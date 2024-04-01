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北市公布寶林案10項調料 越南「粉卷粉」下游有13家業者

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午主持寶林案進度處理記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天下午主持寶林案進度處理記者會。記者林麗玉／攝影

寶林茶室食物中毒事件延燒，台北市長蔣萬安與相關局處首長今下午舉行記者會，市府公布追查寶林醬料、澱粉製品最新進度，並公佈相關調味料，包含粿條、油麵、酢、釀造醬油等10項，上下游皆追查中。

市長蔣萬安表示，26日食藥署抽驗35項食材皆未驗出米酵素菌，另外針對調味料部分，共有8家業者、10項產品，其中有5家業者、6項產品地點位於外縣市，包含粿條、油麵、酢、釀造醬油來自新北市廠商，在來米粉、番茄醬來自台南市廠家。

蔣萬安說，來自北市供貨商共有3家業者、4項產品，包括雲林縣醬油目前協助調查中、倉儲位於桃園市白木耳原包裝常溫運送、工廠位於屏東縣香菇素蠔油經所屬衛生局調查規格符合「食安法」。另外還有一品項粉卷粉來自越南，已掌握下游業者以掌握並調查中。

衛生局長陳彥元表示，醬料上下游追溯，粉卷粉是由國外代理商直接進口，以拜託中央協助，下遊部分有13家使用，衛生局已派案了解，運貨、運輸、保存、食用上流程是否符規定，如不符規定，將限期改善，否則將開罰。

寶林茶室食物中毒事件延燒，台北市長蔣萬安與相關局處首長今下午舉行記者會，北市府也公布追查寶林醬料、澱粉製品最新進度，並公佈相關調味料，包含粿條、油麵、酢、釀造醬油等10項，目前上下游皆正追查中。圖／北市府提供
寶林茶室食物中毒事件延燒，台北市長蔣萬安與相關局處首長今下午舉行記者會，北市府也公布追查寶林醬料、澱粉製品最新進度，並公佈相關調味料，包含粿條、油麵、酢、釀造醬油等10項，目前上下游皆正追查中。圖／北市府提供

寶林茶室 食物中毒

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