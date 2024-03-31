粿條驗嘸米酵菌酸 寶林茶室個案喊醬料苦？王必勝：將確認特定食材

寶林茶室食物中毒案，衛福部統計到今天傍晚，再增1人，21日吃炒粿條後腹瀉，累計31例。衛福部次長王必勝說，明天將討論饒河店個案，若確定與信義店無關，就會自列表移除。

寶林茶室食物中毒案，衛福部今天下午公布，截至傍晚5時30分，累計通報31人，其中2人死亡、5人住加護病房、3人住一般病房、21人返家休養。新增1例通報個案，為21日曾至台北市信義區寶林茶室食用炒粿條，後續出現腹瀉、噁心症狀，到醫院就醫後已返家休息。

衛生福利部次長王必勝稍早表示，曾到饒河店用餐者（案23、27）檢驗米酵菌酸陰性，信義店部分則再增加4名輕症者（案9、13、24、25）檢驗陽性，信義店累計已12人（包含2名死者、6名住院患者）驗出米酵菌酸，大致可排除饒河店、信義店兩案的相關性。

目前還有9名輕症患者仍在檢驗中，王必勝說，因今天為假日，尚無法確認檢驗結果何時出爐，不過目前態勢已相當明顯，有在信義店用餐、產生症狀者，不論有無住院，都有驗出米酵菌酸，饒河店則沒有；因此明天會再進一步討論，若確定饒河店個案與此案不相關，就會自個案列表移除。

曾任台大醫院副院長的桃園市副市長王明鉅今天指出，東南亞料理喜歡添加醬料，椰製品更是常見，且椰渣含大量脂肪，易造成唐菖蒲伯克氏菌滋生，可能產生米酵菌酸，更有個案反映醬料有苦味，呼籲中央採檢醬料。

王必勝說，先前稽查已盡可能蒐集現場食材，包含醬油、辣椒粉等共35樣，正持續檢驗中。目前從疫調來看，有症狀患者都是吃炒粿條，吃炒飯、炒麵則無狀況，但醬料多是共通性食材，粿條則與其他料理沒有重複；非常謝謝各方專家給予建議，將請檢方詢問廚師，哪些是炒粿條專門會放的食材，以利進一步確認。

目前檢驗是使用彰基所提供的既有米酵菌酸標準品，相關檢驗單位則已採購新的標準品。台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌告訴中央社記者，預估最快明天可以拿到新的標準品，並將持續優化檢驗方法，進一步進行定量試驗。

定量米酵菌酸有何用，楊振昌說明，目前檢驗僅是確定患者體內「有」米酵菌酸，定量檢驗則可進一步確認濃度，有助釐清患者體內米酵菌酸濃度與病況間的關係，例如若濃度高，就較可認為是米酵菌酸造成，但若低於國際文獻中可能致病的濃度，就要考慮其他可能性、進行綜合判斷。