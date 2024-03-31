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稽查累 雙北補人趕不上出走潮

聯合報／ 記者林佳彣江婉儀／連線報導
巴西蛋標錯效期風波延燒，引發民眾憂心蛋品來源，北市衛生局去年9月稽查各通路的蛋品。圖／北市衛生局提供
巴西蛋標錯效期風波延燒，引發民眾憂心蛋品來源，北市衛生局去年9月稽查各通路的蛋品。圖／北市衛生局提供

從去年巴西蛋到今年台糖豬瘦肉精蘇丹紅辣椒粉小林製藥紅麴原料和寶林茶室等一連串食安風暴，各地衛生局稽查人員業務繁重，雙北補人速度遠不及出走潮。台北市長蔣萬安允諾將和中央合作，希望能夠全面提升未來稽查人力、檢驗量能、實驗室布建等。

本報昨揭露，台北市衛生局稽查科滿編預算員額七十人，不含行政人員，稽查人員滿編是六十三人，去年稽查人員年離職率約百分之卅六，缺額五人。新北市衛生局稽查人力編制五十六人，去年稽查人員年離職率百分之十七點八，缺額十人。

「我們不停在招人，還是招不滿」，北市衛生局稽查科不諱言，稽查幾乎全年無休，晚上、周末、連假、過年都得輪值待命，造成流動率高，即使招募職務代理人或臨時約聘人員都很難找，最慘曾公告五次都沒人來，希望能爭取更多員額，擴大招募，甚至有調薪空間。

衛生局長陳彥元坦言，「同仁從來沒有怠慢過」，未來盼能擴編稽查人力，但要配套更多鼓勵、減少苛責。新北衛生局說，近期食安事件頻傳，稽查員第一時間需做專業判斷，同時得面對業者情緒反應，承受極大壓力，近年有向中央爭取食安基金聘人，後續仍會積極爭取相關經費。

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