排除饒河店2例 中毒通報改29例 4人仍昏迷

寶林饒河店二例食物中毒個案並未驗出米酵菌酸，衛福部將這二例視為一般食物中毒案，昨晚通報數字從原先卅一例更新為廿九例，其中二人死亡。目前仍有五人住加護病房，其中一人狀況好轉，將轉到一般病房，另四人處於昏迷狀態，包括兩人恐需換肝、一人仍以葉克膜維生。

「米酵菌酸沒有解毒劑。」衛福部次長王必勝說，米酵菌酸在人體半衰期四天，需要一段時間才能代謝出體外，由於沒有解毒劑，只能採取一般支持性療法。上月廿七日舉行專家會議，收治醫院討論病例時，醫師建議使用「血漿置換術」來幫助患者洗出體內毒素。

為何通報個案病況輕重不一？王必勝分析，研判病況與「攝食量」有關，只吃一點點就好得快；另外，料理中的毒素不見得平均分布，吃到較多毒素病情相對嚴重，還要考慮本身身體狀況。

王必勝表示，目前將寶林饒河店、遠百A13店視為兩起不同食安事件，前者屬一般食物中毒案件，交北市府衛生局處理，因此通報個案從卅一例改為廿九例。

此外，昨新增三例檢驗陽性個案，累積十七例陽性；目前仍有六例檢驗中，另六例拒絕追蹤，疾管署持續溝通希望取得檢體。

寶林案於三月廿四、廿五日通報量達高峰，到上月卅日已趨緩；台北市長蔣萬安表示，單日未有新增個案，沒有外擴現象，不必過度恐慌。

針對食藥署公布寶林卅五項食材皆未驗出含米酵菌酸，北市衛生局長陳彥元表示包括四項生物、環境跡證如手部、砧板、刀具等樣本，已拜託台大醫院檢驗。