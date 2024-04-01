寶林中毒案減為29例「饒河店2人另案處理」 國外廠米酵菌酸標準品到

寶林茶室食物中毒案，衛生福利部統計今天無新增通報，累計共29例。次長王必勝說，饒河店2例檢驗米酵菌酸陰性，因此列為另案處理；檢驗單位新訂購的米酵菌酸標準品已到貨。

衛福部統計，信義區寶林茶室食物中毒案件通報，至下午5時30分共29件，其中2人死亡、5人住加護病房、2人住一般病房、20人返家休養。

王必勝接受媒體聯訪表示，追蹤迄今，信義店接受已檢驗完畢的17名個案，不論輕重症，檢驗米酵菌酸均為陽性，並有6人仍在檢驗中、6人未進行檢驗。

王必勝說，考量饒河店用餐2例，檢驗米酵菌酸均為陰性，也無其他分店個案通報，因此將此2例自個案統計中扣除，作為另外的食物中毒案件，由台北市政府處理。

即起公布列表僅計入寶林信義店個案，不過王必勝指出，若後續通報其他疑似相關病例，同樣遭驗出米酵菌酸，則會列為相關個案。

目前檢驗單位使用的米酵菌酸標準品，為彰化基督教醫提供既有庫存。王必勝說，食藥署向2間國外廠商訂購的標準品已經到貨，「檢驗量能應該都不是問題」。

通報個案數由疾病管制署彙整，每天上午10時及下午5時30分統一公告。疾管署表示，因通報數明顯趨緩，自明天起，由每天公布2次調整為下午5時30分公布1次。