寶林茶室食材均未驗出「米酵菌酸」 王必勝估前批粿條釀禍

寶林茶室食物中毒案，食藥署26日稽查信義區寶林茶室帶回35件食材檢體，衛福部次長王必勝今天說，均未檢出米酵菌酸；對於中毒原因，仍判斷應是已經用完的前批粿條有問題。

寶林茶室食物中毒案，衛福部今天下午公布，截至傍晚5時30分，累計通報31人，其中2人死亡、5人住加護病房、3人住一般病房、21人返家休養。因應重大食物中毒案件，食藥署26日晚間與疾管署、北市府及毒理專家聯合至台北市信義區寶林茶室稽查、抽驗食材。

王必勝今天晚間在臉書發文說明檢驗結果，共抽驗食材檢體35件，皆未檢出米酵菌酸，並感謝食藥署人員假日辛苦加班完成檢驗。

檢驗的內容，包含粿條、香蘭葉、在來米粉、醬油、老抽、豆芽菜（分裝）、豆芽菜（大包裝）、咖哩粉、薑黃粉、香菇素蠔油、工研酢、蘭花牌釀造晒油、香辣胡椒鹽、蝦餅、檸檬、可果美番茄醬、VINH THUAN粉捲粉、美國味好美調味品自磨式喜馬拉雅玫瑰鹽。

以及花椒粒、芥末椒鹽、魚類咖哩粉、高麗菜（分切）、高麗菜（未處理）、胡椒塩粉、大黃瓜、油麵、生薑、麵包油炸粉、吉利T（果凍粉）、孜然粉、洋薏仁、小薏仁、西谷米、鴻喜菇、雞蛋等。

對於35項食材均未驗出米酵菌酸，王必勝告訴中央社記者，到場抽驗時店內的粿條為23日進貨，而店家應是前批快用完時進貨，加上患者用餐日多集中於24日（含）之前，因此個人推測仍是已經用完的前批粿條有問題。

王必勝並指出，本案目前在加護病房的5名病人，其中1人已好轉，另外4人肝臟損傷嚴重，仍處於昏迷狀態，各醫院重症醫療團隊會全力救治，並呼籲大眾替病人集氣祈福。