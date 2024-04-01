寶林案又增3例 在加護病房4人情況仍不樂觀

寶林茶室食安事件通報累計卅一例，新增三例分別於三月十九、廿一、廿四日食用了炒粿條，其中一人仍在住院。衛福部已在二名死者、六名住院者及四名未住院者等十二人體內驗出米酵菌酸，因此將此食安事件定調為米酵菌酸引起，目前仍有九人正在檢驗，結果最快今天出爐。

卅一例中已兩死，五人在加護病房。北市衛生局長陳彥元說，在加護病房的北市四名病患肝指數有下降跡象，但當肝功能衰敗到某種程度也會如此，「病人情況是往下走的」，情況仍不樂觀，醫護團隊正全力搶救；他說，發病時程、程度會與涉入毒素量及人體抗受性有關。

針對有兩人通報到寶林饒河店用餐後身體不適，因並未檢出米酵菌酸，醫院檢查確認感染性腸胃炎，初步判定與本次食物中毒無關。衛福部次長王必勝表示，昨新增四例驗出米酵菌酸個案，均為寶林茶室信義Ａ13店通報案例，現在證據力更強，因此考慮排除到寶林饒河店用餐且未驗出米酵菌酸的兩例。

衛福部目前觀察重點為三月十七至廿五日間至信義Ａ13店用餐的民眾，初步統計仍有三分之二的顧客（約六十人）未在通報名單。專家建議可透過發票回溯找出這些高風險族群，但疾管署表示這屬於地方衛生局權責，必須尊重地方政府職責，只能建議這六十多人提高警覺，一旦出現症狀要立即就醫。

昨新增個案中，序號廿九為四十三歲女性，三月十九日吃了滑蛋河粉，隨後出現發燒、腹痛、嘔吐、惡心、全身倦怠等症狀，目前在一般病房治療中。

序號三十為五十四歲女性，三月廿四日食用炒粿條後出現頭暈症狀，至醫院治療後已返家休養。

昨傍晚新增序號卅一個案為四十二歲女性，三月廿一日至寶林茶室信義Ａ13食用炒粿條，隨後出現腹瀉症狀，就醫後已返家休養。

「目前除了追溯粿條產品，醬料部分也開始追查。」陳彥元說，目前查出寶林由八家業者提供十件產品，只有一家業者、一件產品在北市，其餘已移請外縣市調查，會保持聯繫並追查相關醬料有無進貨到北市。另外，調味料由國外進口部分，會請中央在邊境控管協助。

北市府昨天起稽查百貨公司美食街，共查核誠品南西店、新光三越台北站前店二家百貨美食街共卅九家業者，其中十六家有環境衛生缺失，一家未投保產品責任險，已限期改善。