裝而來；北榮自行訂購的標準品近日內也會送抵。他說，彰基日前提供米酵菌酸標準品讓北榮完成九位病人的血液、尿液等檢驗，包括二名死亡個案及住院患者體內都找到米酵菌酸，今將重新檢驗之前驗過的檢體進一步確認。

米酵菌酸標準品曝光。記者林伯東／攝影

由於米酵菌酸中毒容易引起肝、腎、腦等病變，楊振昌建議，已返家休養的寶林茶室消費者應該接受檢驗，以了解體內仍存多少米酵菌酸，如還有相關毒素，務必定期回診追蹤；目前住院的病患透過米酵菌酸標準品檢驗，可評估預後及毒素代謝速度。