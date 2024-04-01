寶林遠百店確定有理賠 3分店保單全失效

寶林茶室信義Ａ13店爆發疑似食物中毒案，北市府今將邀新安東京海上產險公司檢視該公司的保單是否在理賠範圍內。另外，北市清查發現，除了該店保險逾期，寶林微風北車、微風復興、饒河店等公共意外責任險及產品責任險也都因欠繳保費、逾期失效，將一案一罰。

「寶林中毒案不會有保險理賠成空的狀況。」北市法務局長連堂凱說，目前已確定遠東百貨的國泰責任產險可理賠，保額有數億元，應可覆蓋這次損害範圍。針對新安東京和大食代美食街簽定保單部分，因新安東京先前聲明和寶林茶室沒有契約關係存在，因此必須確認這份保單是否包含寶林的營業行為，若獲理賠，額度將增加。

連堂凱說，法務局上月廿八日請負責人提供資產負債表，受害者是否有機會拿到賠償？還是要透過保險？須先釐清保險及寶林責任。他說，法務局會先啟動新安東京責任險理賠程序，再以遠百國泰產險補不足之處。

衛生局長陳彥元表示，寶林各店保險逾期失效，將一案一罰，會評估後續對社會造成的傷害、恐慌，做為裁罰的標準，依法最高可罰三百萬元。