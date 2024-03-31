稽查累 雙北補人趕不上出走潮

從去年巴西蛋到今年台糖豬瘦肉精、蘇丹紅辣椒粉、小林製藥紅麴原料和寶林茶室等一連串食安風暴，各地衛生局稽查人員業務繁重，雙北補人速度遠不及出走潮。台北市長蔣萬安允諾將和中央合作，希望能夠全面提升未來稽查人力、檢驗量能、實驗室布建等。

本報昨揭露，台北市衛生局稽查科滿編預算員額七十人，不含行政人員，稽查人員滿編是六十三人，去年稽查人員年離職率約百分之卅六，缺額五人。新北市衛生局稽查人力編制五十六人，去年稽查人員年離職率百分之十七點八，缺額十人。

「我們不停在招人，還是招不滿」，北市衛生局稽查科不諱言，稽查幾乎全年無休，晚上、周末、連假、過年都得輪值待命，造成流動率高，即使招募職務代理人或臨時約聘人員都很難找，最慘曾公告五次都沒人來，希望能爭取更多員額，擴大招募，甚至有調薪空間。

衛生局長陳彥元坦言，「同仁從來沒有怠慢過」，未來盼能擴編稽查人力，但要配套更多鼓勵、減少苛責。新北衛生局說，近期食安事件頻傳，稽查員第一時間需做專業判斷，同時得面對業者情緒反應，承受極大壓力，近年有向中央爭取食安基金聘人，後續仍會積極爭取相關經費。